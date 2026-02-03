Nghe Hoa hậu Kỳ Duyên bóc giá đồ bếp mà "choáng váng", một con dao có giá bằng nửa tháng lương công sở

Nghe Hoa hậu khoe đồ hiệu thì có lẽ dân tình đã quá quen tai, từ túi xách, giày dép cho đến đồng hồ tiền tỷ. Nhưng mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên lại khiến cộng đồng mạng được phen "choáng nhẹ" theo một cách rất khác: bóc giá… nồi niêu bát đũa trong căn bếp mới của cô.

Nghe thì tưởng chừng đơn giản, đời thường, nhưng khi từng món được hé lộ mức giá, ai nấy đều phải tròn mắt vì độ chịu chi không kém gì mua đồ hiệu xa xỉ.

Hoa hậu Kỳ Duyên đập hộp bộ nồi niêu bát đũa trị giá tới hơn 30 triệu.

Theo đó, Kỳ Duyên chia sẻ niềm vui khi vừa sắm sửa bộ đồ dùng nhà bếp mới, nhìn qua tưởng chỉ là vài chiếc nồi, bộ bát đĩa và đũa quen thuộc như bao gia đình khác.

Thế nhưng tổng giá trị của riêng phần nồi niêu bát đũa, chưa hề tính tới các thiết bị điện tử trong bếp, đã lên tới hơn 30 triệu đồng. Con số này đủ khiến nhiều người "choáng nhẹ", bởi đây là mức chi phí mà không ít gia đình phải cân nhắc rất kỹ cho cả một gian bếp.

Đáng chú ý nhất là bộ nồi với 5 chiếc, có tổng giá trị hơn 14 triệu đồng. Mỗi chiếc nồi đều có thiết kế dày dặn, màu sắc sang trọng, đúng chuẩn phong cách tinh tế mà nàng Hậu theo đuổi.

Chiếc chảo gang này là món quà của HH Thiên Ân dành tặng Kỳ Duyên.

* Bộ nồi của Kỳ Duyên gồm 3 nồi + 2 chảo đến từ thương hiệu Zwilling (Đức) trị giá: 14,4 triệu

Ngay cả những vật dụng nhỏ nhất cũng khiến dân tình phải bàn tán xôn xao. Bộ đũa tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng chỉ gồm 5 đôi đã có giá gần 500 nghìn đồng. Cộng thêm bộ bát đĩa trị giá 1,6 triệu. Riêng bộ đựng gia vị Kỳ Duyên được HH Thiên Ân tặng cũng có giá 1,7 triệu, tổng giá trị cả set đồ sứ trong bếp nhà Kỳ Duyên là hơn 5,7 triệu.

* Bộ bát đũa của Kỳ Duyên đến từ thương hiệu Staub: Tổng trị giá hơn 5,7 triệu

- Bộ 5 đôi đũa: 460 nghìn

- Bộ 6 chiếc bát: 1.6 triệu

- Bộ đựng gia vị: 1,7 triệu

- Bộ đĩa: 1,9 triệu

Chưa hết, bộ dao của Kỳ Duyên cũng bằng cả tháng lương trung bình, với mức giá 6.8 triệu bạn có thể sở hữu bộ dao giống nàng Hậu, còn nữa, riêng con dao rời mà Kỳ Duyên định dùng để cắt được những lát mỏng dính, cũng có giá ngang ngửa (trị giá 6.6 triệu).

Nàng Hậu cũng chia sẻ thêm, con dao này có điểm đặc biệt là đường vân trên dao như "dấu vân tay" của người, mỗi chiếc lại có đường vân khác nhau vì được làm thủ công hoàn toàn. Đây cũng là món đồ nàng Hậu cực kỳ tâm đắc. Được biết bộ dao này được sản xyuất tại Đức, mà được Kỳ Duyên đặt về để dùng trong căn bếp mới.

* Bộ dao đến từ thương hiệu Zwilling (Đức): Trị giá hơn 13,4 triệu

Kỳ Duyên là nàng Hậu rất thích nấu nướng nên cô luôn đầu tư bồ bếp rất chỉn chu. Những món đồ bếp này là Kỳ Duyên sắm sửa cho căn nhà mới của mình. Hóa ra không chỉ váy áo hay phụ kiện mới gây choáng, mà đôi khi, chính nồi niêu bát đũa của nàng Hậu cũng đủ để tạo nên một phen bàn luận rôm rả.