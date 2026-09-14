Mẹ Chiên lên hot search!

Tối 12/9, tập 11 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng với chủ đề văn hóa truyền thống. Trong số những tiết mục gây chú ý, Tích tịch tình tang của Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ tạo được dấu ấn riêng khi kết hợp câu chuyện Thạch Sanh với hát Then, đàn tính và không khí lễ hội của người Tày. Hoàng Dũng, một người con dân tộc Tày, là cầu nối quan trọng để các chất liệu văn hóa này được đưa lên sân khấu hiện đại.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của mẹ Hoàng Dũng - PGS.TS Hoàng Thị Chiên. Hai mẹ con lần đầu tiên đứng chung trên một sân khấu lớn, cùng thể hiện những chất liệu gắn với văn hóa Tày. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và khiến cái tên "Mẹ Chiên" được nhiều khán giả tìm kiếm.

Nhưng càng tìm hiểu về người phụ nữ đứng cạnh Hoàng Dũng trên sân khấu, nhiều người càng nhận ra bà không đơn thuần là một vị khách được con trai mời đến biểu diễn.

Mẹ Chiên không chỉ lên sân khấu, bà còn góp sức phía sau tiết mục

Sau khi chương trình lên sóng, chính mẹ Chiên đã có những chia sẻ khá dài về hành trình để Tích tịch tình tang có thể xuất hiện trọn vẹn trên sân khấu.

Mẹ Chiên mở đầu bằng một câu rất giản dị: "HỢP LỰC RỰC RỠ!" và cho rằng đến khi tiết mục được phát sóng, mẹ mới thấy tên liên minh phù hợp đến thế. Theo mẹ Hoàng Dũng, tiết mục là kết tinh từ công sức của rất nhiều người trong việc đưa văn hóa Tày lên sân khấu.

Trong lời cảm ơn, bà nhắc đến nghệ nhân ưu tú Phạm Duy Quang - người đã trực tiếp hướng dẫn bà phân biệt những điệu nhạc "tàng nặm", "tàng bốc" để Hoàng Dũng có thêm định hướng âm nhạc ban đầu cho tiết mục. Bà cũng cảm ơn nghệ nhân trẻ Hải Hậu, người đã nhiệt tình hỗ trợ Hoàng Dũng trong quá trình chuẩn bị.

Đáng chú ý, mẹ Chiên còn kể về việc kết nối những người am hiểu văn hóa Tày, chuẩn bị đàn tính, trang phục và chia sẻ kiến thức về hát Then, văn hóa Tày cho cả nhóm. Những chi tiết này cho thấy sự xuất hiện của bà trên sân khấu thực tế chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất; phía sau đó còn có một quá trình hỗ trợ khá công phu. Bà cũng gửi lời cảm ơn nghệ nhân Then Ma Thị Hiền, người đã đồng hành cùng cả nhóm, không ngại khó khăn và góp phần tạo nên phần trình diễn mang màu sắc lễ hội vùng cao.

Đặc biệt, mẹ Hoàng Dũng dành lời cảm ơn cho ê-kíp đạo diễn vì đã đưa không khí của một bản làng người Tày lên sân khấu thông qua nhiều chi tiết như múa mùa, múa quạt, múa bát, múa trống, múa với mặt nạ sư tử mèo...

Cuối cùng, bà dành những lời rất đặc biệt cho con trai.

"Cảm ơn con - Hoàng Dũng rất nhiều", mẹ Chiên viết, đồng thời cho rằng chính nam ca sĩ đã đưa bà cùng nhóm Suối Ngàn xuất hiện trên sân khấu, góp phần "thổi luồng sinh khí mới" cho nghệ thuật hát Then và đưa tình yêu với nghệ thuật dân tộc đến gần hơn với khán giả trẻ.

Đọc những chia sẻ này mới thấy, Hoàng Dũng đưa mẹ lên sân khấu không phải một ý tưởng nhất thời để tạo cảm xúc cho tiết mục. Mẹ Chiên thực sự là một phần trong hành trình chuẩn bị và xây dựng màu sắc văn hóa cho màn trình diễn.

Người mẹ đứng trên sân khấu nhưng vẫn nói về mình bằng sự khiêm tốn

Một chia sẻ khác về mẹ Chiên cũng đang được chú ý trên mạng xã hội. Xuân Bách - người có mặt trong quá trình theo dõi và chuẩn bị tiết mục dành lời chúc mừng tới PGS.TS Hoàng Thị Chiên và Hoàng Dũng, đồng thời nhận xét rằng có ba điều khiến anh ấn tượng sau khi chứng kiến màn trình diễn.

Điều đầu tiên là sự chỉn chu về âm nhạc và văn hóa Tày. Theo chia sẻ của Xuân Bách, Hoàng Dũng không chỉ muốn sử dụng chất liệu dân tộc một cách trang trí mà còn tìm hiểu kỹ hơn về nguồn gốc, ý nghĩa và những đặc trưng của văn hóa Tày. Trong đó, mẹ Chiên đóng vai trò quan trọng bởi bà có hiểu biết và kết nối với những người am hiểu nghệ thuật Then.

