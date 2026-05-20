Bà Thành được biết đến là mẹ của doanh nhân Chu Đăng Khoa. Theo kết luận điều tra, nữ bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

Bà Chu Thị Thành.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố thêm 22 bị can khác về các tội danh gồm “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Thiên Minh Đức là doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, có trách nhiệm thực hiện việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020, bà Chu Thị Thành bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới triển khai việc bán xăng dầu ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Cơ quan điều tra cho rằng phương thức này nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi tiền mặt để phục vụ các dự án đầu tư, đồng thời né tránh nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn trong thời điểm mức trích quỹ ở ngưỡng cao.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2020–2022, Công ty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, tương đương giá trị hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 doanh nghiệp mà không xuất hóa đơn theo quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bán khoảng 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách lẻ và khách vãng lai nhưng cũng không lập hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ các giao dịch ngoài sổ sách này, cơ quan điều tra xác định số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu mà doanh nghiệp không thực hiện trích lập lên tới hơn 67,3 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, để hợp thức hóa số liệu hàng tồn kho và cân đối chứng từ kế toán, bà Thành tiếp tục bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập, xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp khác.

Cụ thể, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã phát hành khống 153 hóa đơn cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu với tổng giá trị gần 842 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, hành vi mua bán hóa đơn trái phép này giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị chiếm đoạt trong toàn bộ vụ án là hơn 79 tỷ đồng, con số đặc biệt lớn trong lĩnh vực quản lý, điều hành kinh doanh xăng dầu hiện nay.