May Tropical Villas: Khoảnh khắc “độc nhất" được lưu giữ theo cách đặc biệt nhất

Cách Hà Nội 60km về phía Tây Bắc, chỉ cần di chuyển chưa tới 1 giờ, du khách có thể tìm đến với thiên nhiên yên bình của May Tropical Villas. Nằm sát sườn khu vực vườn Quốc gia Ba Vì, khu nghỉ dưỡng được hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành của vùng núi rừng phía Bắc, thế nhưng, nơi đây không quên "nêm nếm" thêm chút không gian hiện đại hợp thời.

"Simple is the best" chính là tôn chí hàng đầu của May, mọi không gian đều được thiết kế một cách đơn giản nhưng vô cùng hiện đại. Mỗi phòng lại được mang một màu sắc chủ đạo riêng, màu nền đơn sắc tạo nên sự hiện đại và lịch sự. Phòng Bungalow dành cho các cặp đôi được thiết kế theo phong cách Bohemia, các căn gia đình có hướng nhìn ra bể bơi tạo cảm giác tươi mới; đối với nhóm đông có thể lựa chọn khu nhà sàn với sức chứa đến 50 người; khu nhà container, tree house sẽ là nơi quý du khách có thể trải nghiệm được những cảm giác mới lạ, đặc biệt phù hợp với các nhóm bạn bè đi du lịch.



Khách hàng có thể bắt đầu buổi sáng bằng những tách cà phê, thưởng thức không khí buổi sáng trong lành, trên nóc của mỗi căn container đều được bài trí một bộ bàn ghế để du khách có thể thưởng thức hương vị cà phê mình yêu thích cũng như lắng nghe tiếng chim hót mỗi sớm mai

Tree house được mệnh danh là "nữ hoàng không góc chết", những căn phòng trên cây bao trọn phần view nhìn ra toàn cảnh khu hồ có cây đàn tình yêu, mở ra một không gian rất đặc biệt,

Tiện ích vui chơi giải trí

Điều băn khoăn của nhiều người khi tìm đến một khu nghỉ dưỡng chính là việc các tiện ích giải trí ở đây liệu có thể đáp ứng được nhu cầu của họ hay không? May sẽ không ngần ngại để trả lời là: Có. Với mong muốn tạo ra một khu nghỉ dưỡng với dịch vụ khép kín, May Tropical Villas có hệ thống tiện ích vui chơi có thể làm hài lòng mọi yêu cầu từ phía khách hàng.

Một số tiện ích giải trí khác có thể kể tới như xe đạp đi dạo vòng quanh địa phương, khám phá đời sống của người dân bản địa, phòng karaoke dành cho gia đình hoặc tập thể, phòng tắm lá thuốc hay dịch vụ tổ chức teambuilding cũng được May Tropical Villas chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nói đến không gian ở đây, nếu như bạn là tín đồ của "sống ảo" thì đây chắc chắn có thể coi là thánh địa, từ căn phòng hiện đại, những vườn cây, hồ nước lớn,... mọi nơi đều có thể "hợp tác" cùng bạn để cho ra những bức ảnh hơn sức tưởng tượng. Một chút thả dáng bên cạnh bể bơi lớn cùng bộ bikini nóng bỏng của khiến nhiều người phải "điêu đứng hoặc trải nghiệm thành một cô gái bản Mường đứng cạnh bếp nhà sàn của người dân tộc vùng cao.

Nếu bạn mong muốn có những buổi tối nướng BBQ, nghe nhạc và cùng hát hò với đám bạn bên cạnh hồ bơi lớn, May không ngần ngại phục vụ những bữa ăn chất lượng. Việc bạn cần chỉ là đặt trước lịch ăn BBQ để chúng tôi có thể phục vụ những món ăn theo yêu cầu. Những gia đình muốn ăn uống cũng có thể sử dụng trực tiếp các món ăn theo thực đơn của nhà hàng, mọi món ăn đều được tạo ra bằng tình yêu của người đầu bếp.

Dịch vụ chụp ảnh cưới cực độc

Việc chụp ảnh cưới chỉ có một lần duy nhất trong đời, đó là nơi lưu giữ kỷ niệm tình yêu của 2 con người khi chuẩn bị bước sang một quãng đường mới, hiểu được ý nghĩa to lớn của những tấm ảnh cưới, May Tropical Villas mang tới những gói ảnh chụp ảnh cưới cho các cặp đôi mới cưới, ảnh kỷ niệm cưới với những ý tưởng độc đáo. Đây có lẽ là điểm nhấn mới nhất của May, khi tới với nơi đây, các cặp đôi không chỉ được nghỉ ngơi mà có thể thực hiện bộ ảnh cưới trong mơ với mức giá vô cùng hợp lý. Đó cũng là mong ước lớn nhất của nhà May.

Không chỉ sử dụng khuôn viên bên trong resort, gần với May là khu nhà thờ đổ của vườn Quốc gia Ba Vì cũng là một trong những địa điểm chụp ảnh cưới vô cùng đẹp. Mang hơi hướng vintage, mỗi sản phẩm ảnh cưới của May đều gửi gắm niềm vui, sự hạnh phúc của mỗi cặp đôi. Dù bạn là ai, bạn như thế nào, nhưng trong mỗi tấm ảnh cưới bạn sẽ luôn là người hạnh phúc nhất.

Tặng kèm combo quay dựng flycam

Đối với những nhóm nhỏ đi nghỉ dưỡng như gia đình hay nhóm bạn sẽ có mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau làm kỷ niệm. May Tropical Villas muốn hoàn thiện hoá dịch vụ của mình bằng cách tặng những gói combo video quay dựng từ flycam. Mọi chi phí đều được miễn phí đối với nhóm từ 4 người trở lên. Ưu đãi này sẽ kéo dài đến hết mùa hè.

Mùa hè tới rồi, hãy tới với May Tropical để cùng vui chơi, nghỉ dưỡng với gia đình, người thân, bạn bè và vẽ nên những kỷ niệm thật đẹp nhé!

May Tropical Villas

Địa chỉ: Thôn Nghe, Xã Vân Hoà, Ba Vì Hà Nội

SĐT: 0913 343 663

Fanpage: https://www.facebook.com/maytropicalvillas/