Những thông tin về đám cưới sắp diễn ra của Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên - đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Cô không chỉ được biết đến là gương mặt nổi bật trong giới trẻ thượng lưu mà còn là một nhân tố chủ chốt trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn IPPG. Hiện Tiên Nguyễn giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Phát triển Dự án Thời trang cao cấp kiêm Tổng Giám đốc DAFC - công ty thành viên của tập đoàn.

Đằng sau sự thành công của Tiên Nguyễn nói riêng và các anh chị em trong nhà nói chung, nhiều người nhanh chóng nhận thấy vai trò từ triết lý giáo dục con cái của ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Với tỷ phú này, chuyện kế nghiệp không cần được đặt nặng mà cần chú trọng bồi dưỡng nhân cách, khơi gợi đam mê và tinh thần tự lập.

Tôn trọng ý kiến con, định hướng theo năng khiếu và sở thích

Johnathan Hạnh Nguyễn có 8 người con. Dù mỗi người một hướng đi, họ đều thể hiện được năng lực và cá tính riêng trong công việc. Các con ông hiện nắm giữ những vị trí chủ chốt trong Tập đoàn IPPG như Louis Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc Phát triển kinh doanh, Phillip Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án,...

Điều đặc biệt không nằm ở danh xưng mà ở cách người cha này tin tưởng và trao quyền cho con. Trong bài đăng trên Tri thức trẻ, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn từng tiết lộ quan điểm này:

“Chúng tôi cố gắng định hướng nghề nghiệp cho chúng theo năng khiếu, sở thích và sở trường cá nhân; đồng thời giao việc kinh doanh để các cháu trải nghiệm ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Nhờ vậy mà sau khi tốt nghiệp, các con có thể đảm nhận ngay những vị trí quan trọng của tập đoàn”.

Ở tiệc tất niên Tết Nguyên đán năm 2022 ở DAFC - công ty mà Tiên Nguyễn đang làm TGĐ, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục nhấn mạnh: "Đầu tư cho con thì đầu tư vào giáo dục là lãi nhất trong tất cả đầu tư. Tôi đầu tư cho 8 đứa và bây giờ bắt đầu thu lại”.

Với tỷ phú họ Nguyễn, việc giao việc sớm không chỉ giúp con hiểu môi trường kinh doanh, mà còn dạy con biết chịu trách nhiệm và tự lập. Dù sinh ra trong điều kiện thuận lợi, các con ông đều phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất để học cách tôn trọng giá trị của lao động.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và các con

Để con bắt đầu từ bước nhỏ nhất, vị trí thấp nhất

Ví dụ điển hình cho điều này chính là hành trình của Hiếu Nguyễn (sinh năm 1999) - con trai út của ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại London (Anh), thiếu gia về nước và đang đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách công nghệ, logistics và các dự án thành phố thông minh. Nhưng trước khi đạt đến vị trí này, Hiếu Nguyễn cũng như các anh chị đều bắt đầu từ bước nhỏ nhất.

Hiếu Nguyễn từng được bắt gặp khi xuất hiện trong một buổi khai trương cơ sở kinh doanh sản phẩm công nghệ thuộc tập đoàn IPP cùng bố và các anh chị năm 2018. Tuy nhiên, thiếu gia không diện vest bảnh bao mà lại mặc đồng phục, xuất hiện ở vị trí nhân viên kinh doanh, tư vấn khách hàng. Vị trí này được Hiếu đảm nhận trong vòng 1 tuần.

Được biết, vào mỗi kỳ nghỉ khi còn đi học, Hiếu Nguyễn thường về Việt Nam vừa để thăm gia đình vừa trau dồi thêm các kỹ năng kinh doanh bằng việc phụ giúp bố và các anh trai. Tuy gia đình không bắt buộc Hiếu Nguyễn kế thừa việc kinh doanh nhưng con trai út của "Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn luôn học tập rất chăm chỉ và mong muốn nối nghiệp bố.

Có thể thấy cách giáo dục con cái của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mềm mỏng nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc và dứt khoát. Việc để cậu út làm việc ở vị trí thấp nhất vừa giúp Hiếu Nguyễn chứng tỏ năng lực của bản thân cũng như được trau dồi, học hỏi nhiều hơn.

Hiếu Nguyễn từng thực tập ở vị trí nhân viên bán hàng trước khi thành Phó Tổng Giám đốc

Đồng hành và động viên đúng lúc

Phillip Nguyễn - con trai thứ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lại đón nhận tình cảm, cách chỉ bảo của ba theo một cách khác. Năm 2017, chia sẻ của Phillip về ba trên page It’s Happened to be Vietnam được chia sẻ rộng rãi.

Là thế hệ F2 của gia đình kinh doanh nổi tiếng, từ nhỏ Phillip đã luôn cố gắng chứng minh với ba mẹ và mọi người rằng mọi thứ hiện tại anh có đều xứng đáng, chứ không phải vì may mắn khi được sinh vào gia đình giàu có. Anh luôn nỗ lực mọi việc, thậm chí tự tìm cách kiếm tiền tiêu vặt từ khi còn nhỏ.

