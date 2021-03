Mẹ đảm 9x chuyên bán combo du lịch chỉ ra 3 điều hút khách từ dịch vụ này, kinh nghiệm vàng săn giá rẻ mà không sợ lừa đảo

Huyền Bùi tên thật là Bùi Thị Thanh Huyền, một 9X đời đầu đam mê xê dịch. Thích khám phá những miền đất mới từ khi còn nhỏ, lớn lên Huyền Bùi luôn cố gắng dành thời gian để thỏa mãn đam mê của cá nhân của mình. Khắp nơi trên dải đất hình chữ S xinh đẹp, không nơi đâu không có dấu chân của cô gái trẻ. Không những thế, Huyền Bùi còn có cơ hội đặt chân đến nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước ngoài. Trong những ngày rong ruổi với hành trình của mình, Huyền Bùi viết review các chuyến đi để mọi người cùng lưu lại làm kinh nghiệm. Không ngờ rằng, những kinh nghiệm của mình đã giúp cô gái trẻ có thể bén duyên với ngành du lịch trong hình thức kinh doanh bán combo vô cùng thành công tới tận thời điểm hiện tại.



Chị Huyền Bùi.

PV: Từ điều gì đã dẫn chị nảy ra ý định kinh doanh combo du lịch?

Bản thân Huyền là một người rất thích đi du lịch. Trước đây khi còn là sinh viên, mình hay tự mày mò tìm kiếm kinh nghiệm trên các diễn đàn, rồi săn vé máy bay giá rẻ, phòng khách sạn... Biết mình hay đi du lịch nhiều bạn bè rồi người thân, cứ thế khi có nhu cầu lại nhờ mình đặt vé, phòng khách sạn giúp. Dần dà, khi nghĩ tới đi du lịch mọi người đều nhờ mình đặt giúp vé máy bay và phòng khách sạn.

Lúc đó, mình mới nghĩ: Sao bản thân không thử kinh doanh hình thức combo du lịch (đặt vé máy bay và phòng khách sạn). Kinh doanh combo du lịch với mình vừa là niềm vui, lại có thể giúp mọi người du lịch với giá rất rẻ. Tính tới thời điểm hiện tại mình đã làm công việc này được gần 6 năm.

Từ khi ý tưởng về combo du lịch ra đời, tính đến nay mình cũng đã có một lượng khách hàng lớn vì sự khác biệt và đánh trúng vào tâm lý, sở thích của những người mê du lịch khám phá. Rất nhiều người thích combo của mình vì khách hàng luôn được trải nghiệm dịch vụ chất lượng với giá thành hợp lý.

Trước thời điểm nợ rộ những bên thứ ba đặt combo du lịch như hiện tại thì cái tên Huyền Bùi chính là người tiên phong mang hình thức du lịch mới mẻ, tiện lợi này tới người tiêu dùng.

PV: Theo chị, sự khác biệt nào của combo du lịch khiến nó trở nên hot và được nhiều người chuộng đến thế?

Lúc Huyền và ông xã bắt tay xây dựng việc bán combo và chiếm lĩnh thị trường combo du lịch Việt Nam thì ngày đó bắt đầu các sale tour du lịch chuyển sang bán combo, sau này mới rầm rộ mọc lên như nấm khiến thị trường combo du lịch bão hoà hơn.

Tuy nhiên, điểm khác biệt nhất mà combo du lịch nói chung và bản thân dịch vụ của công ty Huyền nói riêng vẫn không ngừng phấn đấu và giữ gìn cho đến hôm nay chính là sự đa dạng, canh tranh về giá và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Chính 2 ưu điểm này đã giữ chân khách bao năm qua.

PV: Được biết ngoài việc làm kinh doanh chị cũng là một bà nội trợ của gia đình. Làm cách nào để chị cân đối được công việc lại vẫn quán xuyến chuyện gia đình?

Hiện tại, mình là mẹ của 2 bé: Bé lớn hơn 3 tuổi và bé nhỏ được 6 tháng. Mình may mắn có được sự hậu thuẫn, san sẻ của chồng và mẹ chồng từ công việc tới nội trợ, nuôi dạy con nên mọi việc cũng không quá áp lực với bản thân mình.

Hơn nữa với mình công việc và gia đình đều là những tình yêu quan trọng, nên mỗi ngày thức dậy được ở bên cạnh người thân, được làm việc đều là những phút giây mình rất hạnh phúc.

