May mắn không chỉ là gặp đúng người; đôi khi là đủ tỉnh táo để rời khỏi người không phù hợp

Có một thời gian, nhiều người tin rằng chỉ cần gặp đúng người, cuộc đời mình sẽ tự nhiên tốt đẹp hơn. Họ mong có một người đủ yêu thương, đủ chân thành, đủ trách nhiệm để cùng mình đi qua những ngày khó khăn. Điều đó chẳng có gì sai. Ai cũng muốn được yêu và có một chỗ dựa trong cuộc sống.

Nhưng càng trưởng thành, người ta càng nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng giải quyết được mọi vấn đề. Có những người ban đầu khiến ta rất vui, nhưng càng ở bên càng mệt mỏi. Có những mối quan hệ từng được đặt nhiều hy vọng, cuối cùng lại trở thành nơi ta phải liên tục chịu đựng, giải thích và tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện rồi sẽ khác.

Đừng nhầm việc cố gắng chịu đựng với tình yêu chân thành

Một trong những điều khiến người ta khó rời khỏi một mối quan hệ không phù hợp là niềm tin rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, mọi thứ sẽ tốt lên. Hôm nay người ấy vô tâm, ta nghĩ có lẽ họ đang mệt. Hôm nay họ thất hứa, ta tự nhủ ai cũng có lúc sai. Hôm nay ta lại phải đứng ra giải quyết những vấn đề vốn không thuộc trách nhiệm của mình, ta vẫn nghĩ yêu nhau thì nên bao dung. Từng chuyện riêng lẻ nghe qua có vẻ không quá nghiêm trọng, nhưng khi chúng lặp đi lặp lại, ta có thể dần quen với việc nhận ít hơn những gì mình cần, nhường nhịn nhiều hơn những gì mình muốn và tự tìm lý do để bảo vệ người khiến mình tổn thương.

Tất nhiên, không có mối quan hệ nào hoàn hảo. Người yêu nhau vẫn có thể bất đồng, giận dỗi, mắc sai lầm và làm nhau thất vọng. Điều quan trọng không phải là hai người có bao giờ làm tổn thương nhau hay không, mà là sau đó họ có sẵn lòng lắng nghe, nhận trách nhiệm và cùng sửa đổi hay không. Một người thực sự muốn đồng hành với bạn sẽ không chỉ nói những lời dễ nghe khi mọi chuyện thuận lợi, mà còn thể hiện sự chân thành qua cách họ hành động, giữ lời hứa và đối xử với bạn trong những lúc khó khăn.

Nếu một vấn đề đã được nói đến nhiều lần nhưng không có thay đổi, nếu bạn luôn phải chủ động hàn gắn còn người kia mặc nhiên xem sự nhẫn nhịn của bạn là điều hiển nhiên, có lẽ đã đến lúc bạn cần nhìn lại. Đừng chỉ hỏi mình còn yêu người ấy nhiều đến đâu. Hãy tự hỏi mình có đang sống vui vẻ trong mối quan hệ này không, có được tôn trọng không và có còn cảm thấy mình là chính mình không.

Bởi tình yêu không nên là một cuộc thi xem ai chịu đựng giỏi hơn. Bạn không cần phải hy sinh hết sự bình yên của mình để chứng minh rằng mình yêu chân thành. Bao dung là điều cần có, nhưng bao dung không đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi hành vi. Cho người khác cơ hội cũng là một lựa chọn, nhưng biết dừng lại khi những cơ hội ấy liên tục bị bỏ phí cũng là một lựa chọn đáng được tôn trọng.

