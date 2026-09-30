Đan Lê là một trong những gương mặt quen thuộc của thế hệ MC thời tiết đầu tiên trên sóng truyền hình Việt Nam. Sinh năm 1983 tại Hà Nội, Đan Lê từng gây chú ý bởi gương mặt khả ái, giọng nói nhẹ nhàng và lối dẫn tự nhiên. Hơn 20 năm kể từ những ngày đầu xuất hiện trên truyền hình, Đan Lê hiện vẫn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời được nhiều khán giả nhận xét ngày càng xinh đẹp, trẻ trung.

Ở tuổi ngoài 40, nữ MC vẫn giữ phong cách thanh lịch, vóc dáng gọn gàng và gương mặt gần như không có quá nhiều thay đổi. Nhiều hình ảnh đời thường của cô cũng nhận được sự chú ý bởi vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật.

MC Đan Lê (Ảnh: FBNV)

Từng làm đủ việc, chấp nhận một năm không lương để bước vào truyền hình

Trước khi được biết đến với danh xưng “cô gái thời tiết”, con đường vào nghề của Đan Lê không hề trải sẵn. Cô từng chia sẻ vào năm 2016 trên trang cá nhân rằng phần lớn những công việc bản thân trải qua khi còn trẻ đều là “đi làm thuê”.

Theo đó, khi kể về những công việc đầu đời, Đan Lê từng cho biết cô làm thu ngân, quản lý, pha nước và bưng bê tại một quán cafe. Sau đó, cô làm cộng tác viên cho báo Sinh viên Việt Nam, đi hát chuyên nghiệp trong nhóm Nhịp Điệu rồi mới dần bén duyên với truyền hình.

Đan Lê theo học Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khi đang là sinh viên năm 3, cô đăng ký dự tuyển người dẫn cho bản tin Dự báo thời tiết của VTV. Thời điểm ấy, chương trình vẫn còn là một format mới và công nghệ trường quay ảo chưa quen thuộc với những người làm truyền hình.

Nữ MC từng chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh thời trẻ của mình (Ảnh: FBNV)

Từng chia sẻ dài trên trang cá nhân vào năm 2025, Đan Lê tiết lộ để có cơ hội lên sóng, cô phải trải qua một thời gian dài luyện tập. Các buổi tập thường diễn ra sau 20h, khi bản tin Thời sự kết thúc và trường quay vắng người. Cô đồng thời chủ động xin theo các phóng viên Thời sự để học nghề, từ bê băng, xách chân máy đến quan sát cách phỏng vấn, ghi hình và dựng bài.

Quãng thời gian ấy kéo dài gần một năm mà không có lương hay lời hứa chắc chắn về công việc sau này. Tuy nhiên, cô vẫn ở lại, tiếp tục nỗ lực theo đuổi công việc yêu thích.

Trước khi tốt nghiệp, Đan Lê có cơ hội thực tập tại Đài Truyền hình Việt Nam rồi được nhận làm việc chính thức. Từ một sinh viên phải tự tìm cách học nghề, cô trở thành một trong những MC thế hệ đời đầu của bản tin Dự báo thời tiết và nhanh chóng được khán giả nhớ mặt.

Không chỉ có lợi thế ngoại hình, Đan Lê còn từng thử sức ở nhiều vị trí khác nhau trong quá trình làm nghề, từ phóng viên, biên tập viên, dẫn chương trình đến tổ chức sản xuất, kỹ thuật dựng.

Đan Lê đã có hàng chục năm gắn bó với công việc MC truyền hình (Ảnh: FBNV)

Từ “cô gái thời tiết” đến diễn viên, cuộc sống hiện tại bên mối tình đầu

Sau một thời gian gắn bó với VTV, Đan Lê chuyển sang công tác tại VTC và tiếp tục theo đuổi công việc truyền hình trong nhiều năm. Bên cạnh đó, cô bắt đầu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu qua nhiều bộ phim như Cầu vồng tình yêu, Ba đám cưới, một đời chồng, Người phán xử, Ngày ấy mình đã yêu, Anh có phải đàn ông không?...

Năm 2023, Đan Lê nhận giải Cánh diều vàng ở hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong Anh có phải đàn ông không?. Cô cũng từng chia sẻ về việc tiếp tục học diễn xuất để trau dồi chuyên môn, cho thấy bản thân không muốn chỉ dừng lại ở hình ảnh một MC truyền hình.

Trong đời tư, Đan Lê cũng trải qua một chặng đường nhiều bước ngoặt. Cô và đạo diễn Khải Anh từng yêu nhau từ năm lớp 11, gắn bó khoảng 6 năm rồi chia tay khi anh sang nước ngoài du học. Sau những lựa chọn riêng, cả hai gặp lại và kết hôn vào năm 2011. Hiện họ có hai con trai.

Đan Lê có cuộc sống viên mãn bên chồng - Đạo diễn Khải Anh (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi ngoài 40, cô dành nhiều thời gian bên gia đình, chăm sóc nhà cửa, tập thể thao và đi du lịch (Ảnh: FBNV)

Đầu năm 2025, Đan Lê rời VTC sau nhiều năm gắn bó để có thêm không gian cho những hướng đi mới. Đến tháng 9/2026, cô trở lại màn ảnh truyền hình với vai Yến trong Đội bóng nữ làng Xuân, lên sóng “giờ vàng” VTV3.

Nhiều người bày tỏ dù đã ở tuổi ngoài 40, nhan sắc và vóc dáng của Đan Lê vẫn không quá khác biệt so với thời điểm cô mới được công chúng biết đến. Nữ MC vẫn giữ được sự tươi tắn, dịu dàng và trẻ trung, cuốn hút. Cuộc sống hiện tại của cô cũng cực hạnh phúc, viên mãn. Trên MXH, Đan Lê thường đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng, chăm sóc các con và nấu ăn, tập luyện cho bản thân.

Tổng hợp