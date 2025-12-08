Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 0h15 ngày 8/12, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đỉnh cầu Xi Măng, Tổ tuần tra Công an phường Bạch Đằng (Hải Phòng) phát hiện một phụ nữ và một cháu bé có biểu hiện bất thường.

Người phụ nữ đã buộc tay hai mẹ con lại với nhau bằng dây màu xanh với ý định tự tử

Thời điểm phát hiện, người phụ nữ và đứa trẻ đứng trên lan can, bên cạnh là chiếc xe máy bị đổ. Đáng chú ý, tay hai mẹ con được buộc bằng sợi dây màu xanh, cho thấy nguy cơ xảy ra hành động tiêu cực.

Nhận định tình huống nguy hiểm, Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, kịp thời giữ người phụ nữ và cháu bé đưa vào vị trí an toàn, trấn an tinh thần.

Công an kịp thời phát hiện tình huống bất thường

Làm việc ban đầu, người phụ nữ khai tên là T.T.L (SN 1999, trú tại TDP Thủy Minh, phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng), cháu bé là con ruột N.P.B.A (SN 2021). Chị L cho biết chồng mới mất khoảng 3 tháng, tinh thần suy sụp, nảy sinh ý định đưa con lên cầu Xi Măng tự tử.

Trung tá Bùi Văn Phòng, Trưởng Công an phường Bạch Đằng cùng Tổ công tác đã kiên trì động viên, thuyết phục, giúp chị L. ổn định lại tâm lý, nhận thức được hành vi nguy hiểm của mình và cam kết không tái diễn.

Ngay trong đêm, Công an phường Bạch Đằng liên hệ gia đình, thân nhân đến đón hai mẹ con về chăm sóc, tiếp tục phối hợp hỗ trợ, theo dõi để phòng ngừa nguy cơ tương tự xảy ra.