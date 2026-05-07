Nơi mùa hè là khoảng lặng để gần nhau hơn

Khi vịnh biển cất lời mời gọi

Tại An Lâm Retreats Ninh Vân Bay, hành trình chỉ kéo dài 15 phút bằng tàu cao tốc — nhưng đủ để đưa bạn rời khỏi nhịp sống quen thuộc, bước vào một không gian nơi thời gian dường như chậm lại, và những kết nối trở nên rõ ràng hơn.

Với hồ bơi riêng biệt và tầm nhìn khoáng đạt hướng vịnh, mỗi căn villa không chỉ là nơi lưu trú, mà là một "ngôi nhà thứ hai" giữa lòng biển rừng.

Giữa miền thiên nhiên nguyên sơ, những căn villa hai phòng ngủ mở ra một định nghĩa mới về sự riêng tư. Không gian được khéo léo sắp đặt để vừa đủ gần cho những buổi sáng thức giấc và những giây phút bên nhau không chút vội vã; nhưng cũng vừa đủ riêng cho những khoảng lặng cá nhân giữa tiếng sóng vỗ.

Những ngày tại đây không cần nhiều kế hoạch. Trẻ nhỏ tự do khám phá thiên nhiên theo cách rất riêng — từ những buổi chèo kayak trên mặt nước yên ả, lặn ngắm san hô, đến những hành trình nhỏ hơn như theo chân nhân viên lên suối, tìm hiểu hệ sinh thái hay đơn giản là chơi đùa giữa không gian xanh rộng mở. Không bị giới hạn trong một khuôn khổ cố định, mỗi trải nghiệm đều mở ra sự tò mò và niềm vui, để tuổi thơ được lớn lên cùng thiên nhiên theo đúng nghĩa.

Trong khi đó, người lớn có thể dành thời gian cho chính mình — bắt đầu ngày mới với yoga bên biển, hoặc tìm lại sự cân bằng qua những liệu trình thư giãn tại spa giữa không gian tĩnh lặng. Những chương trình wellness được thiết kế để cơ thể và tâm trí cùng được hồi phục, từ yoga, thiền cho đến các liệu pháp trị liệu lấy cảm hứng từ thiên nhiên và truyền thống địa phương.

Và ở giữa, là những khoảng thời gian cả gia đình ở bên nhau — không vội, không cần lấp đầy.

Song hành cùng những trải nghiệm nghỉ dưỡng, hành trình ẩm thực tại An Lâm Retreats Ninh Vân Bay cũng được thiết kế đủ đa dạng để mỗi ngày trôi qua đều mang một sắc thái riêng. Với những kỳ nghỉ dài, việc thay đổi không gian và hương vị trở thành một phần tự nhiên của trải nghiệm.

Tại Nhà hàng Sen, thực đơn mở ra với sự cân bằng giữa ẩm thực Việt Nam và phương Tây, được chế biến tinh giản để giữ trọn hương vị nguyên bản. Không gian hướng vịnh, nơi ánh sáng và làn gió biển hiện diện, khiến mỗi bữa ăn trở nên nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn theo từng thời điểm trong ngày. Và cũng đừng quên trải nghiệm tiệc BBQ hải sản để thưởng thức hương vị tươi ngon của vịnh biển, trong không gian mở thoáng đãng bên làn gió biển dịu nhẹ.

Ẩm thực, theo đó, trở thành một phần tự nhiên của hành trình — nơi trải nghiệm được tiếp nối một cách trọn vẹn hơn.

Trong khi đó, Beach Bar & Deck mang đến một nhịp điệu khác — thoáng đãng và gần gũi hơn. Đây là nơi phù hợp cho những bữa trưa nhẹ hoặc những buổi chiều chậm rãi bên biển, với các món ăn quen thuộc như pizza hay những lựa chọn dễ thưởng thức, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ.

Một mùa hè tại An Lâm Retreats Ninh Vân Bay không được đo bằng độ dài chuyến đi, mà bằng những khoảng thời gian thực sự dành cho nhau. Giữa vịnh biển biệt lập, mọi thứ dần chậm lại — vừa đủ để cảm nhận, vừa đủ để ở gần nhau hơn. Sau cùng, điều ở lại không nằm ở điểm đến, mà ở cách ta đã ở bên nhau.

Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết: rsvn.nvb@anlam.com | T: (+84) 258 390 1000