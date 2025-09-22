Mẹ Hà Nội tâm sự: May mà tôi tập thói quen ghi chép chi tiêu, nên giờ mới kiểm soát được tài chính gia đình

Thói quen tưởng nhỏ nhưng thay đổi cả cuộc sống

Trong câu chuyện đời thường, có những thay đổi tưởng như rất nhỏ nhưng lại mang sức mạnh thay đổi cả cuộc sống. Với chị Thu, 44 tuổi, sống tại Hà Nội, việc bắt đầu thói quen ghi chép chi tiêu đã trở thành một bước ngoặt. “May mà tôi tập thói quen này từ ba năm trước, nếu không chắc giờ vẫn loay hoay và luôn cảm thấy thiếu tiền”, chị tâm sự.

Khi tiền bạc chỉ là… con số mơ hồ

Trước đây, thu nhập gia đình chị Thu vào khoảng 25 triệu đồng/tháng. Nghe thì có vẻ ổn, nhưng cuối tháng hầu như chẳng còn dư bao nhiêu.

- Hàng ngày, chị tiêu gần 200 nghìn cho đồ ăn sáng, cà phê và vài khoản lặt vặt.

- Cuối tuần, gia đình đi ăn hàng, chi phí ít nhất 800 nghìn – 1 triệu/lần.

- Các khoản mua sắm online theo “deal sốc” nhiều khi lên tới 3–4 triệu/tháng.

Khi cộng lại, chị giật mình: số tiền bỏ ra mỗi tháng vượt quá kế hoạch tới vài triệu đồng. “Lúc nào tôi cũng thấy mình tiêu ít thôi, nhưng cuối tháng nhìn số dư tài khoản lại hụt hơi. Thật sự không hiểu tiền đi đâu.”

Bước ngoặt từ một cuốn sổ nhỏ

Mọi chuyện thay đổi khi chị Thu tình cờ đọc một bài viết về quản lý tài chính cá nhân. Bài báo khuyên rằng: “Muốn kiểm soát tài chính, hãy bắt đầu từ việc ghi chép từng đồng chi tiêu”.

Ban đầu, chị chỉ thử cho vui, mua một cuốn sổ nhỏ, ghi lại tất cả: từ gói xôi 15 nghìn, cốc cà phê 40 nghìn cho đến hóa đơn tiền điện, tiền học của con. Sau một tháng, chị bất ngờ phát hiện: những khoản tưởng nhỏ mới chính là thủ phạm “ăn mòn” ví tiền.

- 1 tháng uống cà phê: Hơn 1,2 triệu.

- Mua đồ online giảm giá: Hơn 3,5 triệu.

- Ăn hàng cuối tuần: Gần 5 triệu.

Chỉ ba khoản này đã ngốn 10 triệu - gần nửa thu nhập của chị.

Khi con số biết nói

Việc ghi chép chi tiêu giúp chị Thu có cái nhìn rõ ràng hơn về dòng tiền. Thay vì chỉ ước lượng mơ hồ, giờ đây chị biết chính xác tháng này chi nhiều cho ăn uống, tháng sau vượt kế hoạch vì mua đồ gia dụng.

Chị bắt đầu phân loại chi tiêu thành 4 nhóm:

Thiết yếu: tiền ăn, điện nước, học phí - chiếm 50%.

Tiết kiệm - đầu tư: chiếm 25%.

Giải trí - mua sắm: 15%.

Dự phòng: 10%.

Cách phân bổ này giúp chị luôn giữ được sự cân bằng. Quan trọng hơn, mỗi khi một nhóm vượt trần, chị lập tức nhận ra và điều chỉnh.

Bảng chi tiêu minh họa trước và sau khi ghi chép

Khoản mục Trước khi ghi chép (25 triệu/tháng) Sau khi ghi chép (25 triệu/tháng) Ăn uống, sinh hoạt 12 triệu 9 triệu Mua sắm, giải trí 7 triệu 3,5 triệu Tiết kiệm – đầu tư 2 triệu 8 triệu Dự phòng khẩn cấp 0 2,5 triệu Tổng cộng 25 triệu 25 triệu

Chỉ trong 1 năm, nhờ ghi chép, chị đã tích lũy được gần 100 triệu – con số trước đây chị chưa từng làm được.

Từ “nỗi sợ tiền” thành sự tự tin

Trước đây, mỗi lần con hỏi xin tiền học thêm hay bố mẹ ở quê cần hỗ trợ, chị Thu đều thấy lo lắng. Nhưng khi có thói quen ghi chép, chị không còn sợ hãi vì biết mình dư bao nhiêu, thiếu bao nhiêu.

“Giờ tôi tự tin hơn khi nói chuyện tài chính với chồng. Trước kia toàn bị hỏi ‘tiền đâu hết rồi’, giờ thì tôi có sổ ghi chép rõ ràng, anh ấy cũng yên tâm hơn”, chị cười.

Những lợi ích bất ngờ từ việc ghi chép chi tiêu

1. Kiểm soát rò rỉ tài chính: Biết chính xác tiền bị tiêu vô ích ở đâu.

2. Tạo thói quen kỷ luật: Khi đã ghi chép đều đặn, bạn sẽ bớt mua bốc đồng.

3. Tăng khả năng tiết kiệm: Dễ dàng đặt mục tiêu tích lũy mỗi tháng.

4. Gắn kết gia đình: Khi vợ chồng cùng xem sổ chi tiêu, sự minh bạch giúp tránh tranh cãi.

5. Cảm giác an tâm: Biết mình kiểm soát được dòng tiền là bước đầu tiên để tài chính vững vàng.

Những lưu ý khi bắt đầu ghi chép

Đừng bỏ sót khoản nhỏ: Một gói bánh, cốc trà sữa cũng cần ghi. Những khoản nhỏ thường cộng lại thành số lớn.

Có thể dùng app điện thoại: Nếu không quen sổ tay, các ứng dụng quản lý chi tiêu sẽ tiện lợi hơn.

Đặt hạn mức trước: Ví dụ 3 triệu cho giải trí, khi chạm ngưỡng thì dừng.

Kiên trì ít nhất 3 tháng: Ban đầu sẽ thấy phiền, nhưng sau vài tháng bạn sẽ nhận ra thói quen này rất đáng giá.

Từ thói quen nhỏ đến tương lai lớn

Chị Thu cho biết, nhờ ghi chép chi tiêu, gia đình chị đã dành dụm đủ tiền để chuẩn bị sửa sang căn hộ và lập một quỹ học tập cho con. “Quan trọng nhất là tôi không còn cảm giác bất lực trước tiền bạc nữa. Tôi biết mình đang kiểm soát nó, chứ không phải để nó cuốn đi”, chị nói.

Kết

Thói quen ghi chép chi tiêu tưởng nhỏ nhưng lại là “chìa khóa” để nhiều người thoát khỏi sự hỗn loạn tài chính. Với chị Thu, mẹ Hà Nội tuổi trung niên, đây là điều giúp chị thay đổi hẳn cách sống: từ loay hoay, bất an trở thành người phụ nữ tự tin, kiểm soát được tài chính của gia đình.

Và có lẽ, không có khoản đầu tư nào sinh lời nhanh bằng việc đầu tư vào thói quen quản lý chi tiêu của chính mình.