Ngày 22/1, BS Nguyễn Hoàng Linh, khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp u buồng trứng xoắn hoại tử trên thai phụ đang ở tuần thai 34 tuần. Đây là một trong những cấp cứu sản phụ khoa phức tạp, đặc biệt nguy hiểm trong 3 tháng cuối của thai kỳ.

Bệnh nhân là chị P.T.M.H. (36 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM), nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, cơn đau kéo dài sang ngày thứ hai và có xu hướng tăng dần, không thuyên giảm. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tình trạng đau bụng bất thường trên nền thai lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và thai nhi.

Nhận định trường hợp này không phải biểu hiện thai nghén thông thường, bệnh nhân được chỉ định hội chẩn đa chuyên khoa và chụp MRI kiểm tra.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cứu mẹ con thai phụ khỏi biến chứng nguy hiểm

Kết quả hình ảnh học cho thấy, bệnh nhân có khối u buồng trứng bên phải bị xoắn, kích thước khoảng 6 × 8 cm. Bác sĩ cho biết, đây là tình trạng cấp cứu sản khoa nguy hiểm, đòi hỏi can thiệp phẫu thuật sớm để tránh hoại tử và nhiễm trùng ổ bụng.

Do thời gian xoắn kéo dài vì người bệnh nhập viện muộn, trong quá trình phẫu thuật, ê kíp ghi nhận khối u đã hoại tử, kèm theo phản ứng viêm trong ổ bụng. Tình trạng này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, gây nhiều khó khăn cho quá trình xử trí và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng cho sản phụ.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng của người mẹ và thai nhi, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ca mổ đối mặt nhiều thách thức do thai đã lớn, chiếm gần như toàn bộ ổ bụng, làm hẹp phẫu trường và hạn chế thao tác phẫu thuật. Ê kíp phải kiểm soát chặt chẽ tổn thương, hạn chế tối đa tác động đến tử cung, đảm bảo an toàn cho thai nhi.

Chia sẻ về ca bệnh, BS Hoàng Linh cho biết, u buồng trứng xoắn trong thai kỳ là tình trạng cấp cứu nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ sót do triệu chứng không điển hình.

“Khi nhập viện muộn, khối u có thể hoại tử, gây viêm nhiễm ổ bụng, làm tăng nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và thai nhi. Việc chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời đóng vai trò quyết định trong tiên lượng”, BS Hoàng Linh nhấn mạnh.

Nỗ lực của các bác sĩ đã giúp ca phẫu thuật diễn ra an toàn. Bốn ngày sau ca mổ, tình trạng sản phụ ổn định, thai nhi diễn tiến tốt, không ghi nhận dấu hiệu suy thai.

Các bác sĩ cho biết, u buồng trứng trong thai kỳ thường khó phát hiện sớm do triệu chứng dễ nhầm lẫn với biểu hiện thai nghén thông thường. Từ trường hợp trên, các thai phụ cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện đau bụng bất thường, đau tăng dần hoặc đau dữ dội đột ngột, kèm sốt, nôn ói nhiều, ra máu âm đạo, mệt lả hoặc choáng... Khi có những dấu hiệu này, thai phụ cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, nhằm giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.