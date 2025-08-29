Phương Oanh đã nấu ăn ngon còn khéo bày biện, tới bộ bát đĩa cũng sang "hết phần thiên hạ"

Mới đây, Phương Oanh vừa chia sẻ hình ảnh về mâm cơm gia đình, mà cô vừa thực hiện. Nữ diễn viên chia sẻ: "Lâu rùi không lên vlog nấu ăn, có ai nhớ bếp nàng Ỉn khum nè?". Dù đã lâu mới quay lại việc bếp núc nhưng tài nấu ăn của Phương Oanh vẫn không hề thuyên giảm, cô vẫn khiến dân tình phải trầm trồ với bữa cơm nhà đơn giản mà sạch sẽ, ngon mắt vô cùng. Bên cạnh đó, cô còn khéo bày biện với bộ bát đĩa tinh giản mà sang trọng vôcunfgg.

Được biết, bộ bát đĩa mà Phương Oanh sử dụng, nằm trong BST sứ nhật Eternal Palace của thương hiệu Noritake. Lấy cảm hứng từ các cung điện nguy nga của Châu Âu, bộ sưu tập Eternal Palace từ thương hiệu Noritake Nhật Bản nổi bật với hoa văn Ogee cách điệu và đường viền bạch kim tinh tế, tạo nên sự quý phái và thanh lịch, các họa tiết được thể hiện trên nhiều kích thước của bát, đĩa, tô, tạo sự hài hòa cho tổng thể bộ bàn ăn.

Sản phẩm làm bằng sứ trắng cao cấp với độ bền cao, khả năng chống sứt mẻ và trầy xước tốt, cùng bề mặt mịn màng, sáng bóng, dễ dàng vệ sinh. Chất liệu an toàn cho sức khỏe, không chứa chì và cadimi. Bộ sưu tập Eternal Palace phù hợp cho những bữa ăn sang trọng, dịp đặc biệt hoặc làm quà tặng, và có thể sử dụng trong lò nướng, lò vi sóng và máy rửa chén. Bao gồm bát ăn cơm, đĩa ăn, tô súp, ly uống nước, bình trà, lọ cắm hoa và nhiều phụ kiện khác.

Có thể thấy Phương Oanh đã sử dụng nhiều sản phẩm trong bộ sưu tập này, bao gồm; Bát và đĩa ăn cơm, tô đa năng size to, đĩa tròn size to và nhỏ. Những sản phẩm này có giá bán lẻ khoảng 320k tới 550k, đặc biệt bát to size to có giá gần 1,3 triệu đồng. Ngoài ra, cũng có thể gia đình Shark Bình – Phương Oanh đã sắm cả set cơ bản dành cho gia đình 6 người với giá khoảng 9 cho tới gần 20 triệu đồng.

Đối với người Việt, bữa cơm gia đình không chỉ đơn thuần là việc ăn uống mà còn là thời khắc quây quần, gắn kết tình cảm giữa các thành viên. Một bộ bát đĩa đẹp, đồng bộ và tinh tế sẽ góp phần làm cho mâm cơm trở nên trang trọng, ấm cúng hơn. Khi những món ăn được bày biện trên bát đĩa sạch sẽ, thiết kế hài hòa, hương vị dường như cũng trở nên hấp dẫn hơn, giúp cả nhà ăn ngon miệng và trân trọng hơn khoảnh khắc sum họp. Đặc biệt, trong những dịp tiếp đãi bạn bè, họ hàng, bộ bát đĩa đẹp còn thể hiện sự chu đáo, gu thẩm mỹ và sự tôn trọng của gia chủ.

Dưới đây là 1 số bộ bát đĩa khác mà bạn có thể tham khảo thêm:

Bộ bát đĩa gốm sứ men tiêu Gốm Xuân Xưa: Bát ăn cơm, chén sứ, bộ chén dĩa, bát đĩa, bộ bát đĩa

Long Phương Bộ chén dĩa, set bát đĩa, bộ đồ ăn sứ cao cấp

Bộ bát/chén cơm kẻ viền vàng 12k - Sứ Minh Châu

Bộ chén đĩa cao cấp Minh Long - Jasmine

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, việc sắm một bộ bát đĩa chất lượng còn mang lại giá trị sử dụng lâu dài. Những sản phẩm có thiết kế tinh gọn, men sứ bền đẹp không chỉ dễ vệ sinh mà còn an toàn cho sức khỏe. So với việc dùng bát đĩa lẻ tẻ, không đồng bộ, một bộ bát đĩa đẹp sẽ giúp mâm cơm gọn gàng, chuyên nghiệp và tạo cảm giác hứng khởi mỗi khi dùng bữa. Có thể nói, đầu tư vào bộ bát đĩa chính là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để nâng tầm không gian bếp và nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình.