Mẹ bầu ôm 3 con chạy lũ, chen cùng 70 người trong một ngôi nhà: "Bọn trẻ hoảng loạn, đứa lớn đứa nhỏ đều khóc"

Sáng 23/11, khi những dòng nước lũ cuối cùng vừa rút, các xã thuộc vùng Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) hiện lên trong một khung cảnh tang thương chưa từng thấy.

Bùn đất đặc quánh phủ kín mái nhà, tràn vào bếp, len vào từng ngăn tủ, vùi lấp mọi vật dụng vốn quen thuộc trong sinh hoạt. Chỉ sau một đêm, dòng nước cao hơn 2 mét đã cuốn đi toàn bộ tài sản tích góp suốt nhiều năm, để lại những gia đình đứng chơ vơ giữa đống hoang tàn.

Mẹ bầu ôm 3 con chạy lũ, chen cùng 70 người trong một ngôi nhà

Trong số những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề, gia đình chị Lê Thị Tuyết Trinh (xã Hòa Hưng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc lũ ập vào. Ban đầu nước mới dâng đến sân, chị nghĩ sẽ giống những lần trước, chỉ ngập nhẹ rồi rút. Nhưng chỉ trong chớp mắt, dòng nước đục ngầu đã phá cửa, ào ạt tràn vào, dâng lên đến nửa căn nhà.

Trong nhà lúc ấy có 3 đứa nhỏ, một mẹ già, chị Trinh đang mang thai, cùng em dâu. Tất cả 5 người chỉ biết bấu víu vào nhau.

“Lúc đầu ngồi trên giường, rồi nước lên nữa thì leo lên ghế. Một lúc sau lại trèo lên kệ tủ TV. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không ai kịp trở tay,” chị nhớ lại trong run rẩy.

Dưới mưa lũ, nước mắt của chị Trinh như thay lời kể về một đêm kinh hoàng.

Đúng lúc cả nhà gần như tuyệt vọng, tiếng la thất thanh của chị hàng xóm vang lên trong đêm tối: “Có phụ nữ mang bầu với mấy đứa nhỏ, cứu họ với!” Nhờ tiếng gọi ấy, hai thanh niên gần nhà đã mặc áo phao, chèo xuồng ngược dòng nước đang cuộn xiết để tiếp cận căn nhà.

Trong tiếng gió gào, tiếng nước ầm ào, và tiếng trẻ nhỏ khóc thét, một thanh niên bế chị Trinh lên vai, giữ thật chặt để chị không trượt xuống dòng nước đang dâng. Người còn lại cố gắng giữ chiếc xuồng không bị dòng nước cuốn trôi. Từng người, từng người một được đưa ra khỏi căn nhà tối đen, lạnh buốt và đầy hiểm nguy.

Cả gia đình 5 người may mắn được hai thanh niên tốt bụng đưa đến nơi an toàn khi nước lũ cuồn cuộn dâng cao

Sau khoảnh khắc kinh hoàng đó, khi hai mẹ con chị đã lên chỗ an toàn, các con vẫn hoảng loạn và khóc nức nở. Chị Trinh cho biết cả nhà chưa từng trải qua trận mưa lũ nào kinh hoàng như vậy, ai cũng hoảng sợ và lo lắng. Chị kể, "Sau khi tôi trèo lên được chỗ an toàn thì mấy đứa nhỏ cũng theo phía sau. Bọn trẻ hoảng loạn, đứa lớn đứa nhỏ đều khóc nức nở, thậm chí còn bị rơi xuống nước vì quá sợ".

Cả khu vực hôm đó có gần 30 người dồn vào nhà dân để trú tạm. Đêm xuống, nước tiếp tục dâng, có nơi lên đến tận mái. Nhiều hộ phải dỡ ngói, bò lên nóc nhà chờ cứu hộ trong giá lạnh, run rẩy và kiệt sức.

Chị kể: "Lúc ấy có hai em chèo thuyền, một anh, một chị khác dìu đỡ, tổng cộng ba bốn người cùng hỗ trợ. Ngày đầu tiên nước dâng, chỗ này đã có gần 30 người trú tạm. Sau đó nước lên đến tận mái nhà, người dân phải dỡ ngói, leo lên trú suốt đêm. Rồi mọi người dồn về đây, đông đến 70–80 người."

Cảnh tượng sau lũ tại Phú Yên cũ là minh chứng cho sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai. Nhiều người may mắn sống sót, nhưng họ vẫn phải đối mặt với nỗi lo mất nhà cửa, tài sản và hậu quả lâu dài. Trong đống bùn đất và hoảng loạn, những câu chuyện về sự dũng cảm, lòng nhân ái như của hai thanh niên chèo xuồng vẫn là điểm sáng, giúp người dân phần nào vững tinh thần để bắt đầu dọn dẹp và ổn định cuộc sống.