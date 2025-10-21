Mẹ dùng chiêu 'MC đám hiếu' trị con lười học, clip 4 triệu lượt xem gây bão mạng

Đoạn video ghi lại tình huống "dở khóc, dở cười" của gia đình chị Muộn Thị Quỳnh Trang (38 tuổi, Ninh Bình) đang gây bão mạng xã hội. Clip hài hước, lại khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm về cách dạy con sáng tạo.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Trần Trí Nguyên (13 tuổi) - con trai thứ hai của chị Trang.

Trong video vị khách giới thiệu là MC đoàn đám hiếu và liên tục khiến người xem bật cười khi nhận xét Trí Nguyên có nhiều tố chất phù hợp với nghề, từ thái độ đến phong cách sống. "MC đám hiếu” gợi ý dẫn Trí Nguyên theo học nghề nếu còn tiếp tục lười học. Cậu bé liên tục lúng túng, rơm rớm nước mắt.

Sự dí dỏm, cách dẫn chuyện tự nhiên của người đàn ông, cùng tinh thần phụ hoạ của vợ chồng chị Trang khiến màn dạy con biến thành "tiểu phẩm giáo dục” hài hước, thú vị nhưng thấm thía.

Đoạn clip phương pháp dạy con "có một không hai" khiến dân mạng thích thú.

Chia sẻ với PV VTC News, chị Quỳnh Trang nói từ nhỏ, Trí Nguyên bộc lộ cá tính khác biệt so với các anh em trong nhà. Nhanh nhạy, hoạt bát nhưng cậu bé luôn làm việc với tâm thế uể oải, thiếu sức sống.

Để khơi dậy lối sống tích cực, chị Trang thường đăng ký cho con tham gia các lớp học trải nghiệm như vẽ tranh, giao lưu với đồng bào dân tộc, bán ớt, trồng cây… Tuy vậy, tính cách Nguyên vẫn "đâu hoàn đấy", khiến chị lo lắng.

Chiều 17/10, nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm về điểm kiểm tra Toán và Tiếng Anh của con trai khá thấp, chị Trang quyết định hành động để con thay đổi. Ý tưởng độc đáo lóe lên trong đầu chị, là nhờ anh thợ lắp camera của nhà đóng giả MC đám hiếu để nhắc nhở con trai..

“Tôi nói với con nếu vẫn giữ tác phong uể oải, thiếu sức sống, sau này có thể theo nghề MC đám hiếu vì phù hợp. Dịp này, tôi dùng chiêu 'độc', để con nhận ra cần thay đổi trong tính cách" , chị Trang nói.

Điều bất ngờ là anh thợ lắp camera nhập vai rất tự nhiên, dù không có kịch bản. Trí Nguyên, từ một cậu bé bướng bỉnh, trở nên ngoan ngoãn, rụt rè trước các câu hỏi đầy ẩn ý của vị khách lạ.

"Sau cuộc nói chuyện, Nguyên biết sợ và có chút thay đổi trong tính cách. Con tự giác học và hào hứng hơn với các hoạt động thường ngày. Vợ chồng tôi rất mừng", Chị Trang nói thêm.

Chia sẻ thêm về phương pháp dạy con, bà mẹ Nam Định nói rằng không thể dùng sự áp đặt với con trẻ, đặc biệt với những bạn có tính cách "khác biệt". Với Trí Nguyên, chị chọn cách gần gũi, trò chuyện chân thành, lồng ghép các kiến thức thực tế pha chút hài hước để con tiếp nhận vấn đề tích cực nhất.

Sau vài ngày đăng tải, đoạn video về cách dạy con đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Hàng xóm đến phụ huynh trong trường đều bàn tán rôm rả, trêu đùa mỗi lần gặp mặt. Nhiều người đặt cho chị Trang biệt danh "Bà mẹ sáng tạo", muốn học hỏi cách dạy con độc lạ, tích cực.

Sau khi xem video, nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi của Trí Nguyên cho rằng đây là giai đoạn con trẻ khó bảo nhất. Cách làm của người mẹ này hóm hỉnh, giúp con tiếp thu vấn đề nhanh chóng, nhẹ nhàng.

Một giáo viên khác bày tỏ: "Nếu phụ huynh nào cũng hợp tác và có ý tưởng răn đe, thử thách con cái như chị Trang, giáo viên sẽ bớt áp lực hơn".