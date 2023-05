Mẹ Hà Nội review ngôi trường mầm non công lập TO ĐẸP như trường tư ở quận Cầu Giấy: Học phí chỉ 109k/tháng

Tọa lạc tại số 3 Nguyễn Xuân Linh, Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) là trường mầm non công lập Hoa Sen. Dù là trường công lập nhưng mầm non Hoa Sen có cơ sở vật chất to đẹp, rộng rãi, không thua gì trường tư.

Được biết, trường có tổng mức đầu tư là 147,083 tỷ đồng với quy mô diện tích khu đất 5.089m2, trong đó diện tích xây dựng là 2.036m2. Đây là ngôi trường khang trang, hiện đại được đầu tư đồng bộ, quy mô và bài bản với 18 phòng học, đầy đủ các phòng chức năng: phòng thể chất, phòng âm nhạc, phòng phát triển trí tuệ, phòng tiếng Anh, phòng học Montessori.... Cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ đồ dùng đồ chơi theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia.

Một số hình ảnh về trường Mầm non Hoa sen.

Ngoài ra, trường có sân chơi rộng, thoáng mát, nhiều đồ chơi ngoài trời, có bể vầy, khu chơi cát nước; đặc biệt có vườn rau sạch trên tầng 5 cho trẻ được trải nghiệm và là nguồn cung cấp rau sạch cho bữa ăn hàng ngày của trẻ.

Chị Trần Hoàng Mỹ Linh (Hà Nội), 27 tuổi hiện có con gái tên Phạm Ngọc Hân 3 tuổi đang là học sinh của trường Mầm non Hoa Sen. Sau một thời gian cho con theo học tại trường, bà mẹ u30 đã có những chia sẻ chi tiết về trường như sau:

- Về chương trình học

Tuỳ độ tuổi, chương trình học sẽ khác nhau. Với lớp nhà trẻ, các con sẽ có 3 môn năng khiếu bao gồm: vận động theo nhạc, gymkid và tiếng Anh. Chương trình học ở lớp sẽ được in và treo cửa lớp. Theo chị Linh, giáo viên rất chịu khó thay đổi chương trình học, làm giáo cụ đa dạng. Con chị Linh thích đi học để được cô cho hoá thân, hôm thì con thỏ, hôm thì con gà con, hôm thì bọ rùa,...

- Về giáo viên

Đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường đã có nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt huyết. Lớp con của chị Linh là lớp nhà trẻ, đặc thù cần các cô có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ. "Vậy nên hiệu trưởng đã phân 2 cô giáo có bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề để chăm các con một cách kĩ nhất, kèm theo đó là một cô giáo trẻ để làm những bài giảng điện tử cho các con. Đồng thời cô thiết kế những chương trình học cần có công nghệ hay đơn giản hơn là chụp ảnh, làm clip cho các con rất đẹp", chị Linh chia sẻ.

Con gái chị Linh rất thích đi học, đến lớp là ôm chặt cô, có khi "quên" cả chào mẹ. Về nhà con hát líu lo đủ bài, còn đọc cả thơ, biết rửa tay đúng cách, biết "vâng, dạ", và rất nhiều thứ khác nhờ các cô dậy. Con cũng tự lập hơn, đòi tự mặc quần áo, tự đánh răng, tự xúc cơm,...

Chị Trần Hoàng Mỹ Linh và con gái.

- Về các hoạt động

Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động thú vị cho trẻ. Theo chia sẻ của chị Linh, mới đây các con được xem múa rối nước và xiếc.

- Về học phí

Học phí lớp nhà trẻ của con chị Linh là 109k đồng/tháng. Tổng tất cả các khoản chỉ dao động từ 1 - 2 triệu đồng/tháng, tuỳ vài việc các bé có học thêm môn năng khiếu không.

- Về tuyển sinh

Dưới đây là thông tin tuyển sinh của trường vào năm học 2022-2023:

Về các bước tuyển sinh chị Linh cho biết, phụ huynh sau khi đọc thông tin tuyển sinh thì liên hệ với nhà trường theo số điện thoại, sau đó đến nộp hs gồm sổ Hộ khẩu và khai sinh của con.

- Một số điểm trừ

Trường công nên đương nhiên lớp sẽ đông bé, danh sách lớp con chị Linh là gần 40 bé. Bên cạnh đó, trường không có camera. Tuy nhiên, phần camera có thể là nhược điểm với phụ huynh này nhưng lại là ưu điểm với phụ huynh kia.

Với chị Linh, chị cảm thấy ổn với việc không có camera vì không có camera đồng nghĩa với việc phụ huynh không cần lên soi camera xem con mình đang như thế nào, vừa mất thời gian vừa thêm lo.