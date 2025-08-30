7 năm, 2 lần chuyển nhà trong ngõ: Chủ nhà kể lại bài học "xương máu", ai có ý định tìm nhà trong ngõ nhất định phải nắm rõ

"Nhà đất là tài sản lớn và gắn liền với đời sống lâu dài của mỗi gia đình, vì thế không thể quyết định vội vàng" – đó là chia sẻ của chị H., người đã hai lần chuyển nhà từ ngõ nhỏ ra ngõ lớn hơn. Từ trải nghiệm thực tế, chị H. rút ra nhiều bài học đắt giá cho những ai đang trong hành trình tìm một mái ấm mới.

Vị trí quyết định giá trị lâu dài

Chị H. kể rằng căn nhà đầu tiên chị mua nằm sâu trong ngõ nhỏ. Khi mới ở, chị chỉ nghĩ đơn giản "có chỗ ở ổn định là được". Nhưng dần dần, bất tiện lộ rõ: xe ô tô không vào được, việc đi lại khó khăn, khách khứa đến cũng ngại. Đến khi muốn bán, căn nhà càng khó tìm người mua.

Từ kinh nghiệm đó, lần chuyển nhà thứ hai, chị chọn căn ở ngõ rộng, cách trục chính chỉ vài chục mét. Cuộc sống thuận tiện hơn nhiều, từ việc đưa đón con đi học, đi làm, tới bạn bè đến chơi. Theo chị, vị trí luôn là yếu tố sống còn, quyết định khả năng thanh khoản và giá trị tăng thêm theo thời gian.

Pháp lý không thể lơ là

Một vấn đề khác chị H. nhấn mạnh là tính pháp lý. Trước đây, chị từng mua căn nhà có sổ đỏ nhưng giấy tờ sang tên chưa hoàn chỉnh, dẫn đến thủ tục kéo dài và phát sinh phiền toái. Sau đó, chị rút kinh nghiệm: trước khi đặt cọc, người mua cần kiểm tra kỹ sổ đỏ chính chủ, xem có bị thế chấp hay nằm trong diện quy hoạch, giải tỏa không?

Theo chị, "tốt nhất nên nhờ luật sư hoặc môi giới uy tín thẩm định để tránh rủi ro. Một căn nhà có vị trí đẹp nhưng pháp lý mập mờ thì rốt cuộc cũng chẳng đem lại giá trị gì".

Hạ tầng – nên đi xem nhà ngày mưa

Một bí quyết được chị H. chia sẻ là nên đi xem nhà vào hôm trời mưa hoặc sau mưa lớn. Chính lúc đó, căn nhà sẽ "lộ nguyên hình": có ngập nước không, có bị thấm dột hay hệ thống thoát nước có kém hay không.

Chị nhớ lại: căn nhà đầu tiên do chỉ xem vào ngày nắng đẹp nên gia đình không phát hiện hệ thống thoát nước yếu, vài trận mưa lớn đã khiến trần nhà bị thấm. Lần thứ hai, chị quyết đi khảo sát ngày mưa và chọn được căn không có vấn đề gì. Đây là kinh nghiệm chị cho rằng nhiều người thường bỏ qua.

Giá cả và khả năng thanh khoản

Nhiều người chỉ nhìn vào số tiền bỏ ra ban đầu, nhưng theo chị H., giá cả phải đi kèm khả năng thanh khoản. Căn nhà sâu trong ngõ chị từng mua có giá rẻ hơn, song khi bán lại rất khó, mất thời gian thương lượng. Ngược lại, căn nhà ở ngõ to dù giá mua cao hơn nhưng dễ cho thuê, dễ bán, thậm chí giá trị tăng theo sự phát triển hạ tầng khu vực.

"Đừng chỉ nhìn vào số tiền tiết kiệm được khi mua, mà hãy nghĩ đến giá trị lâu dài và tính thanh khoản trong tương lai", chị H. chia sẻ.

Môi trường sống và hàng xóm

Một yếu tố ít được chú ý nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống là môi trường sống và hàng xóm. Ở ngõ nhỏ trước đây, không gian chật chội, đôi khi xảy ra cãi vã, ồn ào khiến gia đình chị không thoải mái. Ngược lại, khu vực mới có cộng đồng văn minh, gắn bó, tạo cảm giác an toàn và dễ chịu hơn nhiều.

Theo chị, người mua nên dành thời gian quan sát sinh hoạt khu dân cư, thậm chí ngồi ở quán nước gần đó vài buổi để cảm nhận không khí thực tế trước khi quyết định.

Từ hai lần chuyển , chị H. khẳng định năm yếu tố không thể bỏ qua khi mua nhà đất là: vị trí, pháp lý, hạ tầng, giá trị lâu dài và môi trường sống. Với chị, quyết định đúng đắn hôm nay sẽ giúp gia đình an tâm hàng chục năm sau.