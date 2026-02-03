Mẹ đẻ nằm phòng cấp cứu, chồng lại check-in trời Tây cùng cả gia đình, cô vợ có màn "đòi cả gốc lẫn lãi"

Trong một câu chuyện đang gây chú ý mạng xã hội Trung Quốc, chị Tô Nhiên rơi vào hoàn cảnh bi kịch: Mẹ ruột của chị đang ở giai đoạn cực kỳ nguy kịch, cần được phẫu thuật gấp với chi phí lên tới 200.000 nhân dân tệ (748 triệu đồng) nhưng khi chị gọi điện thoại cầu cứu thì tất cả gia đình chồng đều… tắt máy.

Chị gọi hết chồng là Lữ Hạo, rồi tới mẹ chồng, em chồng… nhưng ai cũng im lặng. Cuộc gọi cuối cùng mà chị thấy là tin nhắn tự động "số đã tắt".

Trong lúc chị hoảng loạn đứng ngoài hành lang bệnh viện, bất ngờ nhận được một dòng trạng thái trên mạng xã hội của em chồng: Hình ảnh cả gia đình đi du lịch ở Maldives, cười nói bên bữa hải sản sang trọng đúng vào lúc mẹ chị được đưa vào phòng cấp cứu.

Đó là khoảnh khắc khiến trái tim chị vỡ vụn: "Cả gia đình họ đang tận hưởng kỳ nghỉ, còn mẹ tôi thì đang chiến đấu với tử thần".

Tranh minh họa

Từ người vợ cam chịu đến một quyết định đầy đau đớn và dũng cảm

Trước khi kết hôn, chị Tô Nhiên từng là một nhà phân tích tài chính với thu nhập cao, nhưng sau khi lấy Lữ Hạo, chị rời bỏ sự nghiệp để làm hậu phương, trở thành người vợ toàn thời gian.

Từ khi phó mặc tài chính gia đình cho nhà chồng, chị chỉ được 5.000 tệ (hơn 18 triệu đồng) "trông coi việc mua sắm nhỏ", trong khi khoản tiết kiệm riêng được sử dụng để bù vào thất bại kinh doanh trước đó của chồng.

Giờ đây, đứng trước nguy cơ mất mẹ, chị không còn lựa chọn. Chị mở khoá két sắt và phát hiện chỉ còn một món kỷ vật duy nhất – chiếc vòng tay ngọc bội giá trị, là tài sản được bà nội truyền lại.

Chị mang nó đến một hiệu cầm đồ nổi tiếng, hy vọng lấy đủ tiền đóng viện phí. Ban đầu bị từ chối vì giá trị quá cao nhưng cuối cùng cũng lấy được 200.000 tệ mà chị thề sẽ "chuộc lại vào đúng 6 tháng sau".

Với số tiền nóng ấy, chị một mình lo toàn bộ thủ tục bệnh viện, đứng tên trả viện phí cho mẹ ngay lập tức.

Gia đình chồng "quay lại" và màn đối thoại căng như dây đàn

Tranh minh họa

Sau ca mổ kéo dài 5 tiếng, mẹ chị qua cơn nguy kịch. Nhưng ngay lúc đó, Lữ Hạo và gia đình anh mới trở về, vẫn trong dáng vẻ "vui vẻ từ kỳ nghỉ dài ngày".

Lữ Hạo cố gắng biện minh là "đi họp công ty" và "không có tín hiệu điện thoại", nhưng Tô Nhiên phản bác dữ dội khi chỉ ra rằng em chồng vẫn đăng ảnh và clip suốt kỳ nghỉ.

Không khí gia đình ngay lập tức căng thẳng. Mẹ chồng mắng chị "vô lý, gây mất hòa khí", còn Lữ Hạo thản nhiên nói kỳ nghỉ là "việc quan trọng của công ty".

Trong cơn tức giận, chị ném chiếc túi hàng hiệu chồng vừa mua xuống thùng rác, tuyên bố sẽ dọn ra khỏi nhà và chăm mẹ ở bệnh viện cho tới khi mọi chuyện rõ ràng.

Sự thật phía sau bức màn giai nhân và những toan tính

Tô Nhiên không đứng im. Chị liên hệ với một người bạn đại học là Lu Vân Thâm, một luật sư nổi tiếng và cũng là bạn lâu năm. Anh ta giúp chị truy cứu toàn bộ tài sản và quyền lợi.

Luật sư Vân Thâm phát hiện ra hàng loạt điều bất thường: căn nhà mà chị tưởng là tài sản riêng của chồng thực ra được mua bằng tiền của chị; chồng chị âm thầm chuyển tiền vào tài khoản của mẹ chồng hơn 300.000 tệ (1,1 tỷ đồng), trái với thỏa thuận về tài sản hôn nhân; và "chuyến nghỉ dưỡng công ty" thực chất là du lịch gia đình chi trả tự túc.

Những phát hiện này khiến chị hiểu rằng mình không chỉ bị phớt lờ, mà còn bị xếp vào vai trò "người lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình".

Sau khi nắm trong tay hàng loạt chứng cứ, chị tuyên bố sẽ tiến hành ly hôn và chia tài sản theo luật, đảm bảo quyền lợi cho mình và mẹ.

Tô Nhiên chia sẻ: "Mẹ tôi khỏe lại là điều quan trọng nhất. Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục sống trong một ngôi nhà mà tôi không còn vị trí".

Chị kể lại quãng thời gian đầy nước mắt nhưng cũng là lúc bản thân thức tỉnh: "Tôi đã cho đi tất cả và giờ là lúc phải sống cho chính mình".

Câu chuyện này là một lời nhắc mạnh mẽ về giá trị của trách nhiệm trong hôn nhân và sự mâu thuẫn giữa trách nhiệm gia đình với tham vọng cá nhân. Sự im lặng của người thân trong lúc nguy cấp từng khiến 1 người phụ nữ rơi vào tuyệt vọng, nhưng cũng chính cú sốc ấy đã đánh thức bản năng tự bảo vệ và tự lập của cô ấy.