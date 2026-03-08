Mẹ Hà Nội chia sẻ: Ly hôn, nuôi 2 con với 25 triệu/tháng, đây là cách tôi chia tiền để không rơi vào khủng hoảng tài chính

Ly hôn ở tuổi ngoài 30 với hai con nhỏ, chị Thu (38 tuổi, Hà Nội) nói điều khiến chị sợ nhất không phải là bắt đầu lại, mà là mỗi cuối tháng mở app ngân hàng và tự hỏi: “Tiền đi đâu hết rồi?”. Thu nhập 25 triệu đồng/tháng - nghe không thấp - nhưng nếu không kiểm soát, chỉ cần vài khoản phát sinh là cả ba mẹ con dễ rơi vào trạng thái thiếu trước hụt sau. Sau gần hai năm tự cân đối, chị Thu xây dựng được một cách chia tiền rõ ràng: không dư dả nhưng ổn định, có tích lũy và quan trọng nhất là không còn áp lực tâm lý.

Tôi từng tiêu theo cảm xúc và tháng nào cũng hụt

Những tháng đầu sau ly hôn, chị Thu thừa nhận mình chi tiêu thiếu kiểm soát. Chị hay mua thêm đồ ăn, đồ chơi cho con vì cảm giác “bù đắp”, dễ đồng ý với những khoản học thêm phát sinh và thường xuyên đặt đồ ăn ngoài khi mệt. Kết quả là tháng nào cũng hụt từ 2-3 triệu đồng.

“Tôi nhận ra không phải thu nhập thấp mà vì tôi không chia tiền ngay từ đầu tháng”, chị nói. Từ đó, chị bắt đầu thay đổi: vừa nhận lương là phân bổ ngay theo từng khoản cố định.

Cách tôi chia 25 triệu mỗi tháng

Sau nhiều lần thử sai, chị Thu chốt cách chia tiền theo nguyên tắc: ưu tiên nhu cầu thiết yếu – khóa chi phí con - luôn có tích lũy và dự phòng.

Bảng chi tiêu thực tế của 3 mẹ con (25 triệu/tháng)

Hạng mục Số tiền (VNĐ) Ghi chú Nhà ở + điện nước + internet 6.500.000 Thuê căn hộ nhỏ Ăn uống gia đình 5.200.000 Đi chợ theo tuần Học phí + học thêm cho 2 con 4.600.000 Cố định hàng tháng Đi lại (xăng, gửi xe…) 1.200.000 Không phát sinh Sinh hoạt khác (quần áo, y tế) 1.700.000 Luôn có dự phòng nhỏ Giải trí – linh hoạt 800.000 Chỉ dùng khi cần Quỹ dự phòng khẩn cấp 2.500.000 Không đụng tới Tích lũy dài hạn 2.500.000 Gửi tiết kiệm Tổng 25.000.000

Theo chị Thu, điểm quan trọng nhất là luôn giữ ít nhất 5 triệu đồng/tháng cho tích lũy và dự phòng. Sau gần hai năm, chị đã có khoản dự phòng hơn 100 triệu đồng - đủ để an tâm nếu gặp biến cố.

4 nguyên tắc tôi giữ chặt mỗi tháng

1. Nhận lương là chia tiền ngay

Chị Thu dùng 4 tài khoản riêng: chi tiêu sinh hoạt, chi phí con, tiết kiệm và dự phòng. “Tôi không để tiền nằm chung. Nhìn thấy nhiều là dễ tiêu”, chị nói.

2. Khóa trần chi tiêu ăn uống

Gia đình chị đi chợ hai lần/tuần, mỗi lần khoảng 600-700 nghìn đồng. Hạn chế đặt đồ ăn ngoài giúp chị tiết kiệm gần 1 triệu đồng/tháng.

3. Không chi tiêu để bù đắp cảm xúc

“Con cần sự ổn định hơn là quà cáp,” chị nhận ra sau vài tháng đầu chi tiêu cảm xúc. Thay vì mua đồ, chị chọn đưa con đi công viên hoặc cùng nấu ăn.

4. Luôn nghĩ cho 3-5 năm tới

Chị đặt mục tiêu tích lũy cho học phí tương lai của con và quỹ hưu trí cá nhân. “Nếu mình không ổn, con cũng không thể ổn”, chị nói.

Kế hoạch tài chính của tôi theo từng giai đoạn

- 1-2 năm tới: Hoàn thiện quỹ dự phòng đủ 6 tháng chi tiêu, giữ ổn định dòng tiền.

- 3-5 năm tới: Tăng tích lũy cho giáo dục con, tìm thêm nguồn thu phụ (viết freelance).

- 5-10 năm tới: Tích lũy dài hạn và chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Điều tôi học được sau ly hôn

Chị Thu nói tài chính ổn định không đến từ thu nhập cao mà từ kỷ luật chi tiêu. Với mức 25 triệu/tháng, chị không sống dư dả nhưng đủ bình tĩnh trước mọi biến động. “Tôi không còn sợ cuối tháng nữa. Điều quý nhất là cảm giác mình kiểm soát được cuộc sống”, chị chia sẻ.

Kết luận

Với phụ nữ ly hôn nuôi con, điều quan trọng không phải là kiếm thật nhiều tiền mà là chia tiền đúng cách. Khi mỗi đồng đều có “địa chỉ”, áp lực sẽ giảm và sự chủ động sẽ tăng. Với chị Thu, bài học lớn nhất sau ly hôn không phải là cách kiếm tiền - mà là cách giữ tiền để nuôi cả tương lai của ba mẹ con.