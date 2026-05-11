MC Thu Hương và niềm đam mê bất tận với thời trang vintage

Sau khi đài dừng hoạt động vào năm ngoái, thay vì tìm một ghế dẫn chương trình mới, Thu Hương chọn rẽ sang một hướng khác: tập trung vào shop đồ vintage của mình và bắt đầu tư vấn phối đồ cho những khách hàng cùng gu. Nghe có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thực ra đây là con đường cô đã đi từng bước một, chỉ là trước đây nó được gọi là "sở thích cá nhân".

Từ màn hình đến tủ đồ

Suốt gần 5 năm dẫn chương trình Chân dung nghệ sỹ, Thu Hương tự đặt cho mình một quy tắc ngầm: không lặp lại trang phục, không xuất hiện nhàm. Cô bắt đầu khai thác đồ vintage như một lối thoát sáng tạo, không phải vì nó rẻ hơn, mà vì nó cho phép cô làm điều mà thời trang thông thường khó làm được: tạo ra những bộ đồ thực sự không ai có.

Đặc thù công việc dẫn show định hình cả cách cô nhìn nhận thời trang. Mỗi số phát sóng là một lần cô phải tự hỏi mình sẽ xuất hiện như thế nào trước khán giả, và câu trả lời hiếm khi lặp lại. Dần dần, việc phối đồ vintage không còn là chuyện mặc gì nữa, mà trở thành một thứ ngôn ngữ riêng cô đang dần thành thạo.

Nghề chơi cũng lắm công phu

Nhiều người nghĩ phối đồ vintage đơn giản, ghép màu cùng tông là xong. Thu Hương từng nghĩ vậy, trước khi thực sự bắt tay vào làm. Thực tế phức tạp hơn nhiều: cùng một gam màu nhưng độ sáng lệch một chút là cả bộ đồ mất đi sự hài hòa. Chất liệu ổn, màu sắc khớp, nhưng phom dáng không ăn nhau thì vẫn thành "đôi đũa lệch". Có những chiếc áo cô phải ướm thử với hơn 20 chiếc váy khác nhau trước khi tìm được đúng một cái "thuận mắt".

Cô không coi đó là lãng phí thời gian. Phương châm của Thu Hương khá rõ ràng: nếu không khắt khe với chính mình thì không thể phục vụ được những khách hàng khó tính nhất. Đến nay cô đã phối khoảng 4-5 ngàn bộ, và theo lời cô, không bộ nào giống bộ nào.

Vintage không chỉ có một kiểu

Bản thân cô thiên về phong cách quý cô lịch lãm, nhưng thỉnh thoảng vẫn thích phá cách sang kiểu mạnh mẽ, quyền lực hơn vì theo cô, thời trang mà không dám thử cái mới thì chưa phải thời trang thật sự.

Với người mới bắt đầu, cô gợi ý đơn giản: một chiếc sơ mi họa tiết dáng gọn cùng một chiếc váy đuôi cá basic cùng tông là đủ để bắt đầu. Còn với những ai có vóc dáng đầy đặn hơn, một chiếc thắt lưng bản nhỏ khéo léo tạo eo sẽ là vũ khí bí mật đáng thử. Cô quan niệm rằng cơ thể con người luôn có phần nhỏ nhất, đó là chiếc eo, và nhiệm vụ của thời trang là khéo léo khoe ra điều đó.

Một "hệ sinh thái" đang hình thành

Thu Hương không dừng lại ở việc tư vấn đơn lẻ. Cô muốn xây dựng một cộng đồng, nơi những người phụ nữ yêu vintage có thể cùng nhau định hình phong cách và truyền cảm hứng cho nhau. Nguồn động lực của cô đến từ hai đầu khá đối lập: những khách hàng chưa bao giờ chơi vintage nhưng thử một lần rồi mê, và những quý bà đã theo đuổi phong cách này hơn mười năm với tuổi đời gần tám mươi.

Với cô, đó là bằng chứng rõ nhất rằng đồ vintage không có tuổi, không lỗi mốt, và hoàn toàn có thể trở thành một phần của cuộc sống thường nhật, chứ không chỉ là thứ để ngắm trên mạng xã hội.