Mẹ Hà Nội chia sẻ: Từ hỗn loạn đến trật tự, tôi thay đổi cuộc sống nhờ 1 phương pháp quản lý thời gian và việc nhà cực hiệu quả

Tôi từng kiệt sức vì chạy quanh nhà cả ngày mà vẫn thấy chẳng xong việc

Có một giai đoạn dài, tôi cảm thấy mình như sống trong một guồng quay không lối thoát.

Sáng dậy sớm nấu ăn, gọi con dậy, bắt tàu điện ngầm đi làm, chiều về lại nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, sắp xếp đủ thứ. Hết một ngày, tôi chỉ thấy cơ thể rã rời, tinh thần chán nản, mà vẫn không hiểu sao… chẳng việc gì vào đâu.

Tôi từng nghĩ đó là "số phận" của người phụ nữ – phải cáng đáng, phải hy sinh. Cho đến một buổi tối, tôi khóc nức nở trong bếp khi ôm bồn rửa, vừa rửa chén vừa nghĩ: "Tại sao mình mệt đến thế mà vẫn không thấy ổn?".

Không phải vì tôi lười hay chưa đủ cố gắng – mà vì tôi không có "phương pháp"

Sau lần gục ngã đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về các phương pháp sắp xếp và quản lý cuộc sống, thứ mà người ta gọi là "cảm giác về quy trình". Nói một cách dễ hiểu, đó là cách bạn biến cuộc sống thành một chuỗi hành động có tổ chức, có nhịp điệu, thay vì cứ chữa cháy từng việc.

Chúng ta có công thức nấu ăn, có định vị khi lái xe, có checklist khi đi du lịch. Nhưng tại sao khi sống – thứ quan trọng nhất – chúng ta lại không có một kế hoạch rõ ràng?

1. Việc nhà không còn “vắt kiệt mình” – khi tôi biến chúng thành thói quen tuần hoàn

Tôi viết hẳn ra 3 danh sách:

- Việc hằng ngày: nấu ăn đơn giản, lau dọn nhẹ 15 phút, tắm giặt, thu dọn bếp

- Việc hàng tuần: lau sàn, thay ga giường, giặt rèm, lau tủ lạnh

- Việc hàng tháng: kiểm kê tủ đồ, dọn khu lưu trữ, sắp xếp lại bếp

Những thứ này giúp tôi giảm đáng kể “chi phí cảm xúc” – không còn phải suy nghĩ mỗi lần bắt tay vào việc, và cũng không còn bực bội vì cảm giác “cái gì cũng dồn vào mình”.

2. Không ôm hết mọi việc – tôi bắt đầu “chia sẻ quyền quản lý” trong nhà

Chồng tôi ban đầu không quen, nhưng sau khi phân chia việc rõ ràng – anh ấy đồng ý nấu ăn vào cuối tuần, đổ rác mỗi tối. Các con tôi thì tự xếp đồ, rửa bát sau ăn, tưới cây.

Tôi học được một bài học: không có ai làm thay mình nếu mình không cho họ cơ hội làm. Và thật ra, không cần hoàn hảo – chỉ cần ai cũng góp một tay, cả nhà đều nhẹ gánh.

3. Tôi chia lại thời gian sống trong ngày theo “khối” – thay vì để nó phân mảnh và hỗn loạn

Thay vì cố làm tất cả mọi thứ cùng lúc, tôi chia ngày của mình thành 4 khối rõ ràng:

- Sáng 6–7h: chỉ tập trung vào bản thân – tập nhẹ, ăn sáng, đọc sách

- Giờ làm việc: tuyệt đối không dính đến việc nhà

- Sau bữa tối: 1 tiếng xử lý việc gia đình (việc nhà, con cái, trao đổi với chồng)

- Tối 30 phút: thư giãn và lên kế hoạch cho ngày mai

Khi tôi kiểm soát thời gian theo khối, tôi không còn “bị thời gian lôi đi”. Tôi chủ động quyết định làm gì – và điều đó thay đổi hẳn tâm trạng, sự mệt mỏi cũng giảm một nửa.

4. Trật tự trong nhà kéo theo trật tự trong tâm trí – và cả tài chính cá nhân

Một điều tôi không ngờ đến là: khi nhà cửa gọn gàng, cuộc sống ngăn nắp, thì tài chính cũng... ít lộn xộn hơn. Vì:

- Tôi giảm mua đồ không cần thiết: không còn đồ “mua dự phòng”, đồ “có vẻ xinh”, hay “sale nên tiếc không mua”.

- Tôi ít ăn ngoài hơn, vì bếp luôn sạch và sẵn sàng để nấu món đơn giản.

- Tôi kiểm soát được lịch chi tiêu: lương về là chia luôn vào các khoản, chứ không dồn tiền rồi chi lung tung theo cảm xúc.

Kết quả: Mỗi tháng tôi tiết kiệm thêm được 2–3 triệu đồng, không stress khi đến cuối tháng, cũng không phải bù vạ vào thẻ tín dụng như trước kia.

Tôi không còn là “nô lệ trong căn nhà của chính mình”

Tôi bắt đầu cảm thấy mình có quyền chủ động với cuộc sống này.

Tôi không sống để “dọn dẹp”, để “phục vụ”, mà đang sống để xây dựng một môi trường mình muốn được ở trong đó – gọn gàng, ấm áp, đúng nhịp.

Kết luận: Phụ nữ không cần làm mọi thứ hoàn hảo – chỉ cần làm đúng phương pháp

Chúng ta không cần quá tài giỏi để xoay chuyển cuộc sống. Nhưng một chút nhận thức về quy trình, một vài công cụ quản lý thời gian – và một chút quyết tâm – có thể biến sự hỗn loạn thành trật tự.

"Nhà không phải là chiến trường nơi ta chiến đấu mỗi ngày. Nhà là nơi ta thiết kế cuộc sống có nhịp điệu, có kiểm soát, và có sự dễ chịu".

Bạn không cần cố gắng để “ôm hết mọi việc”. Hãy thử buông tay một chút – và bắt đầu “quản lý cuộc sống” thay vì chỉ chạy theo nó.