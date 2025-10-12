Huỳnh Thơ mang đám cưới miền Tây lên sân khấu Tình bolero, khiến giám khảo xúc động

Sau phần trình diễn ấn tượng kết hợp vọng cổ – rap ở vòng trước, Huỳnh Thơ tiếp tục tạo dấu ấn riêng khi đưa những chất liệu văn hóa quê hương sông nước vào tiết mục dự thi. Cô xuất hiện trong bộ áo bà ba truyền thống, cùng Nhất Minh hóa thân thành đôi tình nhân đang chuẩn bị cho ngày cưới. Cả hai mang đến bầu không khí rộn ràng, vừa đậm chất dân dã vừa giàu cảm xúc.

Huỳnh Thơ trên sân khấu Tình Bolero

Không chỉ ghi điểm nhờ giọng hát truyền cảm, Huỳnh Thơ còn khiến khán giả thích thú với màn tương tác duyên dáng, giàu năng lượng, đặc biệt là phần kết hợp bất ngờ với ca khúc Rồi tới luôn – bản hit đình đám của Hồ Phi Nal. Tiết mục vừa trẻ trung, sôi động vừa chứa đựng những khoảnh khắc xúc động về tình cảm gia đình và tình người nơi miền Tây.

Điều đặc biệt là trong tiết mục Ra giêng anh cưới em, chi tiết cổng cưới miền Tây được chính anh chị ruột của Huỳnh Thơ thực hiện và gửi ra tận sân khấu như một lời động viên tinh thần. Nữ MC chia sẻ cô cảm thấy vô cùng may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của gia đình, đó là nguồn năng lượng giúp cô nỗ lực hơn trong mỗi vòng thi.

Huỳnh Thơ - Nhất Minh

“Mỗi vòng thi tôi muốn kể một câu chuyện khác nhau về miền Tây. Lần này là đám cưới – nơi hội tụ tình thân, niềm vui và nét văn hóa đặc trưng của người dân quê tôi. Tôi hạnh phúc vì nhận được nhiều sự yêu thương, cổ vũ để tiếp tục hành trình mang một miền Tây thu nhỏ lên sân khấu Tình bolero,” Huỳnh Thơ chia sẻ.

Nhà văn Hamlet Trương cho rằng Huỳnh Thơ là “trường hợp đặc biệt” của mùa thi năm nay: “Trong khi nhiều thí sinh chọn thay đổi hình ảnh, Huỳnh Thơ lại trung thành với nét mộc mạc, gần gũi. Sự kiên định đó giúp cô tạo nên dấu ấn riêng. Đặc biệt, tiết mục tuần này có hiệu ứng sân khấu rất tốt, khách mời Nhất Minh và Huỳnh Thơ thật sự tỏa sáng khi đứng cạnh nhau.”

Màn kết hợp của Huỳnh Thơ - Nhất Minh nhận được nhiều lời khen ngợi

Với tinh thần sáng tạo, lòng yêu quê hương và sự hỗ trợ từ gia đình, MC Huỳnh Thơ đang từng bước chinh phục khán giả Tình bolero 2025 bằng nét duyên mộc mạc và cá tính riêng biệt. Mỗi tiết mục của cô không chỉ là phần thi, mà còn là một lát cắt đời sống miền Tây – nơi tiếng cười xen lẫn nước mắt, giản dị mà thấm đẫm tình người.