Mẹ chăn dắt con ăn xin, cậu lạm dụng tình dục cháu: Địa phương có sơ suất, thiếu sót

Như Báo Người Lao Động Online thông tin, Công an huyện Xuyên Mộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tam giạm 4 tháng đối với Đào Văn Bé (24 tuổi, cậu của các nạn nhân) để điều tra tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và tội "Ngược đãi hoặc hành hạ cháu". Cơ quan công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thị Gái (38 tuổi, mẹ của các nạn nhân) về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ con ruột mình".

Công an huyện Xuyên Mộc đã mời bà nội và 5 chị em của cháu N.T.M.D (10 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) lên làm việc, lấy lời khai. Cháu D. cùng với 4 em ruột từ 2-8 tuổi bị chính mẹ và cậu của mình hành hạ, đánh đập, chăn dắt ăn xin.

Riêng Đào Văn Bé còn quan hệ tình dục với cháu ruột là Đ.T.H (thời điểm cháu mới 13 tuổi) khiến H. 2 lần mang thai và quan hệ với chị của H. (19 tuổi) tại phòng trọ. Đây là 2 con riêng của Gái với chồng cũ.