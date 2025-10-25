MC Phí Linh làm “đội trưởng đội cổ vũ” trong lần đầu dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Với MC Phí Linh, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 mang ý nghĩa rất đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò dẫn dắt tại một điểm cầu của chương trình này, đồng thời cũng là lần đầu nữ MC đến với mảnh đất Đồng Tháp.

"Linh rất háo hức và vui khi được lãnh đạo Ban Văn hoá - Giải trí và ekip sản xuất chương trình Đường lên đỉnh Olympia tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt tại điểm cầu Đồng Tháp trong trận chung kết năm nay. Đây là một cơ hội rất đặc biệt bởi vì trong ngần ấy năm là khán giả của sân chơi trí tuệ Đường lên đỉnh Olympia, đây là năm đầu tiên Linh được trở thành người cổ vũ cho một điểm cầu, cũng là lần đầu tiên Linh có cơ hội được dẫn chương trình tại Đồng Tháp" - Phí Linh nói - "Cùng với sự vui mừng háo hức thì Linh cũng lo lắng nhiều. Làm sao để cổ vũ sôi nổi nhất, thể hiện tinh thần của vùng văn hoá rất độc đáo của Đồng Tháp trong chương trình, chưa gì mình đã cảm thấy tinh thần máu chiến dâng lên trong người rồi. Linh mong cầu Đồng Tháp dành chiến thắng".

Phí Linh tuyên bố đã sẵn sàng để không chỉ hoàn thành vai trò MC mà còn dồn sức "thiên vị" hết mình cho thí sinh Nhựt Lam, cạnh tranh công bằng với các điểm cầu khác, hứa hẹn biến điểm cầu xa nhất này thành điểm cầu đặc đầy bất ngờ. "Linh sẽ là đội trưởng đội cổ vũ điểm cầu Đồng Tháp chứ không phải vai trò của một MC nữa" - nữ MC cho hay - "Đó là điểm khác biệt của nhiệm vụ lần này. Linh được phép thiên vị và dồn sức cho điểm cầu của mình, cạnh tranh công bằng với các điểm cầu còn lại và cổ vũ hết mình cho bạn Nhựt Lam. Chúc bạn thật may mắn".

Để chuẩn bị cho chương trình này, Phí Linh đã có một hành trình chạy đua với thời gian. Cô tiết lộ: "Vừa hoàn thành ghi hình Công diễn 5 của Tân binh toàn năng vào tối 24/10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Linh bắt xe đi Đồng Tháp ngay trong đêm để sáng sớm hôm sau có mặt tại Đồng Tháp để kịp tổng duyệt và quay các cảnh sông nước phục vụ cho chương trình".

Đồng Tháp không chỉ là điểm cầu xa nhất trong trận chung kết năm nay mà còn được ekip Phí Linh chuẩn bị để trở thành điểm cầu đặc sắc nhất. Nữ MC bật mí về những nét văn hóa độc đáo sẽ được giới thiệu: "Cả một vùng sông nước miền Tây với hủ tíu và trái cây miệt vườn sẽ là điểm tựa vững chắc cho nhà leo núi Nhựt Lam. Không chỉ có vậy, chúng tôi cũng là điểm cầu duy nhất ghi hình trên sông, dòng sông Bảo Định quê nhà Mỹ Tho, Đồng Tháp sẽ tiếp sức mạnh mẽ cho Nhựt Lam, cũng là để giới thiệu cho khán giả truyền hình thêm về vẻ đẹp của Đồng Tháp".

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần cổ vũ nhiệt huyết và những điều bất ngờ đã được lên kế hoạch, điểm cầu Đồng Tháp cùng MC Phí Linh hứa hẹn sẽ mang đến một màn trình diễn ấn tượng, tạo nên bầu không khí sôi động và là hậu phương vững chắc nhất cho nhà leo núi Nhựt Lam trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Phí Linh còn tiết lộ cô là khán giả trung thành của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Ngay từ khi còn là học sinh THPT Chu Văn An (Hà Nội), Phí Linh đã có cơ hội đến trường quay của chương trình để cổ vũ cho bạn học của mình. Nữ MC nói chưa từng bỏ lỡ trận chung kết nào của cuộc thi tri thức này. "Đây luôn là sự kiện Linh sẽ gác lại mọi việc, dạy từ rất sớm để theo dõi" - Phí Linh nói thêm - "Linh nghĩ điều quan trọng nhất giúp chương trình giữ chân được khán giả trong nhiều năm qua chính là khả năng khơi gợi đam mê tìm hiểu, làm giàu vốn hiểu biết ở đa dạng các lĩnh vực. Đội ngũ sáng tạo và đội ngũ ra câu hỏi của Đường lên đỉnh Olympia dường như không bao giờ già đi. Các câu hỏi luôn được cập nhật và bám sát chương trình học cũng như tính thời sự, tính thời đại. Nhờ vậy, chương trình chỉ có ngày càng thêm khán giả chứ không hề mất đi".

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ chính thức diễn ra vào sáng 26/10. Đây là cuộc đấu trí căng thẳng của bốn nhà leo núi và được dự đoán sẽ mang đến nhiều bất ngờ khó đoán khi bốn thí sinh đều ngang tài ngang sức. Chương trình sẽ diễn ra vào 8h30 sáng Chủ nhật (ngày 26/10/2025) tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu. Trận Chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và trực tuyến trên Báo điện tử VTV Online (VTV.vn).



