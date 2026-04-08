Mẹ Hà Nội chia sẻ: Tôi từng nghĩ mua căn hộ tầng 1 là “quá tiện” - đến khi sống mới thấy "hứng đủ" 4 bất tiện khó nói

“Tôi từng chọn tầng 1 vì nghĩ sẽ nhàn hơn rất nhiều”

Khi mua căn hộ thứ hai, tôi đã cân nhắc khá lâu. Ban đầu, tôi cũng giống nhiều người khác: loại ngay tầng 1 và tầng trên cùng vì nghe nói có nhiều bất tiện. Nhưng rồi vì muốn bố mẹ có thể qua ở chơi thường xuyên, tôi lại quay về phương án tầng 1.

Lý do rất đơn giản: tiện di chuyển.

Có con nhỏ, có bố mẹ lớn tuổi, việc không phải chờ thang máy thực sự là một điểm cộng rất lớn. Buổi sáng không phải chen chúc giờ cao điểm, chiều về cũng không phải sốt ruột chờ thang máy quá lâu. Chỉ cần mở cửa là có thể ra ngoài ngay.

Ngoài ra, tầng 1 thường có không gian xanh xung quanh, cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn so với những căn ở tầng cao. Với người thích trồng cây, trồng hoa, đây đúng là một lợi thế dễ khiến người ta “xuống tiền”.

Một yếu tố nữa là giá. So với các tầng trung, căn hộ tầng 1 thường mềm hơn đáng kể. Với gia đình cần cân đối tài chính, khoản chênh lệch này đôi khi đủ để mua thêm nội thất hoặc dành ra một khoản dự phòng.

Nhìn trên giấy tờ, tầng 1 có vẻ là lựa chọn hợp lý. Nhưng khi bắt đầu sống thực tế, tôi mới nhận ra câu chuyện không đơn giản như vậy.

4 điều khiến trải nghiệm sống ở tầng 1 không “dễ chịu” như tưởng tượng

1. Quyền riêng tư giảm đáng kể

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cảm giác thiếu riêng tư.

Ban ngày nếu mở rèm, người đi ngang có thể nhìn thấy bên trong nhà. Buổi tối bật đèn cũng vậy. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ cần dán phim kính hoặc dùng rèm mỏng là giải quyết được, nhưng thực tế vẫn phải kéo rèm thường xuyên.

Việc lúc nào cũng phải “đóng – mở” để tránh ánh nhìn từ bên ngoài khiến không gian sống trở nên kém thoải mái hơn tưởng tượng.

2. Ánh sáng tự nhiên không tốt như kỳ vọng

Các căn tầng thấp thường bị hạn chế ánh sáng, đặc biệt nếu phía trước có cây hoặc công trình khác.

Những ngày trời âm u hoặc mùa mưa, trong nhà có thể thiếu sáng cả ngày. Điều này khiến không gian dễ có cảm giác ẩm và bí.

Với những người làm việc tại nhà hoặc thích nhà sáng sủa, đây là điểm cần cân nhắc kỹ.

3. Muỗi và côn trùng nhiều hơn

Sống gần cây xanh đồng nghĩa với việc muỗi nhiều hơn, đặc biệt vào mùa hè.

Dù đã lắp lưới chống muỗi, dùng tinh dầu hay máy đuổi côn trùng, vẫn khó tránh hoàn toàn. Có những thời điểm chỉ cần mở cửa vài phút là muỗi đã bay vào.

Đây là điều khá bất tiện nếu gia đình có trẻ nhỏ.

4. Tiếng ồn từ khu vực xung quanh

Tầng 1 thường gần lối đi chung nên dễ nghe thấy tiếng người nói chuyện, trẻ con chơi đùa hoặc tiếng xe đẩy.

Ban ngày có thể không quá ảnh hưởng, nhưng buổi sáng sớm hoặc tối muộn thì tiếng động dễ khiến giấc ngủ bị gián đoạn.

Nhiều gia đình phải đóng cửa thường xuyên để hạn chế tiếng ồn, nhưng điều này lại làm giảm thông gió tự nhiên.

Có nên mua căn hộ tầng 1 không?

Sau một thời gian sống, tôi nhận ra tầng 1 không hẳn là lựa chọn tệ, nhưng chỉ phù hợp với một số nhu cầu nhất định:

- Gia đình có người lớn tuổi cần di chuyển thuận tiện

- Nhà có trẻ nhỏ thường xuyên ra ngoài

- Người thích trồng cây hoặc cần không gian xanh gần nhà

- Người ưu tiên giá mềm hơn một chút

Ngược lại, nếu bạn coi trọng sự yên tĩnh, riêng tư và ánh sáng, nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Mỗi tầng đều có ưu và nhược điểm riêng. Quan trọng là hiểu rõ nhu cầu sinh hoạt của gia đình mình, tránh chọn theo cảm tính hoặc chỉ vì thấy tiện trước mắt.

Vì thực tế, một căn nhà không chỉ là nơi ở – mà còn là nơi ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống mỗi ngày.