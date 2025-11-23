“Một lời vô tình cũng làm đau thêm một trái tim đang kiệt sức”: Người cứu hộ trong rốn lũ Hoà Thịnh lên tiếng

Hướng về miền Trung, có của góp của, có sức góp sức là điều mà người dân cả nước đang chung tay thực hiện những ngày này. Bởi sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhiều địa phương miền Trung phải đối mặt với thiệt hại nặng nề về người và của.

Cùng với đó, nhiều bài đăng xúc động của những người đã và đang thực hiện hoạt động cứu hộ, cứu trợ tại vùng lũ cũng được chia sẻ.

Một trong số đó là tâm sự của anh Trung Đào (tên đầy đủ là Đào Đặng Công Trung, sinh năm 1980). Từ ngày 20/11 đến nay, anh Trung đã cùng với một số người có kinh nghiệm đã di chuyển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk (Phú Yên cũ), để cùng lực lượng chức năng tham gia cứu hộ, cứu trợ.

Theo chia sẻ, anh Trung mong rằng mọi người cẩn trọng trước khi buông lời vô tâm về bão lũ. Bởi với người dân miền Trung, nỗi ám ảnh nước dâng, đói rét, sinh mạng bị đe doạ từng phút là ký ức thật, không phải những hình ảnh nhìn qua màn hình. Bản thân anh Trung - người lớn lên giữa bão lũ và hiện là người cứu hộ - cũng đã trải qua cảnh cha cứu cả nhà, nước cuốn sập nhà cửa và từng được cõng vượt dòng lũ để thoát chết.

Song giữa lúc mất mát vẫn có người buông lời vô cảm nên anh mong mọi người giữ lương tri, nói lời tử tế và thương nhau khi hoạn nạn, vì “chỉ cần một lời vô tình cũng có thể làm đau thêm một trái tim đang kiệt sức”.

Bài đăng của anh Trung nhận về sự chú ý từ cộng đồng (Ảnh chụp màn hình)

Trích từ chia sẻ của anh Trung Đào:

Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi gõ một lời vô tâm. Chỉ những ai sinh ra và lớn lên giữa miền Trung bão lũ mới thấu hết nỗi ám ảnh mỗi khi nước dâng đục ngầu và trắng xoá, người dân phải tiết kiệm vì bão lụt thường xuyên… Còn với nhiều người khác, ở chỗ cao ráo, gia đình có điều kiện mọi thứ chỉ là những hình ảnh thấy qua màn hình - nên rất dễ buông lời phán xét. Bạn đã bao giờ run lạnh, đói và nhìn mực nước dâng lên từng phút, cảm giác sinh mạng người thân và mình bị rút ngắn lại? Bạn đã bao giờ thấy ba mình vừa cứu cả gia đình rồi vừa lao đi cứu heo bò, kê giường tủ giúp hàng xóm? Bạn đã thấy dòng nước cuốn sập một căn nhà phá toang cánh cửa chính chỉ trong vài giờ chưa? Bạn đã từng được ba cõng bơi lội ngược dòng đưa cả nhà để đến chỗ cao thoát chết chưa? Chưa đúng không? Tất cả những điều đó, tôi đã trải qua từ nhỏ đến lớn. Và đến hôm nay, khi trở thành người đi cứu hộ chuyên nghiệp, tôi vẫn gọi điện mỗi ngày để trấn an mẹ rằng con bình an rồi kết hợp với cơ quan chức năng địa phương để ứng cứu người. (...) Với lương tri tối thiểu, ai cũng hiểu: khi nước dâng đỉnh điểm, đó là ranh giới sinh tử. Chỉ một cái trượt chân là mất mạng. Nước lạnh đến mức tê buốt như đá, phụ nữ mang thai chỉ cần ngâm vài giờ là sẩy thai. Ấy vậy mà vẫn có người buông lời vô cảm (...). Xin đừng tạo khẩu nghiệp. Khuất chỉ một người thôi là đã quá nhiều. Hãy nói những lời có tâm. Hãy thương nhau khi hoạn nạn. Vì chỉ cần một lời vô tình cũng có thể làm đau thêm một trái tim đang kiệt sức.

Kèm theo đó, anh Trung chia sẻ những hình ảnh thực tế mà chính bản thân nhìn thấy, chụp lại trong quá trình cứu hộ. Đó là đôi bàn chân nhăn nheo, trắng bợt vì ngâm nước nhiều ngày. Đó là đàn bò - tài sản lớn nhất của người dân địa phương bị chết do ngập lụt. Đó là những giọt nước mắt, những cái ôm động viên nhau.

Sau khi được đăng tải, bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng, chia sẻ rộng rãi. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, mong người dân miền Trung được bình an. Đồng thời ai nấy đều mong team của anh Trung, các lực lượng chức năng cũng như tất cả mọi người đang ở vùng lũ giữ an toàn, đảm bảo tính mạng.

Hình ảnh tại Hòa Thịnh được anh Trung ghi lại vào sáng ngày 22/11 (Ảnh: Trung Đào)

Được biết anh Trung Đào là một nhiếp ảnh gia kiêm giám đốc công ty du lịch ở Đà Nẵng. Anh cũng là người có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường và cứu hộ, cứu nạn thiên tai.

Trước khi tham gia cứu nạn ở miền Trung lần này, hồi đầu tháng 10 vừa qua, anh Trung có mặt tại khu vực Thái Nguyên - Bắc Ninh để tham gia cứu nạn. Đến cuối tháng 10, anh cũng trực tiếp tham gia hoạt động cứu nạn trong trận lụt lịch sử ở Quảng Nam (nay là Đà Nẵng).

Trước đó, từ năm 2009, anh Trung đã tình nguyện dành 2 tiếng mỗi ngày để “vệ sinh” đáy biển, nhặt rác tại khu vực biển Đà Nẵng. Hành động ý nghĩa của anh đã dần lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của những bạn trẻ có khả năng bơi lội.

Anh Trung Đào khi lặn biển nhặt rác vào năm 2019 (Ảnh: Hà Nam)

Trong quá trình cứu nạn của mình, anh Trung cũng thường xuyên cập nhật tình hình, phối hợp với lực lượng chức năng để cứu người dân. Hiện tại, anh vẫn đang ở khu vực Phú Yên (cũ) để tham gia cứu trợ.

Đồng thời anh Trung cũng có những lưu ý, chia sẻ dựa trên kinh nghiệm cá nhân để mọi người tham khảo. Về chuyện cứu trợ, ngày 21/11 anh Trung cũng có chia sẻ đáng chú ý về việc cung cấp danh sách nhu yếu phẩm cần thiết theo thứ tự ưu tiên để mọi người quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt.