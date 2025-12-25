Mặt tối của Quỳnh Lương, chính chủ không hiểu sao chồng liều mạng chọn mình

Mới đây, Quỳnh Lương khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải loạt ảnh mới kèm dòng chú thích đầy hài hước: "Đây là giao diện hôm gặp Ba Nala lần đầu tiên. Thế mà ông em zai vẫn liều mạng cầm bó hoa". Dòng trạng thái gợi lại khoảnh khắc định mệnh đã se duyên cho cô và ông xã Tiến Phát.

Theo đó, nữ diễn viên đã tái hiện gần như nguyên vẹn layout makeup từng gắn liền với cô khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai vào tháng 6/2023. Chính tại chương trình này, Quỳnh Lương và Tiến Phát lần đầu gặp gỡ, mở ra câu chuyện tình cảm được đông đảo khán giả yêu mến. Hai năm sau, cặp đôi chính thức đón con gái đầu lòng vào tháng 8/2025, bé được đặt tên thân thương theo chữ cái viết tắt của chương trình đã mai mối cho ba mẹ.

Quỳnh Lương tái hiện lại layout vào ngày định mệnh (Ảnh FBNV).

Ở tạo hình lần này, Quỳnh Lương trung thành với phong cách makeup sắc sảo, cá tính. Lớp nền mịn, lì, tông da sáng vừa phải, phần chân mày được kẻ đậm và gọn gàng, tạo cảm giác sắc nét cho khuôn mặt. Đôi mắt là điểm nhấn với eyeliner đen kéo dài, mi cong dày, mang lại ánh nhìn mạnh mẽ, có phần sắc lạnh. Son môi tông trầm, thiên đỏ nâu giúp tổng thể thêm phần quyền lực và trưởng thành. Kiểu tóc được buộc gọn, để lộ trọn gương mặt, gần như không có sự khác biệt so với hình ảnh của cô cách đây hai năm.

Sự cá tính, sắc sảo khiến Quỳnh Lương tự cảm thán về việc Tiến Phát trao hoa cho mình (Ảnh FBNV).

Có thể thấy, hình ảnh hiện tại của Quỳnh Lương gần như "sao y bản chính" so với thời điểm cô lên sóng Người Ấy Là Ai. Khi đó, nữ diễn viên là một trong số ít nữ chính gây ấn tượng mạnh bởi hình tượng cá tính, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh những cô gái diện váy dạ hội lộng lẫy quen thuộc. Từ makeup look sắc lạnh cho đến trang phục mang hơi hướng menswear, Quỳnh Lương từng được đánh giá là làn gió mới, mạnh mẽ và rất riêng của chương trình.

Quỳnh Lương là số ít nữ chính không có tạo hình "công chúa" khi lên sóng Người Ấy Là Ai (Ảnh NALA.)

Sau hai năm và một lần sinh nở, bà mẹ hai con vừa chạm mốc 30 tuổi vẫn giữ được nhan sắc gần như không đổi so với ngày đầu gặp Tiến Phát. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét Quỳnh Lương hiện tại trông mặn mà và cuốn hút hơn nhờ thần thái tự tin, viên mãn.

Vóc dáng hiện tại của bà mẹ 2 con (Ảnh FBNV).

Ngoài đời, Quỳnh Lương vốn nổi tiếng là người thẳng thắn, không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị của bản thân và ông xã. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh mặc đồ bộ ở nhà, tóc buộc tạm, để mặt mộc phục vụ công việc bán hàng. Chính sự tự nhiên này lại càng khiến khán giả thêm ngưỡng mộ, bởi dù trưng diện hay không, nhan sắc của Quỳnh Lương vẫn được đánh giá sánh ngang nhiều mỹ nhân hàng đầu.

Quỳnh Lương vẫn toả sáng trong những khoảnh khắc đời thường (Ảnh FBNV).

Đặc biệt, thời điểm mới sinh bé Nala, Quỳnh Lương từng khiến dân tình bất ngờ khi cho hay đã giảm liền 10kg, nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai như thời son rỗi. Nữ diễn viên chia sẻ, cô lấy lại cân nặng ở mốc 53kg nhờ tuân thủ chế độ ăn uống khá nghiêm ngặt trong thời gian ở cữ. "Tôi không ăn một chút cơm trắng nào, chỉ ăn gạo lứt với những đồ ăn không gia vị, chủ yếu là các món luộc và nhiều rau. Với bữa phụ, tôi cũng chỉ bổ sung bằng sữa tươi ít đường." - Quỳnh Lương cho biết.