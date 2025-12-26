Mẹ đơn thân "lọt mắt xanh" thiếu gia miền Tây: Đám cưới không sính lễ, nhìn cuộc sống hiện tại chỉ biết nói 1 chữ!

Từng là cái tên gắn với nhiều tranh luận từ đời tư đến quan điểm sống, Quỳnh Lương những năm gần đây xuất hiện với hình ảnh trầm hơn, kín tiếng hơn. Không ồn ào khoe mẽ, không chạy theo những chuẩn mực hào nhoáng thường thấy của showbiz, nữ diễn viên hiện tại có cuộc sống bình lặng nhưng thú vị.

Cho những ai chưa biết, Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Trước khi được khán giả biết đến với vai trò diễn viên truyền hình, cô từng là mẫu ảnh, người mẫu lookbook có lượng theo dõi ổn định trên mạng xã hội nhờ gương mặt sắc, thần thái lạnh và phong cách trưởng thành. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, Quỳnh Lương dần ghi dấu ấn qua các dự án phim truyền hình giờ vàng. Cô thường được giao những vai có số phận nhiều va đập, nội tâm phức tạp, dễ tạo tranh luận.

Quỳnh Lương là nữ diễn viên truyền hình quen mặt ới khán giả Việt (ảnh: FBNV)

Song song với sự nghiệp, đời tư của Quỳnh Lương cũng từng là tâm điểm chú ý. Quỳnh Lương công khai làm mẹ đơn thân khi mới 19 tuổi. Sau khi trở thành nữ chính của chương trình Người ấy là ai?, Quỳnh Lương nên duyên với thiếu gia quê Trà Vinh. Khi Quỳnh Lương thông báo kết hôn, điều khiến dư luận chú ý không nằm ở quy mô tiệc cưới hay váy áo, mà ở quan điểm cưới hỏi không sính lễ.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, lễ cưới được tổ chức theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, không đặt nặng thủ tục truyền thống hay hình thức bên ngoài. Chính lựa chọn này đã tạo ra hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên ủng hộ, cho rằng đây là suy nghĩ hiện đại, giảm áp lực tài chính và tránh biến đám cưới thành cuộc so kè hình thức. Bên còn lại lại cho rằng sính lễ mang ý nghĩa truyền thống, thể hiện sự trân trọng của nhà trai với nhà gái.

Quỳnh Lương tổ chức lễ cưới với doanh nhân người Trà Vinh nhưng không "thách" sính lễ (ảnh: FBNV)

Trước những tranh luận đó, Quỳnh Lương giữ thái độ khá dứt khoát. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Quỳnh Lương từng lên tiếng: "Đây là quyết định của Quỳnh. Gia đình Quỳnh cũng không phải gọi là có điều kiện, chỉ là đi làm chăm chỉ và có kinh tế thôi. Ba mẹ Quỳnh muốn cho trên những gì họ có, còn nhà Phát thì nhiều lần hỏi Quỳnh thích gì để đi mua. Nhưng mà Quỳnh cảm thấy mình đang không thiếu thứ gì nên từ chối luôn. Ba mẹ chồng có cho Quỳnh một khoản tiền để tổ chức lễ cưới thôi, chứ sính lễ thì tôi không nhận. Chúng tôi đều là những người không quan trọng chuyện vật chất, tài sản. Năm ngoái, do ba mẹ anh Phát nói quá nên tôi mới nhận mảnh đất đó chứ cơ bản tôi không quá bận tâm tài sản. Trước hôm lễ cưới diễn ra, mẹ vẫn hỏi tôi có muốn nhận sính lễ không thì tôi vẫn trả lời là không nhận".

