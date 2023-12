Mẹ chồng Nhật mang nón sang đón dâu ở Ninh Bình, chú rể nói một câu xúc động khi biết bệnh của bố vợ

Cãi nhau nhiều vì khác biệt văn hóa

Cách đây 2 năm, Shu Kawamoto (33 tuổi) tới Hà Nội làm việc. Trong một lần đi trung tâm thương mại, Shu gặp Hoàng Minh Tâm (23 tuổi, quê ở Ninh Bình). Khi đó Tâm đang làm thêm tại một cửa hàng trong trung tâm thương mại. Thấy Tâm có nét giống một cô gái Nhật nên Shu đã vào mua hàng và chủ động làm quen. Shu rất muốn có thêm bạn bè ở Việt Nam cho đỡ cô đơn. Dù biết mình nhầm nhưng anh chàng người Nhật vẫn nói chuyện với Tâm và xin số điện thoại.



Vài hôm sau, Shu trở lại cửa hàng để sử dụng voucher. Gặp lại nhau, Tâm rủ Shu đi ăn trưa. Cô mời anh một chiếc hamburger và một ly pepsi có giá khoảng hơn 60.000 đồng. Hành động đó của Tâm càng khiến Shu có cảm tình. Anh thấy cô rất rộng rãi.

Cặp đôi Shu và Tâm quen nhau tại Hà Nội.

Cặp đôi chính thức yêu nhau sau 4 tháng tìm hiểu.

Mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn một chút nữa. Cả hai rủ nhau đi chơi nhiều địa điểm thú vị ở Hà Nội. Có thời gian tiếp xúc, Shu ấn tượng vì Tâm là cô gái rất vui vẻ, hay đùa.

Quen nhau khoảng 3-4 tháng, cặp đôi đi chơi cùng nhau nhiều lần rất vui vẻ nhưng Shu không hề tỏ tình khiến Tâm có phần lăn tăn. Khi Tâm thẳng thắn hỏi, Shu thật thà thừa nhận anh xem Tâm ở trên mức bạn thân nhưng dưới mức bạn gái.

Vì không thích mập mờ nên Tâm muốn dừng lại mối quan hệ với Shu. Phản ứng của Tâm dường như giúp Shu nhận ra tình cảm mình dành cho cô gái Việt nhiều đến mức nào. Shu đã ngỏ lời yêu và họ chính thức thành một đôi, chuyển về sống cùng nhau.

Yêu một chàng trai ngoại quốc, Tâm hài hước cho biết sự khác biệt văn hóa khiến họ nhiều lần đối mặt với chuyện dở khóc dở cười, thậm chí là cãi vã: “Khi mình giới thiệu với gia đình là đang yêu một anh chàng người Nhật, họ hàng nhà mình ở Ninh Bình rất tò mò, háo hức và muốn lên Hà Nội, đến nhà của Shu chơi. Người Nhật thì không thích người khác tới nhà. Shu cũng chưa mời bạn bè đến nhà chơi bao giờ.

Tâm chia sẻ, do khác biệt văn hóa nên cả hai cãi vã nhiều. Tuy nhiên sau đó, cả hai bên hiểu và cảm thông cho nhau.

Sau 1 năm yêu nhau, họ tổ chức đám cưới.

Khi mình nói chuyện thì Shu không thoải mái lắm nhưng cũng đồng ý. Ban đầu, nhà mình chỉ định lên 4-5 người, nhưng thực tế lại lên rất đông, khoảng 14-15 người, ở lại chơi 1-2 ngày. Chuyện đó làm Shu rất áp lực, stress và chúng mình đã cãi nhau.

Mọi người lên thì tụi mình đưa đi ăn nhà hàng. Với người Nhật khi đi ăn thì bố mẹ, người lớn tuổi hơn sẽ trả tiền hoặc là chia tiền. Nhưng ở Việt Nam mình thì khác một chút nên Shu cũng khó xử. Mình phải nói với Shu là: “Anh trả tiền nhé”, số tiền hết khoảng 5-6 triệu đồng, anh ấy cũng hốt nhưng không dám nói gì.

Còn nữa, khi mình muốn mời Shu về quê chơi thì anh nhất định không đồng ý vì ở Nhật họ chỉ về nhà bạn trai/bạn gái khi đã xác định kết hôn. Lúc đó mình và Shu mới yêu thôi, chưa tính chuyện cưới xin gì cả. Mình phải giải thích: “Anh cứ về nhà em chơi, em không bắt anh phải cưới em đâu”. Shu suy nghĩ mất mấy đêm mới đồng ý”.

Về nhà bạn gái chơi, Shu bất ngờ vì được chào đón, ai cũng dễ gần, tốt bụng, mọi người chuẩn bị nhiều món ăn tiếp đãi. Shu cảm thấy vui vẻ, thoải mái, không có bất cứ một rào cản nào. Còn gia đình của Tâm ai cũng khen Shu hiền lành.

Mẹ chồng Nhật mang nón đi đón con dâu

Tâm kể thêm, bố của cô bị câm, điếc do di chứng của chất độc màu da cam. Vì lý do này mà trước đây, Tâm trải qua một vài mối tình nhưng không đi đến đâu do mọi người có những lo ngại. Khi yêu Shu, Tâm cũng thẳng thắn chia sẻ với bạn trai về bệnh tình của bố. Biết chuyện, Shu bày tỏ sự cảm thông, ôm Tâm để động viên cô. Chàng trai người Nhật nói rằng, bản thân không lăn tăn gì, trái lại còn rất thương bố của Tâm và trân trọng sự hy sinh của bác.

Biết con trai đang yêu một cô gái Việt Nam, bố mẹ Shu rất ủng hộ. Nhân chuyến du lịch sang Việt Nam, ông bà đã sắp xếp đến thăm gia đình Tâm và nhanh chóng bàn chuyện cưới hỏi cho các con.

Mẹ chồng Nhật Bản cầm theo nón đi đón dâu theo phong tục của một số vùng ở Việt Nam.

Tháng 8/2023, Tâm và Shu tổ chức đám cưới. Bố mẹ Shu cùng những người họ hàng tới Ninh Bình, thực hiện đầy đủ các nghi lễ theo đám cưới truyền thống của người Việt Nam. Gia đình Shu đem theo 7 tráp lễ vật đến làm lễ ăn hỏi. Mẹ của Shu diện áo dài và còn thực hiện nghi lễ trao nón khi đón dâu khiến nhiều người thích thú. Bởi đây là tục lệ truyền thống của một số vùng phía Bắc nước ta.

Khi mới sang Nhật, Tâm cảm thấy rất buồn, nhớ nhà, nhớ quê hương, khác biệt văn hóa. Nhưng có thời điểm, Tâm về Việt Nam chơi còn Shu ở Nhật thì cô mới nhận ra, ở đâu có ông xã thì ở đó sẽ ổn hơn. Cộng với sự động viên của Shu nên dần dần Tâm thấy quen và thích cuộc sống ở đất nước mặt trời mọc.

Nguồn: Người kết nối, Ảnh: FBNV

