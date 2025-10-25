Nam sinh ngồi cười tít mắt trong quán ăn bình dân, soi profile thì ra xịn sò: Liệu ngày mai có "làm nên chuyện lớn"?

Mới đây, hình ảnh một nam sinh cười tít mắt đáng yêu xuất hiện trên mạng xã hội thu hút sự chú ý. Dù khung cảnh giản dị nhưng bức ảnh nhận lượt like khủng. Lý do đơn giản: Nhân vật chính là Lê Quang Duy Khoa - học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế.

Duy Khoa cũng là thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết sau trận thi quý I đầy kịch tính, chỉ được định đoạt ở câu hỏi cuối. Dù từng tụt xuống vị trí thứ ba, nam sinh chuyên Quốc học Huế vẫn bứt phá để thắng với 160 điểm.

Ở cả ba vòng tuần, tháng và quý, Khoa luôn khởi đầu ấn tượng, dẫn điểm sớm nhờ phần thi Khởi động. Cậu cũng thường là người đầu tiên bấm chuông ở phần Vượt chướng ngại vật, đoán đúng 2/3 từ khóa. Khoa từng thắng áp đảo ở tuần và tháng với 270 và 280 điểm.

Fanpage Trường Quốc Học Huế viết: "Niềm tự hào của Huế trong năm nay. Chúc em ngày mai tự tin quyết thắng để giành vòng Nguyệt quế em nhé"

Ngày mai, Lê Quang Duy Khoa sẽ chính thức bước lên sân khấu trận chung kết năm.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Trường THPT Chuyên Quốc học Huế có thí sinh vào chung kết. Trước Duy Khoa, Võ Quang Phú Đức là quán quân năm 2024, Nguyễn Minh Triết thi chung kết năm 2023. Trong đó, Võ Quang Phú Đức giành ngôi quán quân với 220 điểm.

Tính trong cả 25 trận chung kết, học sinh chuyên Quốc học Huế góp mặt tới 8 lần, đông nhất. Ngoài ba thí sinh trên, các gương mặt còn lại lần lượt là Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (năm 2005), Nguyễn Mạnh Tấn (2008), Hồ Ngọc Hân (2009 - quán quân), Thái Ngọc Huy (2011), Hồ Đắc Thanh Chương (2016 - quán quân).

Xét về số lần vô địch, chuyên Quốc học Huế cũng đứng đầu với ba lần: 2009, 2016 và 2024.

Duy Khoa là thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết

Là học sinh thứ 8 mang điểm cầu truyền hình trực tiếp về với Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Khoa cho biết đó vừa là áp lực lẫn động lực. "Áp lực vì tin chắc mọi người sẽ kỳ vọng nhiều dành cho em. Nhưng cũng là động lực để em thi đấu tốt hơn. Nhất là khi năm 2024, anh Võ Quang Phú Đức đã giành chức quán quân. Bản thân em thật mong là mình có thể đem lại thành tích cho trường khi 2 năm liên tiếp có thí sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia", Khoa chia sẻ.

Trên mạng xã hội, hàng ngàn người dân Cố đô đã gửi lời chúc đến chàng trai nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực này: "Tự hào quá! Bác chúc con may mắn, tự tin giành vòng nguyệt quế đem vinh quang về cho Huế"; "Cố lên Duy Khoa ơi! Tất cả bà con TP Huế đều đặt niềm tin và hy vọng vào em"; "Cháu hãy chiến đấu hết mình nhé, vì gia đình, vì thầy cô và vì mảnh đất cố đô yêu dấu".

Ngày mai, Lê Quang Duy Khoa sẽ chính thức bước lên sân khấu trận chung kết năm. Dù kết quả ra sao, cậu học trò ấy đã trở thành niềm tự hào mới của Quốc học Huế và người dân Huế, nối tiếp truyền thống học giỏi, tự tin và bản lĩnh của bao thế hệ đi trước.

Cố lên, Duy Khoa ơi!