Nam diễn viên là "thiếu gia miền Tây chính hiệu", sở hữu cơ ngơi hoành tráng tại Vĩnh Long, không đi diễn sẽ về kế nghiệp gia đình

Trong làng giải trí Việt, cái tên Trung Dũng không còn xa lạ. Nhưng ít người biết rằng đằng sau hình ảnh quý ông phong tràng và vai diễn để đời là một chặng đường đầy nỗ lực, và một gia thế khiến khán giả “giật mình” khi hé lộ.

Nếu như không chọn con đường diễn xuất, rất có thể Trung Dũng đã trở về kế nghiệp gia đình tại Vĩnh Long – nơi mà cơ ngơi rộng lớn khiến nhiều người choáng ngợp.

Trung Dũng tên thật là Phạm Trung Dũng , sinh năm 1973 tại Vĩnh Long. Anh là con út trong gia đình có 7 người con. Mặc dù gia đình không thuộc giới nghệ thuật, nhưng từ rất sớm, Trung Dũng đã có hoài bão ra đi lập nghiệp.

Anh từng chia sẻ rằng không muốn “dựa hơi gia đình”, nên khi lên Sài Gòn, anh làm nhiều công việc nhỏ – bồi bàn, phục vụ, bartender, thậm chí vũ công – để tự nuôi sống mình và theo đuổi ước mơ. Anh thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM (khoa Diễn viên, khóa 4), và được đánh giá là thủ khoa đầu ra. Trung Dũng bắt đầu ghi dấu trên màn ảnh từ năm 1999 với Đất trắng .

Từ đó, anh tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Người đàn bà yếu đuối , Dưới cờ đại nghĩa , Lạc giới , Gạo nếp gạo tẻ …

Một trong những vai diễn để đời của anh là Kiệt trong Gạo nếp gạo tẻ , vai diễn giúp anh giành Giải Mai Vàng cho “Nam diễn viên phim truyền hình, điện ảnh được yêu thích” năm 2018.

Trước đó, ở Lạc giới , anh cũng được ghi nhận và đạt giải Cánh Diều Vàng 2015 – Nam diễn viên chính xuất sắc .



Trong nhiều chương trình truyền hình, Trung Dũng còn thử sức với vai trò MC, vlog, và đặc biệt là chia sẻ về cuộc sống – ẩm thực, du lịch – trên kênh cá nhân của mình.

Diễn viên Trung Dũng thường chia sẻ những clip nấu ăn tại căn bếp nhỏ ở Vĩnh Long

Một trong những điểm khiến công chúng chú ý chính là khi Trung Dũng hé lộ về căn nhà gia đình tại quê Vĩnh Long – rộng nghìn m², sân vườn bao phủ cây xanh, khu chăn nuôi nhỏ và không gian thoáng đãng.

Cuối tuần Trung Dũng thường về Vĩnh Long để chăm sóc vườn tược và tự tay vào bếp nấu ăn cho mẹ

Tuy nhiên, dù cơ ngơi tráng lệ, gia đình anh lại chọn cách sống giản dị: Nội thất không cầu kỳ, đồ vật gần gũi, không quá xa hoa. Trong cơ ngơi này, ở phần sau còn có khu vực bếp “dã chiến”, nơi Trung Dũng thỉnh thoảng trổ tài nấu nướng cho gia đình và bạn bè. Nam diễn viên cũng từng chia sẻ rằng mặc dù làm việc chủ yếu ở TP. Hồ Chí Minh nhưng mỗi khi có dịp anh đều quay về Vĩnh Long để thăm gia đình, muốn được tự tay vào bếp nấu ăn cho gia đình.

MC Cát Tường từng gọi Trung Dũng là "đại gia đất Vĩnh Long"

Nhiều đồng nghiệp từng ví von Trung Dũng như “thiếu gia miền Tây chính hiệu” khi sở hữu cơ ngơi khang trang nhưng lại chọn cách sống gần gũi, không phô trương. Thậm chí, MC Cát Tường còn có lần đùa vui gọi anh là “đại gia đất Vĩnh Long”, gợi sự tò mò về khối tài sản mà gia đình anh đang nắm giữ.

Trung Dũng từng chia sẻ rằng nếu anh không bước vào nghệ thuật, có thể đã theo con đường kinh doanh – một mô hình mà gia đình anh cũng có tham gia (như kinh doanh nhà hàng).

Anh nói: “Nếu không là diễn viên, tôi sẽ là đầu bếp cho nhà hàng 5 sao” vì gia đình từng kinh doanh nhà hàng.

Trung Dũng là minh chứng cho con đường nghệ thuật không dễ dàng nhưng có thể đi bền bỉ. Từ chàng trai miền Tây, làm rất nhiều công việc nhỏ để nuôi ước mơ, cho tới khi khẳng định vị trí trong lòng khán giả – anh đã vượt qua rất nhiều thử thách.

Giờ đây, anh dường như đã bước vào giai đoạn “chọn lọc” hơn: Ít nhận phim đại trà, dành thời gian cho vlog, cuộc sống cá nhân, và những dự án phù hợp.