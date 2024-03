Mẹ chồng cũ tố Từ Hy Viên "bẫy" chồng đại gia

Vụ đấu tố hậu ly hôn của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi tiếp tục nóng lên sau khi bà Trương Lan - mẹ doanh nhân gốc Bắc Kinh (Trung Quốc) - nhập cuộc. Trong buổi livestream vào tối 29/3, bà Trương Lan gây xôn xao khi tố cáo Từ Hy Viên đã giăng bẫy để kết hôn với Uông Tiểu Phi chỉ sau 20 ngày hẹn hò.

"Đây là lần đầu tiên tôi hé lộ nguyên nhân vì sao con trai Uông Tiểu Phi của tôi lại vội vã kết hôn với Từ Hy Viên. Năm đó, cô ta đã chi 1 số tiền khủng nhờ bạn bè chuốc rượu con trai tôi, sau đó quay video đe dọa. Để không làm mất thể diện gia đình, Uông Tiểu Phi phải cưới Từ Hy Viên. Trong 10 năm con trai tôi sống với cô ta, Từ Hy Viên dạy cho gia đình tôi biết rằng tại sao nhà hào môn cần phải cưới 1 nàng dâu môn đăng hộ đối", bà Trương Lan tố cáo thủ đoạn săn chồng đại gia của Từ Hy Viên.

Bà Trương Lan tố cáo Từ Hy Viên âm mưu gài bẫy Uông Tiểu Phi để bước chân vào hào môn

Nữ đại gia Trương Lan khẳng định bà nắm trong tay chứng cứ Từ Hy Viên giăng bẫy Uông Tiểu Phi nhưng hiện không thể công khai vì chưa đúng thời điểm. Trước cáo buộc của mẹ chồng cũ, Từ Hy Viên vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Hiện, lời tố cáo của bà Trương Lan với Từ Hy Viên gây xôn xao dư luận. Nếu chia sẻ của mẹ Uông Tiểu Phi là sự thật sẽ hé mở ẩn tình vì sao năm xưa Uông Tiểu Phi đột ngột bỏ rơi người đẹp gia thế An Dĩ Hiên để hẹn hò và đi tới hôn nhân 1 cách chóng vánh với Từ Hy Viên

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên gặp nhau trong sinh nhật của An Dĩ Hiên vào 8/2015. Thời điểm này, An Dĩ Hiên và Uông Tiểu Phi được cho là đang hẹn hò mặn nồng. Thế nhưng, sau đó, Uông Tiểu Phi đã bỏ rơi An Dĩ Hiên để hẹn hò với Từ Hy Viên. Cuối cùng, cả 2 đi đến hôn nhân chỉ sau 20 ngày yêu đương. Ngày đám cưới bạn trai cũ và bạn thân diễn ra, An Dĩ Hiên đã không có mặt và chua chát nói với truyền thông: "Tôi không biết bây giờ thân phận của mình là gì nữa: bà mối, tình địch hay phù dâu?". Vụ việc khiến mỹ nhân Vườn sao băng mang tiếng cướp bồ bạn hơn chục năm qua.

Uông Tiểu Phi từng yêu đương với An Dĩ Hiên (phải) vào năm 2015. Sau đó, anh đột ngột bỏ mỹ nhân gia thế này để quay sang hẹn hò và kết hôn với Từ Hy Viên. Mối quan hệ của cả 3 từng tiêu tốn giấy mực của truyền thông 1 thời

Theo Sohu, bà Trương Lan là người khiến Từ Hy Viên sợ hãi. Từ khi còn làm dâu nhà họ Uông, nữ diễn viên đã luôn thể hiện sự kính trọng đối với bà Trương Lan. Cô có thể đôi co, chỉ trích thẳng mặt Uông Tiểu Phi nhưng rất hiếm khi đối đầu hay nhắc thẳng tên mẹ chồng cũ trong bài đáp trả của mình dù nhiều lần bị bà tung hê bí mật đời tư, công kích trên mạng xã hội. QQ đánh giá bà Trương Lan chính là người giúp con trai Uông Tiểu Phi không bị thua đau trong trận chiến truyền thông với con dâu cũ Từ Hy Viên sau ly hôn.

Sina cho biết bà Trương Lan sinh năm 1958, từng là nữ tỷ phú nổi danh tại Trung Quốc. Bà là người sáng lập tập đoàn Tiếu Giang Nam. Nữ doanh nhân họ Trương từng lọt vào top 3 đại gia thành đạt nhất trong ngành kinh doanh ẩm thực của Trung Quốc. Năm 2010, khi Uông Tiểu Phi gặp Từ Hy Viên, bà là doanh nhân với khối tài sản được định giá 2,5 tỷ NDT (hơn 8.100 tỷ đồng). Vì là con trai độc nhất của bà Trương Lan, Uông Tiểu Phi từng được mệnh danh là 1 trong "kinh thành tứ thiếu" (4 thiếu gia giàu có đất Bắc Kinh, Trung Quốc).

Những năm gần đây, công việc kinh doanh của Uông Tiểu Phi sa sút, gặp khó khăn kinh tế. Từ Hy Viên từng phải bán tháo tài sản cứu nguy cho nhà chồng cũ khi còn làm dâu. Theo hồ sơ đệ trình tòa án mới đây, minh tinh xứ Đài cho biết cô đã cho Uông Tiểu Phi mượn 26 triệu TWD (20 tỷ đồng) từ năm 2018 để đầu tư kinh doanh và giải quyết nợ nần. Tuy nhiên, đến năm 2022, Uông Tiểu Phi chỉ mới trả được cho cô 5 triệu TWD (3 tỷ đồng).

Bà Trương Lan từng là nữ đại gia nổi danh thương trường Trung Quốc

Từ Hy Viên luôn kính trọng bà Trương Lan và rất ít khi đối đầu mẹ chồng cũ

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên ly hôn vào cuối năm 2021. Sau khi đường ai nấy đi, 2 bên không chỉ đâm đơn kiện mà còn nhiều lần tố cáo nhau gây ầm ĩ trên mạng xã hội. Mới đây, Từ Hy Viên đăng tâm thư tố Uông Tiểu Phi ngoại tình nhiều lần, bạo hành cô trong lúc mang thai.

Sau cáo buộc từ vợ cũ, doanh nhân này đã làm loạn chỗ ở của Từ Hy Viên 2 lần vì muốn gặp mặt cô. Khi bị bế lên đồn cảnh sát vì gây rối trật tự công cộng, Uông Tiểu Phi bất ngờ tố cáo Từ Hy Viên dùng ma túy, giam giữ các con anh trái phép. Thế nhưng, khi chưa hoàn tất thủ tục trình báo và giao nộp chứng cứ, Uông Tiểu Phi đã bỏ về trong sự khó hiểu của cảnh sát.

2 năm sau ly hôn, Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên vẫn tranh chấp kịch liệt

Nguồn: China Times, Sina