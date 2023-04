Máy bán thịt gấu tự động ở Nhật Bản

Nhật Bản từ lâu đã được biết đến với các máy bán hàng tự động phổ biến, cung cấp các mặt hàng từ bình dân như đồ uống và đồ ăn nhẹ đến những mặt hàng kỳ lạ hơn như khẩu trang phẫu thuật, côn trùng chế biến ăn liền và thậm chí cả thịt cá voi.

Nhưng máy bán hàng tự động ở Semboku, một thị trấn cách Tokyo khoảng 400 km về phía bắc, thuộc tỉnh Akita, còn mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo hơn bằng cách cung cấp thịt gấu đen châu Á hoang dã bị săn bắn bởi những thợ săn địa phương đặt bẫy trong rừng.

Ông Daishi Sato - Chú sở hữu máy bán thịt gấu tự động cho biết: "Đối với người dân địa phương, săn gấu là một hình thức kiểm soát động vật. Khi gấu đi vào thị trấn, chúng có thể gây nguy hiểm cho con người, vì vậy những người thợ săn sẽ đặt bẫy để bắt và giết chúng để lấy thịt".

Cũng theo ông Sato, lý do họ đặt một máy bán hàng tự động là vì thịt gấu đen châu Á chỉ phổ biến ở thị trấn này. Họ muốn khách du lịch đến thăm thị trấn và mua thịt gấu để ăn thử.

Bà Hiromi Katayama - Du khách từ tỉnh Hyogo chia sẻ: "Tôi rất ngạc nhiên khi thấy thịt gấu được bán trong máy bán hàng tự động. Chúng tôi đến từ miền tây Nhật Bản và chúng tôi không thường thấy thịt gấu ở đó, vì vậy tôi thậm chí không biết cách nấu nó. Nhưng tôi nghĩ nó là đặc sản địa phương. Thật thú vị".

Mỗi gói thịt gấu 250 gram do các thành viên của Hiệp hội săn bắn địa phương đóng gói có giá 2.200 Yen, tức khoảng 390 nghìn VNĐ. Ông Sato bán được khoảng 7 đến 10 gói hàng tuần, mặc dù nguồn cung có thể ít dần do do hạn chế săn bắn. Sau khi bán hết, máy cũng sẽ được cất đi cho đến tháng 6 - khi hoạt động săn bắn được phép tiếp tục.

Các cuộc tấn công của gấu vào con người là một vấn đề ngày càng gia tăng ở các vùng nông thôn Nhật Bản do tình trạng thiếu lương thực ở vùng núi, khiến các loài động vật mạo hiểm vào các khu vực có người ở để kiếm ăn. Theo dữ liệu của chính phủ, vào năm 2022, 75 người ở Nhật Bản đã bị thương do chạm trán với gấu và hai người thiệt mạng.