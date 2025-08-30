Mẹ 2 con chia sẻ: Đây là 3 lý do khiến tôi vẫn chọn mua nhà hướng Tây dù biết sẽ nóng

“Ai cũng bảo tôi điên khi mua nhà hướng Tây”

Chị Hương kể: “Lúc đi xem căn hộ, tôi đã biết căn này quay hướng Tây. Người môi giới nhắc luôn: 'Chị đừng mua, hướng này bị nắng chiều, nóng và khó bán lại lắm'.

Ngay cả bố mẹ tôi cũng gạt đi: 'Thôi con, tránh hướng Tây đi, đừng vì rẻ mà thiệt thòi về sau'. Nhưng rồi tôi vẫn chọn”.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là gia đình chị không quá eo hẹp tài chính, cũng không phải chỉ có duy nhất một lựa chọn.

Thế nhưng sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, chị Hương vẫn quyết định ký hợp đồng mua căn 80m² ở tầng 12, hướng Tây, trong khu đô thị mới cách trung tâm khoảng 25 phút đi xe.

3 lý do khiến tôi “chốt” nhà hướng Tây mà không hối hận

1. Giá tốt hơn đáng kể – tiết kiệm gần 300 triệu

“Tôi đi xem 5 căn hộ cùng diện tích trong cùng tòa, hướng Nam – Đông Nam lúc nào cũng cao hơn từ 250–300 triệu. Với số tiền đó, tôi đủ để mua điều hòa xịn, lắp rèm cách nhiệt 3 lớp, và làm lại toàn bộ ban công – vẫn còn dư”, chị Hương chia sẻ.

Chị tính đơn giản: nếu ở 10 năm, khoản chênh lệch giá nhà tương đương 30 triệu mỗi năm – bằng tiền học phí một đứa con học tiểu học. “Thế thì có lý do gì không chọn giải pháp kinh tế hơn, miễn mình xử lý được phần nóng?”.

2. Hướng Tây ban công trồng cây rất tốt – tận dụng thành vườn mini

Trái với suy nghĩ của nhiều người, chị Hương lại rất yêu nắng chiều: “Tôi trồng rau mầm, bạc hà, ớt, húng quế ở ban công. Nhờ nắng hướng Tây nên rau phát triển nhanh, không bị úng. Chiều về mở cửa đón gió, vừa chăm cây vừa thư giãn – dễ chịu lắm”.

Chị còn mua thêm rèm tre treo ngoài, kết hợp rèm 2 lớp trong nhà, nên dù trời nắng 39–40 độ, căn nhà vẫn giữ được mát sau 5–6 giờ chiều.

3. Hướng Tây có gió chiều, thoáng, ít bị gió lạnh mùa đông táp vào

“Nhà tôi ở tầng 12, buổi chiều gió thổi thốc từ hướng Tây – Nam vào rất mát, không cần bật điều hòa. Ngược lại, vào mùa đông, nhà lại không bị gió lạnh táp vào mặt như nhà hướng Bắc”, chị Hương nói.

Nhiều người chỉ nghĩ tới cái nóng mùa hè mà quên rằng nhà ở là để ở lâu dài, qua cả bốn mùa. “Tôi thấy nhà mình ấm vào mùa đông, mát vào chiều hè, thêm vài cải tạo nhỏ là ở ổn”.

Giải pháp “chống nóng” khi chọn nhà hướng Tây

Để sống thoải mái ở nhà hướng Tây, chị Hương chia sẻ các mẹo cải tạo rất dễ áp dụng:

Hạng mục cải tạo Mô tả Chi phí (ước tính) Rèm chắn nắng 3 lớp Rèm vải dày + lớp chống nhiệt bạc + lớp ren mỏng 4 – 6 triệu Dán film cách nhiệt Dán lên toàn bộ cửa kính, chống tia UV, giảm nhiệt 2 – 3 triệu Gắn giàn cây xanh ngoài ban công Trồng dây leo như sử quân tử, leo tường xanh mát 1 – 2 triệu Mua điều hòa inverter Tiết kiệm điện, làm mát nhanh, đặt hẹn giờ ban đêm 8 – 12 triệu Sơn lại tường chống nóng Sơn màu sáng + chống ẩm mốc bên ngoài 3 – 5 triệu

“Tổng chi phí tôi bỏ ra chưa đến 20 triệu – nhưng đổi lại là căn nhà ở mát mẻ quanh năm, thêm mấy chậu cây ban công nữa là đẹp,” chị Hương nói.

Có nên mua nhà hướng Tây không?

Theo chị Hương, nếu bạn xác định ở lâu dài, có thể cải tạo, và cần tối ưu tài chính, thì nhà hướng Tây là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý.

“Nắng thì vẫn có, nhưng không phải không giải quyết được. Vấn đề là bạn có thực sự hiểu rõ nhu cầu của mình và tận dụng tốt không gian đó không”, chị nói.

Chọn mua nhà, suy cho cùng, là bài toán cân bằng giữa lý trí, cảm xúc và tài chính. Với những ai ưu tiên tiết kiệm chi phí, có khả năng cải tạo và muốn không gian sống thoáng đãng, hướng Tây không đáng sợ như lời đồn.