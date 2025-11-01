Người đàn ông sinh năm 1999 chia sẻ trải nghiệm xung quanh công việc giao đồ ăn từ tháng 5/2025. Đáng chú ý, trước khi trở thành tài xế công nghệ, Big Face Brother từng là người dẫn chương trình chuyên nghiệp, xuất hiện trên bản tin thời sự của một đài truyền hình địa phương.

Công việc của nam tài xế trước đây

Công việc được nhiều người ngưỡng mộ nhưng đằng sau ánh hào quang đó là không ít thử thách nam blogger này từng phải đối mặt liên quan đến các mối quan hệ phức tạp tại nơi làm việc. Big Face Brother cho biết anh nhận mức lương khoảng 2.200 NDT (8 triệu đồng). Trong khi đó, khối lượng công việc tương đối nặng, phải kiêm nhiệm nhiều vị trí và chịu áp lực lớn trong khi thu nhập không đủ duy trì mức sống cơ bản.

Big Face Brother nghỉ việc vào năm 2023. Sau đó, anh thử sức với nhiều công việc khác nhau như tư vấn bán khoá học, nhân viên chăm sóc khách hàng, hướng dẫn viên du lịch… nhưng không đạt được kết quả khả quan. Ngay cả với công việc dẫn livestream mà Big Face Brother có thể phát huy thế mạnh, anh cũng không thể trụ lại lâu do vị trí này rất cạnh tranh. Blogger từng quay lại đài truyền hình làm việc, cố gắng thi tuyển công chức và lại thất bại.

Big Face Brother từng thử sức với nhiều công việc khác nhau

Cuối cùng, anh quyết định đăng ký làm tài xế giao hàng. Không ngờ kết quả nhận lại được khiến anh hài lòng. Big Face Brother cho biết đây là khoảng thời gian thoải mái nhất anh từng trải qua từ khi tốt nghiệp. Blogger này có thể tự quản lý thời gian của mình, quay video ngắn đăng tải lên mạng xã hội và dư thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Nhiều video ghi lại hình ảnh người đàn ông vừa giao hàng vừa vui vẻ hát, tâm thế vô cùng khác biệt so với những công việc trước.

Trước câu hỏi của cư dân mạng: “Từ người dẫn chương trình truyền hình chuyển sang làm nhân viên giao đồ ăn, anh có thấy sự nghiệp của mình đang ngày càng tệ đi không?”, Big Face Brother trả lời: “Tôi không nghĩ như vậy. Đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp và cuộc sống của tôi. Kiếm sống bằng nghề nào cũng là chính đáng. Nhờ công việc này, tôi không còn cảm thấy mệt mỏi về tinh thần, cũng không cần lo lắng mỗi khi ai đó có thái độ không thiện cảm về mình”.

Hiện tại nam tài xế rất hài lòng với công việc

Những video của Big Face Brother hút hàng triệu lượt xem và 200.000 lượt theo dõi nhờ kỹ năng truyền thông tích lũy sau nhiều năm làm việc tại đài truyền hình. Chủ blogger nhanh chóng trở nên nổi tiếng, được khách hàng yêu thích bởi khả năng giao tiếp khéo léo, cách nói chuyện khiêm tốn. Khi tình cờ gặp Big Face Brother, nhiều người còn tặng anh quà và đồ uống để bày tỏ sự cảm mến.

Thị trường việc làm biến động, Big Face Brother lựa chọn từ bỏ công việc không phù hợp để tìm hướng đi riêng. Theo quan điểm của tài xế 9x này, người trẻ khi tìm kiếm công việc cần lựa chọn nơi đạt được ít nhất 2/4 tiêu chí sau: lương cao, môi trường làm việc tốt, lãnh đạo có tầm nhìn rộng và triển vọng nghề nghiệp hứa hẹn. Nếu không có bất kỳ ưu điểm nào trong 4, tốt nhất bạn nên cân nhắc lựa chọn con đường khác.

Câu chuyện của Big Face Brother tạo ra nhiều cuộc thảo luận. Có người cho rằng nam tài xế bị thị trường việc làm khốc liệt đào thải do năng lực, nhưng cũng có không ít cư dân mạng khen ngợi người đàn ông dám dũng cảm làm điều mình thích, không quan tâm đến phán xét của những người xung quanh. Dù vậy, phần lớn mọi người đều cho rằng công việc tài xế cũng có mức độ cạnh tranh cao, những người như Big Face Brother vẫn cần nâng cao năng lực và kỹ năng chuyên môn để sẵn sàng đương đầu với mọi biến động có thể xảy ra trong tương lai.