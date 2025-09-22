Mẹ Á hậu Phương Nhi là doanh nhân thành đạt, thời trẻ nhan sắc đẹp mê hồn

Mẹ Á hậu Phương Nhi - bà Đoàn Thị Nguyệt, năm nay 48 tuổi. Bà là một doanh nhân thành đạt, quản lý một đại lý chuyên kinh doanh các mặt hàng gia dụng cao cấp ở thành phố Thanh Hóa.

Vợ chồng bà có 2 người con đều đã yên bề gia thất. Gia đình chính là điểm tựa vững vàng giúp Á hậu Phương Nhi yên tâm theo đuổi con đường nghệ thuật.

Mẹ Á hậu Phương Nhi sở hữu nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi 48.

Thời gian vừa qua, những bức ảnh về mẹ của Á hậu Phương Nhi lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người khen ngợi vẻ ngoài của bà Đoàn Thị Nguyệt và cho rằng người đẹp đã thừa hưởng trọn vẹn nhan sắc từ mẹ, trở thành mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thời điểm hiện tại.

Phương Nhi từng cho hay: " Gia đình tôi không giàu, chỉ là có điều kiện và ba mẹ cũng buôn bán nhỏ lẻ. Từ nhỏ tới lớn, tôi được ba mẹ chu cấp cho những gì mình cần. Những gì quá vĩ mô, to lớn, đắt tiền thì không có. Ba mẹ cũng động viên tôi học hành tốt để sau này có thể tự kiếm những gì mong muốn" .

Ảnh hiếm thời trẻ của mẹ Á hậu Phương Nhi.

Hình ảnh mẹ ruột của Á hậu Phương Nhi khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi vẻ đẹp trẻ trung. Nhìn vào những bức ảnh này, ai cũng dễ dàng nhận thấy Phương Nhi thừa hưởng nhiều đường nét thanh thoát từ gương mặt của mẹ.

Á hậu Phương Nhi cho biết, thời trẻ mẹ cô cũng từng ấp ủ ước mơ theo đuổi nghệ thuật nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Chính vì vậy, mẹ cảm thấy hạnh phúc khi thấy Phương Nhi có thể sống với đam mê của mình. Với Nhi, đó cũng là cách cô đang dần thay mẹ viết tiếp giấc mơ còn dang dở.

Trong buổi trò chuyện với truyền thông sau khi Phương Nhi đăng quang Á hậu, mẹ cô từng chia sẻ rằng không muốn con gái kết hôn quá sớm. Chính Phương Nhi cũng tiết lộ, mẹ mình thường dặn dò mọi người đừng hối thúc chuyện chồng con và thẳng thắn thừa nhận rằng bà “rất lo sợ nếu Phương Nhi lấy chồng sớm”.

Trong lễ ăn hỏi của Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng, mẹ nàng hậu cũng gây sốt bởi vẻ đẹp trẻ trung và phong thái quý phái.

Mẹ Phương Nhi gây ấn tượng với nhan sắc trẻ đẹp trong lễ ăn hỏi của con gái. (Ảnh Đi soi sao đi)

Người quan trọng nhất với Á hậu Phương Nhi là mẹ, cô dành những lời ngọt ngào gửi tới đấng sinh thành trong các dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày kỷ niệm... Cô từng viết trên MXH: " Tháng 9 yêu dấu vì là ngày sinh nhật của mẹ. Bao nhiêu năm đồng hành yêu thương nuôi nấng con nên người và nay thành Á hậu. Mọi sự thành công của con đều một tay ba mẹ nuôi dạy, chỉ bảo để con có được ngày hôm nay.

Là một Á hậu, là người con luôn nỗ lực mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội và là con gái của mẹ, con yêu mẹ rất nhiều. Không lời nào có thể thể hiện hết tình yêu của con dành cho mẹ xinh đẹp. Mừng sinh nhật mẹ yêu, chúc mẹ yêu luôn xinh đẹp, nhiều sức khoẻ, bình an, hạnh phúc và đừng quát con nữa nha mẹ. Yêu mẹ rất nhiều ".







