Sau khi kết hôn với ca sĩ Đạt G vào tháng 7/2025, Cindy Lư – mẹ đơn thân nổi tiếng, cháu gái nghệ sĩ hài Bảo Quốc và em gái diễn viên Gia Bảo – thường xuyên cập nhật hình ảnh hạnh phúc bên chồng.

Đặc biệt, Cindy Lư tỏ ra rất tự hào và viên mãn khi chồng mới là nam ca sĩ nổi tiếng, không chỉ yêu thương cô mà còn đối xử với hai con gái riêng như con ruột.

Trên Facebook cá nhân, Cindy Lư cũng không giấu niềm hạnh phúc của mình, thỉnh thoảng cô lại chia sẻ cuộc sống hạnh phúc với Đạt G. Tuy nhiên, dưới một dòng trạng thái chia sẻ việc cô và Đạt G đều để hình nền điện thoại là ảnh chụp chung của mỗi người với một cô con gái, bên cạnh nhiều lời chúc phúc, vẫn có người để lại bình luận:

“Thôi bớt khoe chị ơi... hạnh phúc thì mình giữ trong lòng đi. Sống cả trăm năm mà 30 chưa phải là Tết mà". Đáp lại, Cindy Lư thẳng thắn phản hồi: “Dạ thì 30 mới là giao thừa thôi mà chị, mùng 1 mới Tết, và em sống để hạnh phúc chứ không phải để lo lắng".

Cindy Lư đáp lại bình luận.

Hình ảnh Cindy Lư và Đạt G để ảnh nền điện thoại.

Chia sẻ của cô nhận được sự hưởng ứng lớn từ cư dân mạng. Nhiều người bênh vực vợ Đạt G: “Không phải bạn ấy khoe mà giống như đang cảm thán thôi, lưu lại kỷ niệm của con bạn í. Mình cũng vậy nè"; “Mưa đến đâu mát mặt tới đó, ngày mai còn chưa biết ăn cơm với món gì mà lo xa chi cho mệt"; “Mỗi người một cuộc sống chị ơi, hạnh phúc thì mình đăng chứ ai cấm đâu, sống kiếp này thôi không biết có kiếp sau không mà chị overthinking quá"...

Cindy Lư tên thật là Lư Bảo Ngọc, sinh năm 1995, là cháu ngoại của nghệ sĩ Bảo Quốc và em gái diễn viên Gia Bảo. Cô từng kết hôn với ca sĩ Hoài Lâm, có hai con gái là Gà và Cún. Sau khi ly hôn năm 2020, Cindy Lư một mình nuôi hai con và ít xuất hiện trong giới giải trí.

Đạt G (tên thật Đoàn Quốc Đạt, sinh năm 1995) là nam ca sĩ – nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit như Buồn của anh, Bánh mì không, Thêm bao nhiêu lâu, Về,… Anh từng có mối tình ồn ào với ca sĩ Du Uyên trước khi công khai quen Cindy Lư vào năm 2021.

Cặp đôi từng trải qua nhiều sóng gió và không ít hoài nghi từ công chúng. Tuy nhiên, sau một thời gian im ắng, họ tái hợp và chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 7/2025. Sau khi kết hôn, cả hai dọn về sống cùng hai con gái của Cindy Lư tại TP.HCM.