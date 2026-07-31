Mẹ đơn thân U50 body như 20, sống một mình trong nhà 131m2 là NSƯT có đôi mắt buồn nhất Việt Nam

Trong ký ức của nhiều khán giả truyền hình, NSƯT Quách Thu Phương luôn là gương mặt đặc biệt của màn ảnh Việt. Không cần vẻ đẹp sắc sảo hay những chiêu trò để nổi tiếng, nữ nghệ sĩ chinh phục người xem bằng diễn xuất tinh tế cùng đôi mắt biết nói, chất chứa nhiều cảm xúc.

Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, ở tuổi U50, cô vẫn giữ được vóc dáng săn chắc như gái đôi mươi, sống bình yên trong căn hộ rộng 131m2 tại Hà Nội và tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người.

NSƯT Quách Thu Phương

Đôi mắt buồn làm nên thương hiệu và nhan sắc thách thức thời gian

Quách Thu Phương sinh năm 1977, từng là diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ. Từ cuối những năm 1990, cô đã được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh phía Bắc nhờ lối diễn xuất giàu nội tâm và khả năng truyền tải cảm xúc qua ánh mắt.

Tên tuổi của nữ nghệ sĩ được đông đảo khán giả biết đến sau bộ phim Của để dành . Những vai diễn của Quách Thu Phương thường là những người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, giàu đức hy sinh nhưng luôn mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Chính ánh mắt sâu, đượm buồn đã trở thành "thương hiệu" riêng, giúp cô được nhiều khán giả ưu ái gọi là "nữ diễn viên có đôi mắt buồn nhất Việt Nam".

Quách Thu Phương được mệnh danh là "nữ diễn viên có đôi mắt buồn nhất Việt Nam"

Sau giai đoạn thành công, Quách Thu Phương từng có thời gian rời xa màn ảnh để chăm lo cho gia đình và tập trung cho sân khấu. Khi trở lại, cô tiếp tục ghi dấu trong nhiều bộ phim truyền hình của VTV với hình ảnh những người mẹ, người phụ nữ từng trải, giàu chiều sâu tâm lý. Dù không còn đảm nhận vai nữ chính trẻ trung như trước, diễn xuất của cô ngày càng chín muồi và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp, Quách Thu Phương còn khiến nhiều người bất ngờ với nhan sắc ở tuổi U50. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng săn chắc, nữ nghệ sĩ thường xuyên nhận lời khen "body như tuổi 20". Bí quyết của cô đến từ việc duy trì tập luyện yoga nhiều năm, kết hợp chế độ sinh hoạt điều độ và lối sống tích cực.

Vóc dáng thon thả, đẹp không thua kém một cô gái đôi mươi của Quách Thu Phương

Hiện nay, ngoài đóng phim, Quách Thu Phương còn điều hành một phòng tập yoga tại Hà Nội để theo đuổi niềm đam mê và lan tỏa tinh thần sống khỏe đến cộng đồng.

Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường chia sẻ những thông điệp truyền cảm hứng về phụ nữ hiện đại. Cô từng viết: "Phụ nữ đẹp không nhất thiết phải có ngoại hình xuất sắc, khoác lên mình những bộ cánh xa hoa hay đeo trang sức đắt tiền. Phụ nữ đẹp là khi họ được là chính mình, tự tin, độc lập, có đam mê phấn đấu và có một tâm hồn đẹp."

Quan điểm ấy cũng phản ánh đúng con người Quách Thu Phương ở hiện tại - một người phụ nữ chọn sự bình yên, độc lập và không ngừng hoàn thiện bản thân thay vì chạy theo những chuẩn mực hào nhoáng.

Ngoài diễn xuất, Quách Thu Phương hiện còn mở một phòng tập gym

Sau những đổ vỡ, mẹ đơn thân sống bình yên trong căn nhà 131m2

Ít ai biết rằng phía sau ánh hào quang của Quách Thu Phương là hành trình nhiều thử thách. Nữ nghệ sĩ từng trải qua những đổ vỡ trong hôn nhân và trở thành mẹ đơn thân của hai người con. Có thời điểm, cô gần như gác lại sự nghiệp để dành toàn bộ thời gian chăm sóc con cái.

Hiện tại, hai con của Quách Thu Phương đều đã trưởng thành và học tập ở nước ngoài. Vì vậy, phần lớn thời gian cô sống một mình trong căn hộ rộng 131m2 trên đường Tố Hữu, Hà Nội.

Mỗi khi các con trở về, căn nhà trở nên rộn ràng tiếng cười. Khi các con đi xa, cô cũng có những khoảng lặng, nhưng không để bản thân chìm trong cảm giác cô đơn. Thay vào đó, công việc, yoga, đọc sách và gặp gỡ bạn bè giúp cô giữ tinh thần lạc quan.

Sau nhiều thăng trầm trong tình cảm, Quách Thu Phương hiện là mẹ đơn thân

Sau nhiều năm độc thân, Quách Thu Phương cũng thừa nhận mình chưa mở lòng với ai. Dẫu vậy, cô không khép lại cánh cửa tình yêu, mà tin mọi thứ phụ thuộc vào chữ duyên. Điều cô mong muốn ở tuổi này không còn là những điều lãng mạn hào nhoáng, mà là một người bạn đồng hành đủ thấu hiểu và sẻ chia.

Những chiêm nghiệm sau biến cố cũng thường được nữ nghệ sĩ gửi gắm qua các dòng trạng thái đầy suy ngẫm. Cô viết: "Vai rộng để nâng đỡ những tháng ngày khó khăn, trái tim nhỏ để giữ yêu thương. Đừng biến trái tim thành nơi cất giữ muộn phiền, vì bình yên chỉ ở lại khi tim còn đủ chỗ cho hy vọng."

Trong dịp sinh nhật của mình, Quách Thu Phương tiếp tục chia sẻ thông điệp khiến nhiều người đồng cảm: "Chúc mình đủ may mắn để nhận ra rằng đôi khi những điều trớ trêu lại là món quà của cuộc sống. Đủ bản lĩnh để đối diện với thử thách, đủ kiên nhẫn để chờ đợi, đủ bao dung để tha thứ và đủ yêu thương để không bỏ quên chính mình.

Nữ nghệ sĩ chọn cuộc sống độc lập, tự do tự tại

Mong mình có đủ hạnh phúc để luôn dịu dàng, đủ từng trải để ngày càng vững vàng, đủ nỗi buồn để biết cảm thông với người khác, và đủ hy vọng để mỗi sớm mai thức dậy vẫn tin vào những điều tốt đẹp.

Cảm ơn những gì đã qua vì đã dạy mình trưởng thành. Cảm ơn hiện tại vì mình vẫn đang cố gắng. Và cảm ơn tương lai vì luôn còn rất nhiều điều đáng để mong chờ."

Có lẽ chính những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp Quách Thu Phương sở hữu sự điềm tĩnh, bản lĩnh và vẻ đẹp ngày càng đằm thắm. Không còn là người phụ nữ chỉ biết hy sinh như trên màn ảnh năm nào, nữ NSƯT giờ đây tận hưởng cuộc sống theo cách riêng: làm nghề mình yêu, chăm sóc sức khỏe, giữ tâm hồn bình yên và luôn hướng về những điều tích cực.