Tiến Phát cũng giải thích rõ về việc không mang sính lễ đến nhà gái: "Trước khi mẹ hỏi Quỳnh thì mẹ cũng đã rất nhiều lần bàn tính và nói chuyện với Phát. Phát là người miền Tây, thông thường đám cưới hỏi sẽ trao rất nhiều vàng, bạc cho cô dâu, mẹ bắt phải đi mua cùng. Lúc đó, Phát cũng không hiểu phong tục ở quê Quỳnh khác ở quê Phát như thế nào, nhưng đó là ý kiến của Quỳnh nên Phát tôn trọng. Còn về chuyện mẹ cho Quỳnh mảnh đất, là thời điểm đó cả hai đã nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới, đã chuẩn bị 50 -70% rồi nhưng lại bị trục trặc công việc. Lúc đó, Quỳnh cũng có dự án phim, cùng với nhiều yếu tố khác nên quyết định dời lại".

Quỳnh Lương khẳng định chuyện không nhận sính lễ là mong muốn của cô (ảnh: Đi soi sao đi)

Sau khi kết hôn, Quỳnh Lương gần như giảm hẳn việc chia sẻ đời sống cá nhân. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên chủ yếu đăng tải hình ảnh đời thường, công việc hoặc những khoảnh khắc xoay quanh các con. Quỳnh Lương. Song song với việc chăm sóc con, Quỳnh Lương vẫn duy trì bán hàng online. Đây không phải công việc mới với nữ diễn viên, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó cho thấy rõ lựa chọn sống thực tế và chủ động tài chính của cô. Quỳnh Lương từng nhiều lần chia sẻ quan điểm không ngại kinh doanh, miễn là lao động nghiêm túc và tự nuôi sống bản thân.

Chồng Quỳnh Lương không hoạt động trong giới giải trí, là doanh nhân. Gần đây, Quỳnh Lương cho biết anh vừa mở thêm một khu resort nghỉ dưỡng, thu hút sự chú ý bởi quy mô và phong cách sang trọng. Cuộc sống hôn nhân của Quỳnh Lương hiện tại được nhận xét là êm đềm, ít sóng gió. Không xuất hiện dày đặc cùng nhau trước truyền thông, không phát ngôn gây chú ý, cặp đôi chọn cách tận hưởng đời sống riêng tư, đúng với tinh thần mà nữ diễn viên từng chia sẻ: sống cho hiện tại và cho gia đình nhỏ.

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của Quỳnh Lương chỉ biết khen: "Vuýp"!

Bên trong khu nghỉ dưỡng mới vừa được vợ chồng Quỳnh Lương xây dựng (ảnh: FBNV)

Tiến Phát vừa lo việc kinh doanh vừa hỗ trợ giúp vợ chăm sóc con (ảnh: FBNV)

Quỳnh Lương từng đính chính về việc chồng bị gắn mác thiếu gia: "Mọi người hay nói về chuyện Phát là thiếu gia nhưng Quỳnh lại không thấy thế. Anh ấy là người rất chịu khó phát triển bản thân, mong muốn mọi thứ xung quanh phải tốt lên. Dù chưa qua 30 tuổi nhưng anh đã có nhiều thứ nổi bật, khiến Quỳnh cũng phải ngưỡng mộ. Quỳnh khẳng định anh ấy chỉ là người chăm chỉ làm việc chứ không phải thiếu gia. Gia đình chồng của Quỳnh cũng cơ bản, có của ăn của để vừa phải để lo cho con cháu, họ khiêm tốn hết mức có thể luôn đấy. Phát là người làm được và hưởng được".

Về mối quan hệ với con riêng của Quỳnh Lương, Tiến Phát từng nói: "Phát thấy Gấu rất dễ thương. Khi biết tin có em thì bé Gấu rất vui. Gấu còn làm một việc khiến tôi không ngờ con còn bé mà lại có suy nghĩ như thế là nếu có được 10 đồng để tiêu thì bây giờ em sẽ dành lại một phần để mua đồ cho em. Cứ mỗi tối, Gấu sẽ gọi điện hỏi em như thế nào, em lớn ra sao, mẹ thế nào… nói chung là rất đáng yêu".

Quỳnh Lương cũng sở hữu căn biệt thự bề thế ở Phú Thọ (ảnh: FBNV)

Qua mọi sóng gió, cả hai hiện có cuộc sống bình yên (Ảnh: FBNV)

Tiến Phát cũng dành tình cảm đặc biệt cho con trai của Quỳnh Lương (ảnh: FBNV)



