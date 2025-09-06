Sinh năm 1986 tại Cà Mau, Quách Ngọc Ngoan từng được xem là một trong những tài tử sáng giá nhất màn ảnh Việt. Từng bước ra từ sàn catwalk, anh nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua các vai diễn trong Long Thành cầm giả ca, Người bất tử, Cuộc chiến hoa hồng.

Gương mặt điển trai cùng lối diễn xuất giàu nội lực giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam 2011 và giải Mai Vàng 2014. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang, cuộc đời nam diễn viên lại trải qua nhiều biến cố tình cảm và sóng gió tài chính.

Khi còn mặn nồng, Quách Ngọc Ngoan từng xăm mặt vợ cũ lên ngực. Hiện tại, dù đã chia tay nhưng cả hai vẫn coi nhau là bạn bè.

Đường tình lận đận

Quách Ngọc Ngoan từng kết hôn với diễn viên Lê Phương vào năm 2012. Cả hai có một con trai chung nhưng sau ba năm, hôn nhân tan vỡ.

Không lâu sau, nam diễn viên công khai mối tình với doanh nhân Phượng Chanel – hơn anh 9 tuổi. Để thể hiện tình yêu, anh từng gây chú ý khi xăm mặt bạn gái lên ngực trái.

Năm 2020, Quách Ngọc Ngoan xác nhận đã đăng ký kết hôn với nữ doanh nhân đình đám này và "trái ngọt" là cô con gái xinh đẹp ra đời. Tuy nhiên, tháng 4/2021, Phượng Chanel bất ngờ thông báo, cả hai đã chia tay trong hòa bình, giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con.

Quách Ngọc Ngoan từng công khai vỡ nợ để chủ nợ thư thả cho anh làm trả nợ.

Công khai vỡ nợ 20 tỷ đồng

Ngoài nghệ thuật, Quách Ngọc Ngoan từng nuôi tham vọng làm kinh tế khi đầu tư vào trang trại rộng hàng chục hecta ở Cà Mau, nuôi tôm cá, chồn hương. Nhưng dịch COVID-19 khiến nguồn vốn đọng lại, thua lỗ nặng. Đến tháng 4/2023, anh bất ngờ công khai thông tin vỡ nợ hơn 20 tỷ đồng.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên thừa nhận thất bại, gửi lời xin lỗi gia đình, bạn bè, chủ nợ và khán giả. Anh khẳng định sẽ tự chịu trách nhiệm, xin thêm thời gian để trả dần, tuyệt đối không đổ lỗi cho ai. “Tôi là một người đàn ông thất bại…”, Quách Ngọc Ngoan nói trên tờ Vnexpress.

Quách Ngọc Ngoan đã mất hơn 1 năm để vượt qua biến cố. Hiện tại, Quách Ngọc Ngoan đã quay trở lại với nghệ thuật. Anh đang tham gia cũng lúc 2 dự án phim điện ảnh và casting cho một phim mới.