Như hội phu nhân hào môn Đặng Thu Thảo, Tăng Thanh Hà, Lan Khuê... thì Á hậu Phương Nhi dù ít hoạt động showbiz nhưng vẫn giữ được sức hút riêng. Thời gian gần đây, nàng hậu gen Z thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động nhà chồng, cứ mỗi lần lộ diện là trở thành tâm điểm. Mới đây nhất, Phương Nhi góp mặt trong lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Trên sóng trực tiếp, có thể thấy Á hậu Phương Nhi xuất hiện chung khung hình với mẹ chồng, chị dâu và em gái của chồng. Cô ngồi cạnh vợ của anh cả Phạm Nhật Quân Anh - tức Bùi Lan Anh, cả hai cùng diện áo dài trắng, choàng khăn đỏ vô cùng thanh lịch. Phương Nhi và Lan Anh được nhận xét nhan sắc "một chín một mười", ai cũng sở hữu khuôn mặt thanh tú, thần thái kiêu sa, cuốn hút.

2 cô con dâu nhà tỷ phú Phương Nhi - Lan Anh hiếm hoi cùng xuất hiện chung khung hình

Chị dâu cả của Phương Nhi - Bùi Lan Anh sinh năm 1995, cô từng là Á khôi 2 Đại học Ngoại thương Hà Nội. Lan Anh xuất thân từ một gia đình nền tảng tri thức ở Hà Nội. Từ sau khi kết hôn, Lan Anh có cuộc sống kín tiếng, cô chủ yếu xuất hiện trong các hoạt động cùng gia đình chồng.

Chị dâu của Á hậu Phương Nhi là người rất kín tiếng, hiếm hoi mới lộ diện

Đáng nói, Á hậu Phương Nhi còn gây sốt bởi khoảnh khắc tầm 3 giây nhìn thẳng vào ống kính trên sóng trực tiếp. Nàng hậu được khen ngợi bởi thần sắc vui vẻ, tươi tắn, nhan sắc thăng hạng hơn hẳn sau thời gian ít xuất hiện trước công chúng. Nhiều người còn so sánh do với lần xuất hiện trước đó thì nay Phương Nhi trông tự nhiên và thoải mái hơn.

Khoảnh khắc Phương Nhi mỉm cười rạng rỡ lên sóng trực tiếp gây sốt

Á hậu Phương Nhi ghi dấu ấn nhờ nhan sắc trong veo, ngọt ngào đúng chuẩn hình mẫu nàng hậu Gen Z. Phương Nhi từng đại diện Việt Nam chinh chiến ở Hoa hậu Quốc tế. Cô và thiếu gia Minh Hoàng tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu năm 2025. Từ một mỹ nhân được săn đón bậc nhất Vbiz, Phương Nhi giờ tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên và khép kín bên chồng thiếu gia. Chính sự im lặng này vừa giúp cô giữ vững hình ảnh thanh lịch, vừa khiến công chúng tò mò mỗi lần tái xuất.