Điều thứ hai là cách mẹ Chiên hỗ trợ cả nhóm. Không chỉ đứng trên sân khấu cùng con trai, bà còn tham gia kết nối, chuẩn bị những vật dụng phục vụ tiết mục và hỗ trợ các thành viên tìm hiểu về văn hóa Tày. Điều thứ ba khiến Xuân Bách ấn tượng lại nằm ở sự khiêm tốn của bà.

Theo chia sẻ được anh đăng tải, khi MC hỏi cảm xúc, mẹ Chiên chỉ nói rằng mình "hơi chút tự hào". Với một người vừa có mặt trong một tiết mục được đầu tư lớn, lại góp phần đáng kể vào quá trình chuẩn bị, câu trả lời ấy càng khiến nhiều người dành thiện cảm. Bởi thay vì nói về vai trò của mình, mẹ Hoàng Dũng chủ yếu nhắc đến những người đã giúp đỡ bà và cả nhóm.

Từ một người mẹ tận tụy đến "cố vấn" đặc biệt của con trai

Điều thú vị là hình ảnh mẹ Chiên trên Anh trai vượt ngàn chông gai hoàn toàn nối tiếp với những gì Hoàng Dũng từng chia sẻ về mẹ từ nhiều năm trước.

Tháng 5/2022, nam ca sĩ từng đăng một bài viết kể về mẹ. Khi ấy, anh cho biết mẹ 62 tuổi, là người hiền lành, chăm chỉ và luôn nhẫn nhịn vì gia đình. Bà gắn bó với nghề dạy học và dù đã ở tuổi U70 vẫn có những khoảng thời gian ngồi trước tài liệu, máy tính hàng đêm.

Hoàng Dũng từng viết rằng mẹ vừa làm mẹ, vừa làm bố của hai người con. Khi còn nhỏ, anh chưa hiểu hết những gì mẹ đã làm cho gia đình. Chỉ đến khi lớn hơn, anh mới nhận ra để có thể một mình gánh vác nhiều vai trò như thế, người mẹ của mình phải có nội lực mạnh mẽ đến mức nào. Điều khiến nam ca sĩ day dứt khi ấy là trong hai năm chạy theo công việc và những mục tiêu riêng, anh gần như không có thời gian gặp mẹ. Hai mẹ con thậm chí không có nhiều ảnh mới chụp cùng nhau.

Vì thế, lời chúc Hoàng Dũng dành cho mẹ khi ấy cũng rất giản dị: Anh chỉ mong mẹ có thật nhiều sức khỏe, được nghỉ ngơi nhiều hơn, có thêm những người bạn và tận hưởng thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Bốn năm sau, mẹ Chiên xuất hiện cạnh con trai trên một sân khấu lớn, không phải với tư cách một người mẹ đứng dưới hàng ghế khán giả mà là một người cùng anh kể câu chuyện về chính nguồn cội của mình.

Có một chi tiết khá đẹp trong câu chuyện này: Hoàng Dũng là người đưa mẹ đến với sân khấu, nhưng mẹ Chiên lại là người giúp anh tìm được cách kể câu chuyện về quê hương, dân tộc của mình một cách tự nhiên hơn.

Trước Anh trai vượt ngàn chông gai, mẹ Hoàng Dũng có thể chỉ được biết đến với tư cách mẹ của một nam ca sĩ. Nhưng sau tập 11, hình ảnh ấy đã có thêm một lớp nghĩa khác.

Bà là một người từng dành nhiều năm cho nghề giáo, sau khi nghỉ hưu tìm đến hát Then; là người có hiểu biết về văn hóa Tày và có thể hỗ trợ con trai khi anh muốn đưa những chất liệu ấy lên một sân khấu đại chúng; đồng thời vẫn giữ cách nói chuyện khiêm nhường, gần gũi của một người mẹ không quen đứng ở vị trí trung tâm. Có lẽ vì vậy mà khoảnh khắc mẹ Chiên đứng cạnh Hoàng Dũng trên sân khấu lại được khán giả đón nhận theo cách rất riêng.

Giữa một tiết mục được dàn dựng công phu, hình ảnh người mẹ đứng bên con trai, cùng mặc trang phục Tày, cùng cất tiếng hát Then và kể câu chuyện về cội nguồn khiến sân khấu bỗng trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Và khi lật lại bài viết Hoàng Dũng từng dành cho mẹ cách đây 4 năm, người ta càng dễ hiểu vì sao nam ca sĩ lại trân trọng khoảnh khắc này đến vậy.

Ngày ấy, anh chỉ mong mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi, có thêm niềm vui và được tận hưởng cuộc sống. Còn hôm nay, mẹ Chiên đã có một niềm vui rất đặc biệt: Đứng trên sân khấu cùng con trai, làm điều mình yêu thích và góp một phần nhỏ để văn hóa dân tộc đến gần hơn với những khán giả trẻ.

Có lẽ đó cũng là lý do sau khi tập 11 lên sóng, điều khiến người ta nhớ về "Mẹ Chiên" không chỉ là hình ảnh bà đứng cạnh Hoàng Dũng. Đằng sau vài phút xuất hiện trên truyền hình là cả một câu chuyện về một người mẹ đã âm thầm đồng hành cùng con trai, và lần này, hai mẹ con có một dịp rất đẹp để cùng đứng về phía nhau trên sân khấu.