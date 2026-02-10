Cặp ca sĩ, diễn viên 96-97 bị khui bí mật hẹn hò trước thềm Valentine, người trong cuộc đích thân lên tiếng

Lễ Tình nhân (Valentine 14/2) đang tới gần. Vì vậy, chuyện tình cảm của giới nghệ sĩ cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Khán giả tò mò về cặp đôi sẽ bị khui mối quan hệ tình ái hoặc công khai tin vui trong dịp 14/2 năm nay. Tại showbiz Trung Quốc, vào rạng sáng 9/2, Hầu Minh Hạo và Khổng Tuyết Nhi trở thành cặp đôi mở bát, vướng nghi vấn hẹn hò rầm rộ.

Theo 1 blogger giải trí, Hầu Minh Hạo và Khổng Tuyết Nhi đã bí mật yêu đương 3 năm qua, bắt đầu từ năm 2022. Người này đưa ra hàng loạt chi tiết được gọi là "chuỗi bằng chứng" hẹn hò xoay quanh việc cặp sao dùng đồ đôi, lịch trình trùng khớp và ám hiệu riêng trên mạng xã hội.

Hầu Minh Hạo và Khổng Tuyết Nhi vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Sina.

Theo đó, blogger giải trí đã soi ra vân bàn ăn và ốp điện thoại xuất hiện trong ảnh của Khổng Tuyết Nhi giống với ốp điện thoại, đồ đạc trong nhà Hầu Minh Hạo. Ngoài ra, hai nghệ sĩ còn nhiều lần có lịch trình trùng lặp về thời gian ở Bắc Kinh hoặc Hoành Điếm (Chiết Giang, Trung Quốc) trong cùng khoảng thời gian, đặc biệt là giai đoạn từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023. Thời điểm đó, cả hai đều không có lịch quay phim mới.

Chưa dừng lại ở đó, một chi tiết được cho là "mật mã tình yêu" của cặp sao hơn kém nhau 1 tuổi này cũng được mang ra mổ xẻ. Khổng Tuyết Nhi từng đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái có nội dung "một trắng một xanh". Trùng hợp là Hầu Minh Hạo từng thủ vai nhân vật có tên Bạch Lam trong thời gian đó. Vì vậy, động thái của người đẹp sinh năm 1996 này được cho là ngầm cổ vũ, ủng hộ phim mới của Hầu Minh Hạo.

1 rổ hint hẹn hò của Khổng Tuyết Nhi và Hầu Minh Hạo bị soi ra. Ảnh: Sina.

Ngay sau khi vướng tin đồn tình ái, Hầu Minh Hạo và Khổng Tuyết Nhi ngay lập tức lên tiếng về mối quan hệ thực sự của họ. Cả hai đã phủ nhận nghi vấn hẹn hò của mình cách nhau 12 phút, bằng bài đăng chỉ với 1 từ "giả". Việc hai nghệ sĩ chọn thời điểm rạng sáng để đính chính, lại chỉ cách nhau vài chục phút, khiến không ít cư dân mạng bất ngờ với tốc độ xử lý truyền thông nhanh như tên bắn.

Hầu Minh Hạo và Khổng Tuyết Nhi phủ nhận hẹn hò. Ảnh: Sina.

Khổng Tuyết Nhi sinh năm 1996. Cô nổi tiếng, trở thành hiện tượng toàn châu Á nhờ visual đỉnh cao vào năm 2020 với show sống còn Thanh Xuân Có Bạn 2 (Youth With You 2). Cô được đánh giá là thần tượng khá toàn diện, khả năng ca hát ổn định, thuộc top thí sinh nhảy đẹp nhất cuộc thi. Với nhan sắc đẹp nhất chương trình, cô còn được gọi với những mỹ danh như "Khổng công chúa", "Công chúa hất tóc". Sau cuộc thi, Khổng Tuyết Nhi ký hợp đồng quản lý với công ty Thái Dương Xuyên Hòa, nhưng không được lăng xê mạnh như các bạn cùng nhóm như Ngu Thư Hân, Lưu Vũ Hân...

Hầu Minh Hạo sinh năm 1997. Anh từng tham gia các phim như Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế, Sống Không Dũng Cảm, Uổng Phí Thanh Xuân, Hàn Võ Ký, Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió... Nam diễn viên sinh năm 1997 được các nhà sản xuất ưu ái, đáng tiếc đến nay Hầu Minh Hạo vẫn chưa tìm được nhân vật để đời. Dù vậy, anh vẫn có lượng fan đông đảo nhờ vẻ ngoài điển trai, đẹp không góc chết.





Nguồn: Sina, Sohu



