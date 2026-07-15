Nhan sắc mẹ đơn thân U40 cưới ông chủ tiệm kim cương kém 3 tuổi, được hỏi cưới bằng 88 cây vàng

Trước khi có cuộc sống viên mãn như hiện tại, Phương Trinh Jolie từng là mẹ đơn thân và một mình nuôi con gái trong nhiều năm. Nữ nghệ sĩ lựa chọn giữ kín thông tin về con để bảo vệ cuộc sống riêng tư cho bé, chỉ công khai khi cảm thấy thời điểm phù hợp.