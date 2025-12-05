Hà Nội: Người phụ nữ nhảy cầu Chương Dương đã tử vong, xác định danh tính

Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ đi xe máy lên cầu Chương Dương, để lại phương tiện rồi trèo qua lan can, nhảy xuống sông Hồng xảy ra ngày 4/12, theo nguồn tin trên báo VietNamNet, người phụ nữ đã không qua khỏi.

Lực lượng chức năng nhận được tin báo có người nhảy cầu tự tử lúc 13 giờ 10 phút ngày 4/12. Lập tức, 2 ca nô cứu hộ được điều động tới hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp cận được nạn nhân, đưa lên cano và tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Thời điểm phát hiện, mạch của nạn nhân đã rất yếu nên lực lượng chức năng nhanh chóng sơ cứu, đưa về bến, đồng thời phát thông báo cho Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Nạn nhân để lại xe máy trên cầu rồi nhảy xuống sông.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị L.L.Th. (SN 1986, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lực lượng chức năng sau đó đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Bồ Đề để xử lý theo đúng quy định.

Công an phường Bồ Đề đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý. Thông tin về vụ việc khiến dư luận ngỡ ngàng, xót xa, gửi lời chia buồn tới gia quyến.

Trước đó ngày 4/12, mạng xã hội xôn xao thông tin một người phụ nữ đã bỏ lại xe máy trên cầu Chương Dương rồi gieo mình xuống sông.

Nguồn tin trên báo Lao Động cho hay, theo thông tin ban đầu, người phụ nữ điều khiển xe máy di chuyển bình thường. Khi đi đến giữa cầu, người này bất ngờ dừng xe rồi làm chuyện dại dột.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân.