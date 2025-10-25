Tối 25/10, tập 6 Anh Trai Say Hi lên sóng và thu hút sự theo dõi của khán giả. Trong tập này, 30 người tiếp tục được chia đều ra làm 6 nhóm. Theo luật của livetsage 3, 6 nhóm sẽ trình diễn tính điểm một lượt, cộng với điểm dance battle thì team nào có tổng điểm cao nhất sẽ bảo toàn thành viên đi tiếp. Còn 5 đội không giành được hạng nhất sẽ đối mặt với việc bị loại.

Ở livestage 2, không có Anh Trai nào bị loại. Thế nên, số lượng người ra về sau vòng 3 khiến nhiều người thắc mắc. Khi luật của livestage 3 được công bố, Phạm Đình Thái Ngân đã hỏi Trấn Thành về việc loại trừ tuy nhiên nam MC không tiết lộ. Trong khi đó, Ngô Kiến Huy chắc chắn phần loại sau livestage 3 sẽ khắc nghiệt hơn, số lượng Anh Trai ra về phải từ 10 - 12 người.

Luật thi đấu ở livestage 3 Anh Trai Say Hi

Sau livestage 3, 6 thứ hạng đang dẫn đầu là: Ngô Kiến Huy, Karik - Vũ Cát Tường (đồng hạng), buitruonglinh, Bùi Duy Ngọc và Ryn Lee. Tuy nhiên, một cú twist ở vòng này đó là không lấy các Anh Trai có điểm cá nhân cao nhất làm đội trưởng. Thay vào đó, 8 người có điểm bình chọn cao nhất ở 8 tiết mục trong livestage 2 sẽ trở thành những ứng cử viên, đó là: CONGB, Dillan, Robber, Ngô Kiến Huy, BidDaddy, Phúc Du, buitruonglinh và Vũ Cát Tường.

Cách chọn đội trưởng được bầu bằng cách đổ nước. 8 ứng cử viên sẽ có 4 lượt đổ nước, 22 Anh Trai còn lại mỗi người một lượt, và 6 người có lượng nước nhiều nhất sẽ trở thành đội trưởng mới ở livestage 3. Sau một vòng, các đội trưởng lộ diện đó là CONGB, Dillan, Robber, Ngô Kiến Huy, BigDaddy và Phúc Du. Các đội trưởng sẽ chọn về team thêm 4 người để bước vào livestage 3 cực khốc liệt.

6 đội trưởng của livestage 3. Vòng này mỗi team 5 người, vừa đấu perfomance vừa thi dance battle

Livestage 3 đặc biệt có phần thi dance battle. Theo đó, các đội trưởng (bắt buộc) và thành viên được chọn sẽ thi từng vòng dance battle tính điểm, đội chiến thắng sẽ nhận được số điểm ưu tiên để cộng dồn vào điểm tổng. Số điểm dance battle cực quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả chung. Chính vì vậy, các Anh Trai đã cực tính toán để chọn đội trưởng cho mình.

Trước đó, ở livestage 2, 6 cái tên rơi vào vòng nguy hiểm là Nhâm Phương Nam, Lohan, Khôi Vũ, Vương Bình, OgeNus và Jey B. Gây bất ngờ là sau những chia sẻ đầy xúc động, Trấn Thành thông báo chương trình đã có quyết định chưa từng có khi giữ nguyên 30 Anh Trai sau livestage 2.

Trấn Thành chia sẻ BTC đánh giá cao sự cống hiến trong các tiết mục của các Anh Trai và tinh thần xem nhau như người nhà, thế nên cuối cùng sau vòng thi này sẽ không ai phải ra về. Sau màn công bố của Trấn Thành, 30 Anh Trai như vỡ oà, vừa ôm nhau ăn mừng vừa bật khóc. Màn công bố loại hụt 6 Anh Trai gây sốc vì chưa từng có tiền lệ tại loạt chương trình Say Hi.