PV: Tình hình dịch bệnh phức tạp trong đó ngành du lịch chịu tác động gần như nhiều nhất. Những khó khăn nào mà ngành combo du lịch đang gặp phải và bản thân chị có những cách giải quyết và đương đầu với khó khăn này ra sao?

Cũng giống như các ngành dịch vụ khác, việc kinh doanh du lịch của mình cũng bị ảnh hưởng khá nặng nề. Có những giai đoạn bị cấm bay, khách sạn không được nhận khách nên nguồn thu gần như không có. Trong hoàn cảnh đó, các combo du lịch của mình vẫn có một lượng khách trung thành, ổn định.

Cho tới đợt dịch bùng phát gần đây vào sát Tết Nguyên đán khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Khách hàng đã book rất nhiều combo đi du lịch nghỉ Tết phải hủy, mình cũng đã bồi hoàn lại tiền và khẳng định trong giai đoạn này, việc chống dịch theo chủ trương vẫn là điều quan trọng hàng đầu.

Theo mình tâm niệm, giai đoạn khó khăn, cũng là khoảng lặng để mình nhìn nhận và hoàn thiện hơn. Trong những giai đoạn khó khăn đấy mình luôn cố gắng hết sức hỗ trợ khách hàng như việc hoàn vé máy bay, phòng khách sạn.

Mình tin rằng cứ tâm huyết, thành thật và chân thành thì cái tâm trong nghề của mình sẽ được quả ngọt. Vẫn lạc quan rằng tới đây khi dịch bệnh được khống chế, sẽ có một lượng lớn khách hàng có nhu cầu book combo trở lại “bởi du lịch luôn có sức hút mạnh mẽ với mọi lứa tuổi”.

PV: Thành công với công việc kinh doanh từ khi còn khá trẻ, chị có lời khuyên gì tới các bạn đang mong muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này?



Mình chưa dám nhận là người kịn doanh thành công, nhưng Huyền nghĩ để gặt hái được quả ngọt trong bất kỳ công việc nào chúng ta đều phải có tình yêu, niềm đam mê, kiến thức và sự tận tâm.

Khi chúng ta đam mê, yêu công việc thì sẽ chẳng biết mệt mỏi, mỗi ngày làm việc với năng lượng tích cực sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Chính vì vậy, với bản thân mình Huyền luôn tạo cho mình tình yêu với công việc và thể hiện bằng chính sự tận tâm.

Bật mí bí quyết săn combo du lịch giá rẻ an toàn, tránh bị lừa đảo từ chị Huyền Bùi:

- Lựa chọn dịch vụ của những công ty du lịch/địa chỉ bán uy tín: Để đảm bảo combo du lịch bạn mua là combo du lịch giá rẻ, chất lượng tốt thì đơn vị cung cấp gói dịch vụ đó phải là một đơn vị uy tín, có tên tuổi. Hiện nay, có khá nhiều đơn vị đăng bán combo du lịch giá rẻ trên internet, mạng xã hội,…Tuy nhiên bạn cần xác nhận những thông tin đó là chính xác. Tránh trường hợp ham rẻ mà lâm vào tình cảnh “treo đầu dê bán thịt chó”. Khi tới nơi mới ngã ngửa ra vì mọi thứ không như mình mong đợi.

- So sánh giữa việc đặt combo du lịch và đặt riêng: Để chắc chắn rằng mình có thể mua được combo du lịch giá rẻ thì bạn hãy so sánh giá mua theo combo và giá mua riêng vé máy bay, giá phòng khách sạn,…Khi so sánh giữa hai hình thức này cũng giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định hơn. Lưu ý so sánh những sản phẩm có chất lượng tương đương để đưa ra quyết định khách quan nhất.

- Tranh thủ đặt combo du lịch sớm để nhận ưu đãi: Một trong những cách săn combo du lịch giá rẻ đơn giản nhất chính là tranh thủ đặt sớm combo du lịch bạn yêu thích. Vì hầu hết các công ty du lịch hiện nay đều có những ưu đãi đặc biệt dành cho những khách hàng đăng ký sớm. Điều này rất có lợi vì bạn có thể được giảm giá combo hoặc nhận được những ưu đãi hấp dẫn khác.

- Mua combo du lịch theo nhóm: Bên cạnh những chính sách ưu đãi dành cho khách hàng đặt sớm thì một số công ty du lịch hiện nay cũng áp dụng hình thức số lượng. Chính vì vậy khi mua cùng lúc nhiều combo bạn có thể nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn hơn.

Cảm ơn những chia sẻ của chị Huyền Bùi và chúc chị thật nhiều sức khỏe!

Ảnh: NVCC