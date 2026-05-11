Mẹ Hà Nội chia sẻ: Sống ở cả tầng 1 lẫn tầng cao nhất, tôi phải nói thật, mỗi tầng đều có một kiểu "ác mộng" riêng!

Khi mua nhà chung cư, tầng căn hộ luôn là chuyện khiến nhiều gia đình đau đầu. Có người nhất quyết tránh tầng một vì sợ ẩm thấp, thiếu riêng tư. Nhưng cũng có người chỉ tìm căn tầng trệt vì thích sân nhỏ, tiện đi lại, không phụ thuộc thang máy.

Tương tự, tầng cao nhất cũng là kiểu căn hộ “người mê rất mê, người sợ rất sợ”. Có người coi đó là không gian sống lý tưởng vì yên tĩnh, thoáng đãng. Nhưng cũng có người vừa nghe tới tầng áp mái đã lắc đầu vì ám ảnh nóng, thấm dột và phụ thuộc hoàn toàn vào thang máy.

Một người từng sống ở cả tầng trệt lẫn tầng cao nhất trong nhiều năm chia sẻ rằng: “Không có tầng nào hoàn hảo tuyệt đối. Chỉ có tầng phù hợp với nhu cầu sống của từng gia đình mà thôi”.

Tầng trệt: Được cái tiện, nhưng không phải ai cũng chịu được cảm giác bí và ồn

Nhiều năm trước, gia đình chị Thu Hà (Hà Nội) chuyển về sống ở một căn hộ tầng trệt có khoảng sân nhỏ phía trước. Khi ấy, điều khiến chị thích nhất là việc không cần phụ thuộc thang máy.

“Có con nhỏ mới thấy tầng trệt tiện khủng khiếp. Đi chợ, đẩy xe em bé, ship đồ hay đưa bố mẹ già đi khám đều nhẹ nhàng hơn hẳn”, chị kể.

Đây cũng là lý do nhiều người lớn tuổi thích sống ở tầng thấp. Trong trường hợp mất điện hoặc thang máy hỏng, việc đi lại gần như không bị ảnh hưởng.

Một ưu điểm khác khiến căn hộ tầng trệt ngày càng được săn tìm là khoảng sân nhỏ đi kèm. Với nhiều gia đình trung niên hoặc đã nghỉ hưu, đây gần như là “giấc mơ sống xanh” giữa thành phố: trồng vài chậu cây, nuôi thú cưng, uống trà sáng hay cho trẻ con chơi ngay trước cửa nhà.

Nhưng sống một thời gian, chị Hà bắt đầu cảm nhận rõ những bất tiện.

Điều đầu tiên là tiếng ồn.

“Người đi qua đi lại rất nhiều. Trẻ con chơi ở sân, tiếng xe máy, tiếng cửa ra vào… gần như lúc nào cũng có âm thanh xung quanh”, chị nói.

Chưa kể, tầng thấp thường kém riêng tư hơn hẳn các tầng khác. Chỉ cần kéo rèm không kín hoặc mở cửa là người bên ngoài có thể nhìn vào nhà.

Vào mùa nồm hoặc những ngày mưa kéo dài, căn hộ cũng dễ ẩm hơn. Quần áo lâu khô, sàn nhà có cảm giác lạnh và bí. Đây là điều nhiều gia đình ở miền Bắc hoặc miền Nam đều khá ngại.

Một vấn đề khác là nguy cơ ngập nước nếu khu vực ở có hệ thống thoát nước kém. Chỉ cần mưa lớn kéo dài, tầng trệt thường là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên.

Tầng cao nhất: Yên tĩnh thật, nhưng phụ thuộc thang máy cũng là “cực hình”

Sau vài năm, gia đình chị Hà chuyển sang sống ở tầng cao nhất của một tòa chung cư khác.

“Cảm giác đầu tiên là yên tĩnh đến bất ngờ”, chị nhớ lại.

Không còn tiếng kéo ghế, tiếng trẻ chạy hay tiếng đồ vật rơi từ tầng trên. Với những người từng stress vì tiếng ồn chung cư, đây gần như là thay đổi rất đáng giá.

Ngoài sự riêng tư, tầng cao nhất thường có ánh sáng và tầm nhìn đẹp hơn. Nhà thoáng, nhiều gió, ít bụi hơn các tầng thấp. Nếu có sân thượng hoặc ban công rộng, trải nghiệm sống càng dễ chịu.

“Buổi sáng mở rèm là thấy trời rất rộng. Mùa đông có nắng chiếu vào nhà khá thích”, chị nói.

Nhiều người sống ở tầng cao cũng thích cảm giác ít bị làm phiền. Họ có thể trồng cây, ngồi đọc sách, uống cà phê hay tổ chức những bữa ăn nhỏ mà không quá lo tiếng động ảnh hưởng tới hàng xóm.

Nhưng đổi lại, tầng cao nhất cũng kéo theo nhiều nỗi lo rất thực tế.

Đầu tiên là chuyện thang máy.

“Chỉ cần giờ cao điểm hoặc thang máy bảo trì là cảm giác rất mệt. Có hôm tôi mất gần 20 phút chỉ để xuống được tầng dưới”, chị kể.

Với gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người sức khỏe yếu, việc phụ thuộc hoàn toàn vào thang máy thực sự là áp lực.

Ngoài ra, tầng cao nhất thường nóng hơn vào mùa hè và lạnh hơn vào mùa đông. Điều hòa hoạt động nhiều hơn, hóa đơn điện cũng cao hơn đáng kể.

Vấn đề khiến nhiều người ám ảnh nhất vẫn là thấm dột.

Không ít cư dân cho biết dù đã xử lý chống thấm nhiều lần, hiện tượng rò nước ở tầng trên cùng vẫn có thể tái diễn sau vài năm sử dụng. Đó cũng là lý do nhiều người rất thích tầng cao nhưng cuối cùng vẫn không dám xuống tiền.

Mua nhà không nên chỉ nghe “review trên mạng”

Thực tế, mỗi tầng đều có nhóm người phù hợp riêng.

Gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ, thích trồng cây hoặc ưu tiên tiện di chuyển thường hợp tầng thấp. Người cần sự yên tĩnh, riêng tư, ghét tiếng ồn hoặc thích không gian thoáng sáng thường hợp tầng cao.

Điều quan trọng nhất không phải “tầng nào tốt nhất”, mà là tầng nào phù hợp với lối sống, sức khỏe và khả năng tài chính của gia đình.

Bởi sau cùng, nhà ở là nơi gắn bó nhiều năm. Chọn sai tầng đôi khi không chỉ là bất tiện nhỏ, mà có thể biến thành áp lực sống mỗi ngày.

Và như nhiều người từng trải đều nói: “Mua nhà đắt nhất không phải là mua nhầm vị trí, mà là mua một nơi khiến mình sống không thoải mái suốt nhiều năm”.