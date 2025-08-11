Mẹ Hà Nội chia sẻ: Sau 10 năm sống ở tầng 26, tôi chuyển xuống tầng 4 - nơi ai cũng né - và nhận ra sự khác biệt là rất lớn

Năm 2015, tôi dọn vào sống ở tầng 26 của một chung cư mới. Khi ấy, được sống trên cao là niềm mơ ước. View toàn cảnh, ánh sáng chan hòa, không khí trong lành, tránh xa bụi bẩn và tiếng ồn – tất cả đều được các môi giới bán hàng nhấn mạnh.

Và tôi đã tin. Tôi sống 10 năm ở tầng cao ấy, cho đến khi chuyển công tác, dọn về một căn hộ tầng 4 – và mọi thứ thay đổi. Tôi mới hiểu: Chọn tầng không đơn thuần là chọn số – mà là chọn chất lượng sống mỗi ngày.

Sống ở tầng 26: Tưởng như "trên mây", nhưng nhiều điều bất tiện

Tầng 26 cho tôi tầm nhìn xa, thật đấy. Nhưng cũng chính vì ở quá cao, tôi gặp hàng loạt vấn đề:

Thông gió không tốt như tưởng tượng: vào mùa hè, dù mở cửa hai bên nhưng gió rất yếu. Nhiều lúc không khí trong nhà bí và hầm hập dù bên ngoài đang gió lớn.

Mùi hôi, mùi thức ăn tích tụ: không ngờ tầng cao cũng có thể bị “mùi”. Nhà hàng xóm nấu gì, tôi cũng ngửi thấy, và mùi cứ quanh quẩn vì thiếu đối lưu.

Áp lực nước thấp: đặc biệt vào buổi sáng và tối, dòng nước chảy yếu, tắm gội thành cực hình. Mùa hè lại càng khổ hơn.

Tiếng ồn bất ngờ xuất hiện: chó sủa, người chơi thể thao dưới sân, xe rác đi ngang… cứ dội lên tầng cao như vọng từ đâu đó xuống đầu mình.

Giao thông bất tiện: ngày thường còn đỡ, nhưng đến giờ cao điểm, việc chờ thang máy trở thành thử thách. Nếu một thang bảo trì, một thang lỗi – thì chỉ có thể đứng đợi hoặc leo bộ cả chục tầng.

Cô đơn & mệt mỏi: hàng xóm không tương tác, lối đi chung vắng vẻ. Về nhà sau một ngày dài, bước vào hành lang lạnh lẽo khiến tôi cảm thấy mình như “treo lơ lửng” cả thể xác lẫn tinh thần.

Dọn xuống tầng 4: Từ “sợ” thành “ngạc nhiên”

Tầng 4 từng là lựa chọn mà tôi và nhiều người… né. Bị coi là tầng thấp, không sang, dễ ồn, dễ bụi. Nhưng rồi tôi lại thấy:

Di chuyển dễ như ở nhà phố: thang máy đông? Tôi đi bộ nhẹ nhàng vài phút là xong. Mẹ tôi lên chơi cũng thấy “nhẹ chân” hơn trước rất nhiều.

Không khí lưu thông tốt hơn tầng cao: do nằm ở tầm trung, nhà tôi thoáng gió cả ngày. Mở cửa là mát – không cần bật quạt.

Cây xanh gần hơn, ánh sáng dễ chịu hơn: cửa sổ nhà tôi nhìn ra khoảng sân có hàng cây nhỏ – vừa đủ xanh, vừa không bị nắng gắt.

Không lo áp lực nước: mọi sinh hoạt đều trơn tru, tắm gội, rửa bát, nấu ăn nhanh chóng – không còn cảnh chờ từng dòng nước yếu ớt.

Hàng xóm gần gũi hơn: tầng thấp có nhiều cư dân sống lâu năm. Họ chào hỏi, cho mượn đồ, chia sẻ thông tin khu phố – khiến tôi cảm thấy… có hơi thở con người.

Một vài hiểu lầm phổ biến khi chọn tầng chung cư

Hiểu lầm Thực tế Tầng cao thì mát và sạch Chưa chắc – có thể bị bí gió, tụ mùi, khó thoát nhiệt Tầng thấp nhiều muỗi Nếu nhà thoáng, sạch sẽ, không gần rác/cống thì không thành vấn đề lớn Tầng cao yên tĩnh hơn Âm thanh từ sân, đường, loa hội trường vẫn vọng lên rõ ràng Tầng thấp rẻ là do chất lượng kém Thực ra do tâm lý thị trường và định kiến, không phản ánh trải nghiệm sống

Vậy, chọn tầng thế nào là hợp lý?

Tôi rút ra vài điều sau 10 năm sống tầng cao và 1 năm sống tầng thấp:

- Nếu nhà bạn có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ, hãy chọn tầng thấp (tầng 3–6) để tiện đi lại, an toàn, thoáng khí.

- Tầng trung (tầng 7–10) là lựa chọn hài hòa giữa giá trị sống và giá cả, dành cho người muốn yên tĩnh mà vẫn tiện nghi.

- Tầng cao (> tầng 15) phù hợp với ai thực sự thích view rộng, sẵn sàng sống độc lập, không bận tâm đến việc chờ thang máy hay áp lực nước.

Kết luận: Đừng chọn tầng chỉ vì đẹp hay lời quảng cáo

Tôi từng bị thuyết phục bởi lời môi giới rằng “tầng cao là thượng lưu” – nhưng chỉ khi sống rồi, tôi mới hiểu sống tốt là sống đúng với nhu cầu thật.

Dọn xuống tầng 4 không làm tôi cảm thấy mình đi xuống. Trái lại, tôi sống thoáng hơn, tiết kiệm hơn và kết nối hơn.

Nếu bạn đang chọn nhà, đừng chỉ nhìn vào mặt tiền hay tầng cao tầng thấp. Hãy thử tưởng tượng mình sống ở đó mỗi ngày: di chuyển, tắm gội, đón gió, ngủ nghỉ. Và hãy hỏi: tầng đó có thực sự khiến bạn dễ chịu không?

Bài viết ghi theo chia sẻ của nhân vật