Rời khỏi người không phù hợp cũng là một dạng may mắn

Có những cuộc chia tay khiến người trong cuộc cảm thấy mình đã thất bại. Họ tiếc những năm tháng đã dành cho nhau, tiếc những dự định chưa kịp thực hiện, tiếc cả phiên bản tương lai mà mình từng hình dung. Sau một quãng thời gian dài gắn bó, việc bắt đầu lại có thể đáng sợ hơn cả việc tiếp tục ở trong một mối quan hệ không hạnh phúc. Ta sợ cô đơn, sợ người khác đã có gia đình còn mình vẫn lẻ bóng, sợ những năm tháng phía trước không còn đủ thời gian để gặp một người mới. Vì thế, đôi khi ta chọn ở lại không phải vì còn tin vào mối quan hệ ấy, mà vì chưa đủ can đảm đối diện với cuộc sống sau khi rời đi.

Nhưng thời gian đã qua không phải lý do để bạn buộc mình tiếp tục một lựa chọn không còn phù hợp. Những năm tháng ấy có thể đã mang đến cho bạn nhiều kỷ niệm, bài học và cả những tổn thương. Bạn không thể lấy lại quá khứ, nhưng có thể quyết định mình sẽ làm gì với phần đời còn lại. Nếu cứ ở lại chỉ vì tiếc những gì đã bỏ ra, bạn có nguy cơ tiếp tục đánh đổi những ngày sắp tới cho một điều mà chính mình cũng không còn tin tưởng.

Rời đi không có nghĩa là phủ nhận tất cả những gì từng tốt đẹp. Bạn vẫn có thể nhớ một người, biết ơn những ngày vui đã có và buồn vì mọi chuyện không đi đến kết thúc như mong đợi. Nhưng nhớ nhung không đồng nghĩa với việc phải quay lại. Yêu một người cũng không có nghĩa là hai người nhất định phải ở bên nhau. Có những người phù hợp với một giai đoạn trong cuộc đời, nhưng không thể cùng ta đi tiếp trên chặng đường dài hơn. Chấp nhận điều đó không dễ, song đôi khi lại là cách thực tế nhất để cả hai ngừng làm tổn thương nhau.

May mắn trong tình yêu vì thế không chỉ nằm ở việc gặp được một người tốt. Nó còn nằm ở khả năng nhận ra điều gì phù hợp với mình, biết giới hạn nào không nên tiếp tục bước qua và đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định khi cần thiết. Không ai có thể bảo đảm rằng sau khi rời khỏi một mối quan hệ, bạn sẽ lập tức gặp được người tốt hơn. Có thể bạn sẽ phải mất một thời gian dài để cân bằng lại cuộc sống, học cách ở một mình và xây dựng lại những thói quen đã thay đổi vì người khác. Nhưng ít nhất, bạn có cơ hội lựa chọn một cuộc sống không còn bị chi phối bởi những vấn đề mà mình đã cố gắng giải quyết trong vô vọng.

Sau cùng, đừng chỉ mong một ngày nào đó có người xuất hiện và mang đến cho mình hạnh phúc. Hãy học cách tự nhận biết điều gì khiến mình bình yên, điều gì làm mình kiệt sức và điều gì mình thực sự cần trong một mối quan hệ. Khi hiểu bản thân hơn, bạn sẽ bớt bị cuốn theo những lời hứa đẹp đẽ, bớt cố chấp với những người không sẵn lòng thay đổi và cũng không còn xem việc độc thân là điều đáng xấu hổ.

Cuộc đời mỗi người có giới hạn, còn thời gian thì không chờ ai. Đừng dành quá nhiều năm tháng để thuyết phục một người đối xử tử tế với mình, cũng đừng vì sợ bắt đầu lại mà chấp nhận một cuộc sống khiến mình ngày càng mệt mỏi. Gặp đúng người là may mắn. Nhưng nếu chưa gặp được người ấy, hãy ít nhất trở thành người biết bảo vệ chính mình. Và nếu đã nhận ra một mối quan hệ không còn phù hợp, đủ tỉnh táo để bước ra cũng là một điều đáng mừng. Bởi đôi khi, cánh cửa cần mở ra để cuộc đời thay đổi không nằm ở phía trước một người mới, mà nằm ngay sau quyết định rời khỏi người cũ.