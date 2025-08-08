Ngọc nữ bolero Lily Chen trở thành giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh của Miss Grand Vietnam 2025

Ngay sau khi Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025 công bố những thí sinh đầu tiên ghi danh dự thi, thì Lily Chen (Trần Như Ngọc) là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả. Người đẹp sinh năm 1995, quê Tây Ninh. Cô là doanh nhân, diễn viên, ca sĩ, dược sĩ, MC...

LiLy Chen được khán giả biết đến khi giành á quân Tình Bolero 2019, á quân Én vàng 2022. Mỹ nhân quê Tây Ninh sau đó phát triển bản thân ở lĩnh vực người mẫu, đóng phim. Cô từng góp mặt trong một số dự án phim như Thất sơn tâm linh, Mẹ rơm, Chị em khác mẹ, Mẹ biển…

Thời gian qua, người đẹp 9X chọn sinh sống tại Tây Ninh để phát triển công việc kinh doanh cơ sở làm đẹp, bất động sản. Đồng thời, cô gây chú ý khi trở lại giảng đường đại học ở tuổi 29.

Với gương mặt khả ái, vóc dáng chuẩn cùng chiều cao lý tưởng, Lily Chen từ lâu đã được xem là một trong những ứng viên tiềm năng của các cuộc thi sắc đẹp. Mặc dù bận rộn với các dự án âm nhạc và phim ảnh, cô vẫn luôn ấp ủ ước mơ được thử sức mình tại một đấu trường nhan sắc uy tín. Quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2025 của cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Chia sẻ về hành trình đặc biệt, này, Lily Chen cho biết: "Tham gia Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi muốn vượt qua giới hạn của bản thân, học hỏi và hoàn thiện mình hơn. Bên cạnh đó, tôi mong muốn có thể truyền cảm hứng về sự tự tin, bản lĩnh và lòng nhân ái đến các bạn trẻ. Miss Grand Vietnam không chỉ là cuộc thi sắc đẹp mà còn là nơi để tôi thể hiện tiếng nói, mang những dự án cộng đồng ý nghĩa đến gần hơn với mọi người."

Không chỉ được ủng hộ khi thi sắc đẹp, người hâm mộ vô cùng phấn khích khi Lily Chen trở thành giám đốc bản quyền cuộc thi khu vực Tây Ninh. Nhiều người gọi vui cô bằng cái tên "phú bà đi thi".

Việc trở thành giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh với Lily Chen không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, bản lĩnh và khát khao thử thách bản thân, mà còn lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ đến những cô gái mang trong mình giấc mơ sắc đẹp – dám vượt qua giới hạn để tỏa sáng.

Lily Chen bộc bạch: "Thời gian qua tôi đọc rất nhiều bình luận của khán giả, phần lớn mọi người ủng hộ tôi. Có người nhận xét tôi sẽ được thiên vị khi trở thành giám đốc bản quyền khu vực Tây Ninh, có người nói tôi chỉ dạo chơi... nhưng nhân đây tôi xin khẳng định, tôi cũng như các thí sinh khác, cơ hội cho mọi người là đều như nhau. Tôi dành thời gian, tâm huyết và nỗ lực hết mình để "cháy" với cuộc chơi mà bản thân ấp ủ nhiều năm qua".