Sau đó, khi Phillip Nguyễn mới về nước và tổ chức một event chạy bộ lần đầu tiên. Sự kiện thành công với hơn 15.000 người tham gia, Phillip Nguyễn nhớ lại giây phút bố của anh đứng trước 15.000 người, rồi xoay người lại nhìn anh và chỉ hỏi: “Con làm những cái này để chi vậy? Sao không về công ty nhà mình làm cho rồi?”.

Đến show diễn của Ariana Grande - sự kiện mà Phillip Nguyễn dày công chuẩn bị - bị hủy bất ngờ, đã khóc như một đứa trẻ: “Khi Ariana cổ quyết định không hát và huỷ show thì đất trời sụp đổ. Anh khóc như một đứa trẻ, khóc vì tiếc biết bao lời hứa, khóc vì sức nặng của sự kỳ vọng… Anh rất sợ khi gọi cho mọi người để thông báo, nhất là ba anh. Anh chỉ dám nói nhanh ba ơi, ba giúp con gọi cho khách của ba, nói là show đã bị huỷ, con sẽ giải thích sau, rồi anh cúp máy.

Ngạc nhiên thay, ông đến liền tới khách sạn cùng mọi người, bước lại gần rồi vỗ vào vai anh, bảo thôi được rồi, không phải lỗi của con, ba biết, lần sau nó mà hết bệnh thì mời nó quay lại Việt Nam và nhắc cho nó nhớ rằng, nó nợ mình một buổi biểu diễn. Rồi ông từ tốn đi về.

Và đó, chính mỗi cái vỗ vai đó, là sự động viên lớn nhất với anh”.

Không cần lời dạy lớn tiếng, chỉ một cái vỗ vai đủ để người con hiểu rằng thất bại không đáng sợ nếu dám đứng dậy và đi tiếp. Với tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, sự động viên đúng lúc quý hơn mọi lời chỉ trích. Ông chọn cách đứng phía sau, làm điểm tựa thầm lặng để con mạnh mẽ bước về phía trước.

Phillip Nguyễn và ba

Lo lắng cho các con từ chai nước súc miệng đến chi 10 tỷ thuê chuyên cơ

Từng sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng ông Johnathan vẫn giữ gìn được những nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt như lì xì, chụp ảnh bên câu đối đỏ ngày Tết,... Vị doanh nhân bận rộn này cũng luôn dành thời gian sum vầy cùng gia đình. Mỗi khi selfie với các con, ông bố tỷ phú đều cười tươi rói, hạnh phúc.

Gia đình tỷ phú luôn sum vầy theo kiểu truyền thống mỗi dịp Tết Nguyên đán

Tình thương, sự quan tâm của ông Johnathan dành cho các con thể hiện từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những thứ lớn nhất.

Thời điểm Linh Rin vẫn đang là bạn gái của Phillip Nguyễn, cô từng chia sẻ việc bố chồng tương lai gửi món quà là chai nước súc miệng, kèm dòng chữ viết tay: "Gửi đến Linh một món quà nhỏ từ gia đình bác. Cảm ơn cháu vì đã chăm sóc con trai bác". Hay nhiều lần khác, ông gửi cho cô đồ ăn, để dành lì xì vào ngày Tết,...

Sự quan tâm của tỷ phú còn dành cho tất cả các con, không phân biệt dâu rể

Hay trong lần chi 10 tỷ thuê chuyên cơ riêng đưa Tiên Nguyễn về nước chữa trị khi con gái mắc Covid-19, tỷ phú từng chia sẻ trong chương trình Chung Một Tấm Lòng, trên HTV vào cuối tháng 3/2021.

"Khi đó cháu đã gục rồi, người nhà không báo cho tôi biết vì sợ tôi sẽ... Tôi cũng đã 71 tuổi rồi, cũng không còn trẻ gì nữa đâu. Cháu bảo không thở nổi nữa, chỉ muốn chết thôi. Lúc đó, không phải là mình có tiền nhưng tôi phải điều ngay một chiếc chuyên cơ chở cháu về. May quá về đúng kịp lúc. Bác sĩ nói chỉ trễ chừng 24h đồng hồ là không chữa nổi. Đó là một cái phước của gia đình tôi" - đủ thấy ông yêu thương, lo lắng cho các con nhường nào.

Ông Johnathan cũng luôn có mặt trong các sự kiện trọng đại của các con, như khi Tiên Nguyễn tốt nghiệp đại học. Dưới sự nuôi dạy của bố, cả 8 người con nhà họ Nguyễn lớn lên đều thông minh, giỏi giang và đặc biệt sống hòa thuận với nhau.

Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong lễ tốt nghiệp của con gái

Có thể thấy, trong khi nhiều người tìm cách bảo vệ tài sản, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chọn cách bảo vệ nhân cách và giá trị sống của con. Ông dạy con thành nhân trước khi thành danh, để dù ở bất kỳ vị trí nào, họ cũng biết trân trọng lao động, thấu hiểu con người và sống có trách nhiệm.

Triết lý ấy là lý do khiến cái tên “Vua hàng hiệu” không chỉ gắn với thương trường, mà còn gắn với một di sản giáo dục gia đình mẫu mực - nơi mỗi người con được tự do bay, nhưng vẫn luôn mang theo trong tim dấu ấn của một người cha biết cách dạy bằng tình yêu và niềm tin.

