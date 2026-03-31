Sự việc đau lòng xảy ra vào rạng sáng ngày 23 tháng 3 tại quận Cương Sơn, thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Lực lượng chức năng nhận được tin báo về một vụ việc bất thường tại căn hộ cho thuê trên phố Hiệp Nhân. Khi cảnh sát và nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường, họ phát hiện một đôi nam nữ nằm bất động trên giường, xung quanh đầy vết máu. Cả hai nạn nhân đều bị các vết thương sâu ở vùng ngực và bụng, được xác định đã tử vong tại chỗ trước khi đội cứu trợ kịp đến.

Danh tính các nạn nhân được xác định là người phụ nữ họ Nguyễn (30 tuổi) và người đàn ông họ Lưu (32 tuổi), đều là lao động di trú quốc tịch Việt Nam.

Theo thông tin từ em trai của người phụ nữ, cặp đôi đã cùng nhau trở về quê trong dịp Tết vừa qua. Tại đây, người đàn ông đã thực hiện nghi thức cầu hôn nhưng bị gia đình bạn gái từ chối. Trở lại Đài Loan sau kỳ nghỉ, cô nảy sinh ý định chấm dứt mối quan hệ tình cảm này.

Cảnh sát nghi ngờ đây chính là động cơ khiến người đàn ông họ Lưu nảy sinh ý định sát hại bạn gái rồi tự sát. Trước đó, người phụ nữ họ Nguyễn cho biết mình đến phòng trọ của bạn trai để lấy quần áo và đồ dùng cá nhân, nhưng sau đó hoàn toàn mất liên lạc khiến người thân phải đi tìm và phát hiện thảm kịch.

Vào sáng cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà tang lễ để tiến hành khám nghiệm. Em trai của nạn nhân nữ xuất hiện với dáng vẻ suy sụp, anh cho biết chị mình đã sang Đài Loan làm việc được 3 năm nhưng không nắm rõ chi tiết về thời gian yêu đương của hai người. Do rào cản ngôn ngữ, người em chủ yếu giữ im lặng hoặc trả lời rất ngắn gọn qua người phiên dịch.

Cùng lúc đó, anh họ của người đàn ông họ Lưu cũng có mặt trong trang phục đen u buồn để làm thủ tục nhận diện người thân. Cảnh sát cho biết hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn hay sự can thiệp của bên thứ ba, tuy nhiên nguyên nhân cái chết chính xác vẫn đang chờ kết luận cuối cùng từ phía pháp y.