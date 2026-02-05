Đăng quang năm 1992, Giáng My không chỉ nổi tiếng với danh hiệu Hoa hậu Đền Hùng mà còn hoạt động trong showbiz với nhiều vai trò và cũng là một nữ doanh nhân thành đạt. Sở hữu cuộc sống vương giả, sang chảnh trong căn biệt thự rộng hơn 1.000m2 bề thế ở TP.HCM, nàng hậu cũng dành nhiều thời gian để chăm chút từng góc nhỏ, mỗi dịp lễ lại "thay áo" cho không gian sống luôn có không khí sum vầy, ấm áp.

Trước thềm Tết Nguyên Đán 2026, Giáng My đã "nhá hàng" một vài hình ảnh mới của căn biệt thự cô sống. Dù vẫn đang trong quá trình "update" nhưng có thể thấy được không khí xuân gõ cửa nhà người đẹp với nhiều cây cỏ, hoa lá, không cầu kỳ nhưng căn nhà vẫn toát lên vẻ hiện đại, thanh lịch nhìn là thấy mê.

Tết là phải có mai có đào, Hoa hậu Đền Hùng đã nhanh chóng sắm ngay một cành đào để decor cho phòng khách của mình. Người đẹp không quên nhấn nhá thêm đèn lồng đỏ treo trên cành, chỉ một góc nhỏ như thế này cũng đủ thấy Tết đã ghé nhà.

Cành đào được Giáng My lựa chọn có kích thước siêu to để phù hợp với không gian rộng của phòng khách. Đặt giữa nền trắng của tường nhà và nội thất, màu hồng của sắc hoa đào sẽ càng thêm nổi bật khi tô điểm vào không gian sang trọng.

Có bàn ghế tinh xảo, có đèn chùm cao cấp, có tranh, có đàn, phòng khách của người đẹp cứ phải gọi là xa hoa như cung điện. Giáng My cũng không nằm ngoài trend hoa mộc lan năm nay. Một bình to đã để sẵn trên bàn, chỉ chờ ngày ngắm thành quả.

Người đẹp không quên khoe thành quả thu hoạch chanh vàng trong vườn. Đúng là mùa xuân đến, cây trái, hoa cỏ cứ gọi là mơn mởn khiến ai nhìn vào cũng thấy yêu đời hơn hẳn.

Ở một góc khác là cành lê vào độ ra quả của nàng hậu. Vẫn còn những bông hoa trắng muốt đang trổ bông như vấn vương chút không khí mùa đông còn sót lại. Cây này cũng được decor thêm phụ kiện để tăng không khí Tết trong nhà.