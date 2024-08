"Mẹ cũng cần chữa lành" – Khi nghệ thuật được sinh ra từ cái tâm của người nghệ sĩ

Khác biệt hoàn toàn với nhiều chuỗi phim hiện đang phát trên các nền tảng số. Chuỗi phim này không chỉ mang đến những giây phút giải trí mà còn là những bài học về tình yêu, sự hy sinh và sự chữa lành trong cuộc sống.



Sự chỉn chu trong từng khâu làm phim từ kịch bản, diễn xuất, quay phim cho đến hậu kỳ, tất cả đều được thực hiện một cách tỉ mỉ và cẩn thận bởi đạo diễn Trần Toàn, tác giả của hàng loạt bộ phim đã ghi dấu ấn với khán giả truyền hình như: "Dâu Tây Đón Tết", "Trốn Tết Tết Tìm", "Chị Đại Mắc Cạn", "Gia Đình Ngũ Quả", "Mắt Nai", "Thiên Thần 1001", "Giải Cứu Hạnh Phúc", "Sô Cô La hay Hoa Hồng"… Sự kỹ lưỡng từ nhà sản xuất, đạo diễn và ekip thực hiện không chỉ tạo nên chất lượng cao cho từng tập phim mà còn giúp truyền tải trọn vẹn cảm xúc và thông điệp của nhà làm phim muốn gửi gắm.

Được chắp bút bởi Biên kịch Phi Diệp – Ngọc Khánh An, tác giả của hàng loạt bộ phim "giờ vàng" trên kênh VTV3 gần đây như "Anh Có Phải Đàn Ông Không", "Sao Phải Xoắn", "Bí Mật Của Người Khác", "Tìm Chồng Cho Mẹ" cùng hàng trăm tập phim ngắn "triệu view" trên các nền tảng kỹ thuật số. Vì vậy, kịch bản phim "Mẹ Cũng Cần Chữa Lành" được chắt lọc vô cùng cẩn thận và tâm huyết của người viết chuyên nghiệp. Mỗi tình tiết đều có ý nghĩa sâu sắc, gắn kết chặt chẽ để tạo nên một mạch truyện logic, gọn gàng và lôi cuốn. Không chỉ là một câu chuyện về tình mẫu tử mà còn là một hành trình cảm xúc về sự chữa lành và tìm lại chính mình đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả, khiến họ cảm thấy đồng cảm và truyền cảm hứng trân trọng hơn những người mẹ trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là điều không thể không nhắc đến. Từ những gương mặt gạo cội, giàu kinh nghiệm như diễn viên Mỹ Dung, diễn viên Hoàng Nhân, diễn viên Khang An, diễn viên Võ Đình Hiếu cho đến những thế hệ mới nổi của làng điện ảnh Việt như diễn viên Lê Thu, Quán quân Gương mặt Điện ảnh Trần Nhật Hào, nàng thơ nhí Trâm Anh (bé Bồ Câu) đều thể hiện xuất sắc những cảm xúc phức tạp của nhân vật, từng niềm vui, nỗi buồn cho đến những giây phút hy vọng và cả tuyệt vọng. Sự chân thực trong diễn xuất ấy đã dễ dàng chạm tới trái tim của khán giả, tựa hồ như đã kéo họ vào trong chính câu chuyện của bộ phim.

Trong bối cảnh bội thực phim ảnh như hiện nay, mỗi ngày có đến hàng trăm tập phim được sản xuất và phát sóng trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Khi quá nhiều bộ phim chú trọng vào yếu tố giải trí, tập trung vào các chủ đề gây tranh cãi cùng những cảnh quay được làm một cách cẩu thả, "mì ăn liền", không mang lại ý nghĩa hay thông điệp tới người xem thì bộ phim "Mẹ Cũng Cần Chữa Lành" như một làn gió mới với sự khác biệt trong cách làm phim.

Bộ phim đã đặt chất lượng nội dung lên hàng đầu với mục đích mang đến những câu chuyện ý nghĩa và cảm xúc. Không giống những bộ phim có cốt truyện phức tạp, những tình tiết dài dòng, phi thực tế, "Mẹ Cùng Cần Chữa Lành" như những lát cắt của cuộc sống đời thường, gần gũi và chân thực. Xuyên suốt những tập phim, chúng ta không thấy những cảnh quay quá hoành tráng phô trương. Nhưng gần gũi, chân thực khiến người xem có thể tập trung vào những thông điệp sâu sắc về cuộc sống và con người mà bộ phim muốn truyền tải. Chính những điều này đã giúp khán giả dễ dàng đồng cảm và kết nối với nhân vật, giúp cho bộ phim trở nên ấn tượng, độc đáo, mang lại những giá trị tinh thần sâu sắc cho khán giả.

Trong khi nền công ngiệp điện ảnh đang ngày càng trở nên thương mại hóa, "Mẹ Cũng Cần Chữa Lành" chính là một minh chứng rõ ràng rằng những tác phẩm được làm nên bởi sự tận tâm và niềm đam mê với nghệ thuật vẫn luôn có một chỗ đứng vững chắc và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Chuỗi phim không chỉ như một cơn gió lạ của dòng phim trên nền tảng số của Việt Nam hiện nay mà còn là một nguồn cảm hứng cho những nhà làm phim khác, thôi thúc họ tiếp tục sáng tạo và theo đuổi những giá trị nhân văn trong những tác phẩm của mình. Chắc chắn rằng nghệ thuật được sinh ra từ cái tâm của người nghệ sĩ chính là nghệ thuật chân chính và sẽ luôn trường tồn trong lòng các thế hệ khán giả.